Ηλιόπουλος: «Σφραγίδα ντροπής, έσκαψαν λάκκο που θα πέσουν μέσα - Βλέπετε εσείς πέναλτι;»

Επεισοδιακό ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια με ΑΕΚ και Ολυμπιακό να έρχονται ισόπαλοι 1-1 και τον Μάριο Ηλιόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, να είναι έξαλλος.

Δευτερόλεπτα μετά τη λήξη βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο, κινήθηκε προς την πλευρά των διαιτητών διαμαρτυρόμενος κυρίως για το πέναλτι που υπέδειξε ο Μάκελι, μέσω VAR, στην τελευταία φάση του αγώνα.

Αμέσως μετά, υπήρξε ένταση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ και με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά, με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος στη συνέχεια μίλησε και στην Cosmote TV, χρησιμοποιώντας βαρύτατες εκφράσεις για όσα έγιναν στο ματς.

Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Θα ήθελα να μου πείτε, τι είδατε. Ποιες αμφισβητούμενες φάσεις είδατε; 8/10 δε τα σφύριξε; Βλέπετε μαϊμού πέναλτι; Βλέπετε κάτι; Εγώ θέλω να πω ότι σήμερα ήταν μια σφραγίδα της ντροπής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι κατάντια. Είναι ντροπή. Αλλά επειδή δεν είμαστε Άρτζι μπούρτζι και λουλάς ή Αφρική και επειδή υπάρχουν νόμοι, πλέον τον νόμο θα έχει ο Εισαγγελέας.

Κάποιοι γελάνε, μην γελάνε όμως για πολύ. Μέχρι σήμερα τους έχω δείξει ότι όταν λέω κάτι γίνεται. Κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν την ντροπή και αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο της Ελλάδας. Θα τα δει όλα ο Εισαγγελέας, θα βρει την άκρη, θα βρει όλο το παρασκήνιο του. Όσα χρειάζεται. Σήμερα, βάλανε νοητά τη "βόμβα" μπροστά στα πόδια τους. Σκάψανε το λάκκο που θα πέσουν μέσα μόνοι τους».