ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: «Έκλεψε» βαθμό με… VARίσιο πέναλτι το 16ο λεπτό των καθυστερήσεων!

Με πέναλτι του Μεχντί Ταρέμι, το οποίο υποδείχθηκε μετά την παρέμβαση του VAR, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στο τελικό 1-1 στο 90+16’ κι «έκλεψε» την… μπουκιά από το στόμα της ΑΕΚ – Πρώτο γκολ με τα «κιτρινόμαυρα» για τον Μπάρναμπας Βάργκα.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: «Έκλεψε» βαθμό με… VARίσιο πέναλτι το 16ο λεπτό των καθυστερήσεων!
Η εξέλιξη του ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Οι φίλοι της ΑΕΚ γέμισαν την «Allwyn Arena» και δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Μάλιστα, πριν τη σέντρα άναψαν καπνογόνα, με αποτέλεσμα η ορατότητα να είναι… ανύπαρκτη, κάτι που έφερε 10λεπτη καθυστέρηση στη σέντρα του αγώνα.

Οι παίκτες του Νίκολιτς είχαν την κατοχή στο πρώτο τέταρτο του αγώνα, αλλά, με εξαίρεση ένα σουτ του Ζίνι στο 3ο λεπτό, δεν ήταν απειλητικοί. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός στην πρώτη του καλή στιγμή έφτασε μια… ανάσα από το γκολ. Ο Στρακόσα, όμως, έκανε εντυπωσιακή επέμβαση στο εξ επαφής πλασέ του Ροντινέι, μετά τη σέντρα του Ορτέγα στο 19ο λεπτό.

Η απάντηση της ΑΕΚ ήρθε στο 21ο λεπτό, όταν ο Ζίνι ρόλαρε όμορφα στη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Τζολάκης μπλόκαρε το σουτ. Δύο λεπτά αργότερα ο Ταρέμι, ο οποίος φάνηκε να φεύγει από θέση οφσάιντ, είδε το πλασέ του να κοντράρει και να φεύγει σε κόρνερ.

Μετά το 15ο λεπτό, καμία εκ των δύο ομάδων δεν ήθελε την μπάλα στα πόδια κι ειδικότερα οι γηπεδούχοι. Από το 25’ κι έπειτα έδωσαν την μπάλα στους «ερυθρόλευκους», ψάχνοντας μια αντεπίθεση.

Η «Ένωση» ήταν ξεκάθαρο ότι δεν τους… έβγαινε η άμεση επίθεση, με αποτέλεσμα η ομάδα του Πειραιά να της κλείσει στην περιοχή της. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ήταν ανώτερη, αλλά δεν ήταν αποτελεσματική στην τελευταία πάσα.

Στο ημίχρονο, ο Νίκολιτς προχώρησε σε αλλαγή με τον Κοϊτά να παίρνει τη θέση του Λιούμπισιστς. Ο Μαυριτανός πήγε στα αριστερά, με τον Γκατσίνοβιτς να πηγαίνει στη δεξιά πλευρά.

Πριν τη συμπλήρωσε μιας ώρας αγώνα (57’), ο Σέρβος τεχνικός έκανε δεύτερη αλλαγή, βάζοντας μέσα στον Μπάρναμπας Βάργκα, αντί του αρνητικού Ζίνι. Ο Ούγγρος χρειάστηκε δύο λεπτά για να δικαιώσει τον προπονητή του, καθώς, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, με σκαστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη.

Στο 61ο λεπτό ο Ποντένσε, σε μια απαράδεκτη κίνηση, χτύπησε εκτός φάσης τον Ρότα, ωστόσο ο Μάκελι του έδωσε κίτρινη, κάτι που βρήκε σύμφωνα και το VAR.

Η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να «καθαρίσει» το ματς στο 68’, όπου έχασε μοναδική ευκαιρία για δεύτερο γκολ. Ο Τζολάκης, όμως, έδιωξε εντυπωσιακά την προβολή του Γιόβιτς, ενώ στη συνέχεια ο Πινέδα με δυνατό σουτ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Μεντιλίμπαρ, βλέποντας την αδυναμία της ομάδας του, προχώρησε σε δύο αλλαγές, βάζοντας τους Αντρέ Λουίζ και Ζέλσον αντί των Τσικίνιο και Κοστίνια στο 71ο λεπτό.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να απειλήσει, με την ΑΕΚ να του δίνει την μπάλα, στοχεύοντας στο να βγει στην κόντρα. Η «Ένωση» αμύνθηκε αρκετά κι η πρώτη πραγματική απειλή ήρθε στο 90+4’ με τον Στρακόσα να διώχνει το κοντινό σουτ του Μπιανκόν.

