Χίος: Το Λιμενικό επιτελούσε το το καθήκον του, λέει ο περιφερειάρχης- «Μειωμένες οι ροές»

Σαφώς μειωμένες είναι οι ροές μεταναστών στο Βόρειο Αιγαίο, όπως δήλωσε το πρωί της Τετάρτης (04/02) ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7, έπειτα από το πολύνεκρο συμβάν στα ανοιχτά της Χίου όπου 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους.

«Έχουμε περί τους 800 μετανάστες οι οποίοι είναι σε κάποια δομή, εκεί διαβιούν. Στη Λέσβο έχουμε 1.300. Δεν συγκρίνεται με τους 27.000 που είχαμε στη Λέσβο το 2020», είπε χαρακτηριστικά. «Όλοι ζουν, διαβιούν αρμονικά εδώ, αν μπορεί να πει κανείς. Σκεφτείτε το, συγκρίνετέ το, όπως προείπα με τους 27.000 και την κοινωνική αναταραχή που είχαμε τότε», τόνισε.

Ο ίδιος, μιλώντας για το τραγικό συμβάν με 15 νεκρούς στη Χίο είπε: «Ακόμη ένα τραγικό γεγονός στα ανοιχτά της Χίου, όταν τη νύχτα σημειώθηκε μια σύγκρουση, ενός σκάφους λαθροδιακινητή ανθρωπίνων ψυχών με το λιμενικό σώμα, που επιτελούσε το καθήκον του».