ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στη Χίο: «Η χώρα μας ελέγχεται διεθνώς για ηθική απαξία προς τα δικαιώματα»

Γιαννούλης στη Βουλή και Αρβανίτης στο Ευρωκοινοβούλιο «σήκωσαν» το θέμα

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στη Χίο: «Η χώρα μας ελέγχεται διεθνώς για ηθική απαξία προς τα δικαιώματα»
Με παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης εξέφρασε την πρώτη αντίδραση της Κουμουνδούρου σε σχέση με την πολύνεκρη τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Τρίτης στα ανοιχτά της Χίου.

«Η πρώτη προτεραιότητα μιας ευνομούμενης πολιτείας και της κυβέρνησης είναι να εκφράσει την οδύνη της για τους ανθρώπους που χάθηκαν στο Αιγαίο, για άντρες και γυναίκες στην προσπάθειά τους να βρουν μια καλύτερη προοπτική», ανέφερε αρχικά ο κ. Γιαννούλης και συνέχισε:

«Κανένας δεν μπορεί να σβήσει το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Η χώρα μας ελέγχεται από διεθνείς φορείς και διεθνείς οργανώσεις για μια ηθική και πολύ σημαντική απαξία προς τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με την τύχη των μεταναστών και των οικονομικών προσφύγων».

«Η προστασία και ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής είναι σαν το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούν να γίνονται καραμέλα και βέλος στη φαρέτρα της μικροκομματικής και πολλές φορές ακραίας προσέγγισης και να μετατρέπεται σε πολιτική άσκησης παλικαρισμού και εθνικού τσαμπουκά», κατέληξε ο κ. Γιαννούλης.


Παράλληλα, σε δήλωσή του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της LEFT, Κώστας Αρβανίτης, απαίτησε την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του ναυαγίου στη Χίο.

«Απαιτούμε να δημοσιοποιηθούν στο σύνολό τους το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες και όλα τα στοιχεία από τα καταγραφικά μέσα του σκάφους του Λιμενικού. Η διερεύνηση πρέπει να είναι πλήρης, ανεξάρτητη και διαφανής, υπό την εποπτεία ανεξάρτητων αρχών, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα μείνει καμία πτυχή αδιευκρίνιστη και όλες οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αρβανίτης και ζητά επίσης να διερευνηθεί εάν υπήρχε ενημέρωση, εμπλοκή ή οποιαδήποτε αντίδραση από τη Frontex.

«To νέο ναυάγιο στην θαλάσσια περιοχή της Χίου, με τουλάχιστον 15 νεκρούς μετανάστες και δεκάδες τραυματίες, προκαλεί σοβαρά ερωτήματα. H καταδίωξη, η σύγκρουση, τα τραύματα μαρτυρούν ένα πολύ βίαιο περιστατικό. Το σκάφος του Λιμενικού έπρεπε να προχωρήσει αμέσως στη διάσωση των ανθρώπων χωρίς καμία καθυστέρηση, όπως ορίζει το διεθνές δίκαιο, και όχι να δώσει σήμα να γυρίσουν πίσω», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης και συνεχίζει:

«Το πρόσφατο παρελθόν με την εμπλοκή σκαφών του Λιμενικού και της Frontex σε pushbacks και ναυάγια στα ελληνικά ύδατα έχει τοποθετήσει τη χώρα επανειλημμένα στο επίκεντρο του διεθνούς ελέγχου και έχει συμπεριληφθεί στο καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση του κράτους δικαίου.

Η εγκληματική διαχείριση της μεταναστευτικής – προσφυγικής κρίσης φέρει τη σφραγίδα των ευρωπαϊκών πολιτικών αποτροπής και των συνειδητών επιλογών της ελληνικής κυβέρνησης. Πρωταγωνιστής είναι ο Υπουργός Μετανάστευσης και το ακραία αντιμεταναστευτικό νομοσχέδιό του, που το μόνο που θα πετύχει θα είναι να αυξήσει αυτά τα περιστατικά. Ήδη από κοινού με τους τέσσερις συντονιστές της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσωπώντας τις πολιτικές ομάδες Left, S&D, Renew και Πράσινους, έχουμε καταθέσει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απαιτούμε την άμεση παρέμβασή της για την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης. Απαιτούμε την άμεση διεξαγωγή συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να γίνεται καθημερινά η χώρα των τραγωδιών. Η αλήθεια για το τι συνέβη στη Χίο πρέπει να αποκαλυφθεί».

