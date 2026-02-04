Τραγωδία στη Χίο: «Ανεξέλεγκτη η κατάσταση από απέναντι», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

Τη «μεγάλη λύπη» του για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες στη Χίο με 15 νεκρούς μετανάστες εξέφρασε, μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, μιλώντας για μια «δραματική νύχτα για το νησί», με «πολλά θύματα».

Ο δήμαρχος Χίου τόνισε ότι «για ακόμα μια φορά επιβεβαιώθηκε ότι οι διακινητές δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε όσιο», καθώς όπως έγινε γνωστό οι επιβαίνοντες «δεν φορούσαν κανένα προστατευτικό, ούτε σωσσίβια».

Σχετικά με το περιστατικό, ο κ. Μαλαφής ανέφερε ότι η λέμβος με τους μετανάστες «προσπάθησε να διαφύγει όταν είδε το Λιμενικό, αναπτύσσοντας ταχύτητα και σε αυτή την προσπάθεια χτύπησαν το σκάφος του Λιμενικού στη μέση και δεξιά», χαρακτηρίζοντας παράλληλα «ανεξέλεγκτη την κατάσταση από την Τουρκία».

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι «οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί αισθητά στη Χίο, με τους περισσότερους μετανάστες να φτάνουν πλέον στην Κρήτη, ωστόσο με την πρώτη ευκαιρία οι διακινητές στέλνουν από την Τουρκία ανθρώπους».

Όσο για την προσπάθεια να περιοριστεί αυτή η «ανεξέλεγκτη», όπως τη χαρακτήρισε κατάσταση, ο Γιάννης Μαλαφής ανέφερε ότι «πρέπει να ελεγχθούν οι ακτές της Τουρκίας, για παράδειγμα η Frontex που βρίσκεται στα διεθνή και ελληνικά ύδατα, να επιβλέπει και τις απέναντι ακτές, ώστε να εντοπίζει ό,τι διαφεύγει από τις αρχές της Τουρκίας».

