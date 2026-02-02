Καταγγελία ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Τραμπουκισμοί στο γήπεδο της ΑΕΚ»

Έντονη αντίδραση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για όσα έγιναν στο γήπεδο της ΑΕΚ, μετά το τέλος του ντέρμπι της αγωνιστικής. Οι «ερυθρόλευκοι» καταγγέλλουν πως ο Μάριος Ηλιόπουλος επιτέθηκε φραστικά κατά του διαιτητή, αλλά και κατά του Χοσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ.

Χαρακτηριστικά αναφέρουν:

«Τραμπουκισμοί στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος επιτέθηκε στον διαιτητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο διαιτητής ήταν μόνος στο γήπεδο χωρίς αστυνομικούς γύρω του, το ίδιο και στα αποδυτήρια.

Επίθεση και στην αποστολή του Ολυμπιακού. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αντέδρασαν και ο κ. Ηλιόπουλος τράπηκε σε φυγή. Ο κ. Ηλιόπουλος επιτέθηκε λεκτικά ακόμα και στον κ. Μεντιλίμπαρ τόσο την ώρα που κατευθυνόταν στο χώρο του flash interview, όσο και μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου».