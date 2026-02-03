ΠΑΟΚ: Οριστικά εκτός από τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη ο Κωνσταντέλιας

Την προετοιμασία του για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (4/2, 20:30), ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να μην ανακοινώνει αποστολή.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», θα παραταχθεί με δύο απουσίες. Τη γνωστή εδώ και καιρό του Λούκα Ιβανούσετς, αλλά και την πολύ κομβική του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία και τα ευρήματα δικαιολογούν τις μυϊκές ενοχλήσεις που έχει στον δικέφαλο.

Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά, ωστόσο θα είναι δεδομένα εκτός αποστολής από τον ημιτελικό της Τετάρτης (4/2, 20:30) με τον Παναθηναϊκό και το ντέρμπι με τον Άρη την Κυριακή (8/2).

Φυσικά, παραμένει αμφίβολος και για τον επαναληπτικό με το Τριφύλλι στην Τούμπα, με τη συμμετοχή του να ξεκαθαρίζει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας του.