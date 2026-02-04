LIVE η συζήτηση για το πρόγραμμα Greek AI Accelerator με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Δείτε ζωντανά τη συζήτηση του πρωθυπουργού για το πρόγραμμα Greek AI Accelerator, στο Ωδείο Αθηνών

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση από το Ωδείο Αθηνών τη συζήτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για το πρόγραμμα Greek AI Accelerator, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece.

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός αρχικά συνεχάρη όσους κατάφεραν να μετατρέψουν μια ιδέα που γεννήθηκε πριν από λίγους μήνες σε ένα συγκεκριμένο project, το οποίο προσφέρει πλέον σε πολλές ελληνικές εταιρείες πρόσβαση σε ιδιαίτερα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η Ελλάδα αγκαλιάζει την καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «μπορούμε περισσότερα και καλύτερα», είπε ο πρωθυπουργός. Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε την ανάγκη για περισσότερα κεφάλαια που θα στηρίξουν τις ελληνικές startups, αλλά και για ισχυρότερες υποδομές, φέρνοντας ως παράδειγμα τις υποδομές που δημιουργούνται μέσω του έργου «Δαίδαλος».

Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη ενός σαφούς και ξεκάθαρου κανονιστικού πλαισίου, που θα ορίζει τι επιτρέπεται και τι όχι, καθώς και για την πλήρη αξιοποίηση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα εύκολο για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για τον δυναμισμό που παρουσιάζει το οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας, αναφερόμενος ειδικά στις startups που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας. «Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Πείτε μας πώς μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι και η προσέλκυση νέων ανθρώπων στον συγκεκριμένο τομέα.

Η πλατφόρμα για το Greek AI Startup Accelerator λειτουργεί από την 29η Οκτωβρίου, μετά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του υπουργείου Ανάπτυξης με τον τεχνολογικό «κολοσσό» OpenAI τον Σεπτέμβριο, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η εταιρεία στην ανάπτυξη καινοτομιών τεχνητής νοημοσύνης σε συνεργασία με μία χώρα και υλοποιείται από την Endeavor Greece.

Στοχεύει να στηρίξει νέους ιδρυτές, δίνοντας πρόσβαση σε τεχνολογία, δίκτυα, τεχνογνωσία και χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε AI–first startups που ιδρύθηκαν μετά το 2022 και έχουν Έλληνες ιδρυτές ή έστω μέρος της ομάδας τους (τουλάχιστον 20%) με έδρα στην Ελλάδα και αναπτύσσουν AI–native εφαρμογές.

