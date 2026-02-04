Χίος - Φωτογραφίες: Το σημείο που το ταχύπλοο με τους μετανάστες χτύπησε το σκάφος του Λιμενικού

Φωτογραφίες με το σημείο που το ταχύπλοο με τους μετανάστες χτύπησε το σκάφος του Λιμενικού στη Χίο το βράδυ της Τρίτης, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ναυτιλίας.

Στις εικόνες φαίνεται το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, να έχει χτυπηθεί στην πλάγια δεξιά πλευρά του, στο μπροστά μέρος.

Το συγκεκριμένο σκάφος με τους μετανάστες ήταν υπερφορτωμένο με 35 άτομα, από τα οποία τα 11 ήταν παιδιά. Όταν εντοπίστηκε από το περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, δεν υπάκουσε στα σήματα, αλλά αντίθετα, ανέστρεψε την πορεία του και προσέκρουσε στο ελληνικό σκάφος.

Αποτέλεσμα ήταν το σκάφος με τους μετανάστες να ανατραπεί, να βυθιστεί και οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα. Το χτύπημα το οποίο φαίνεται στο πλάι του λιμενικού σκάφους αποδεικνύει και την προσπάθεια εμβολισμού του από τους διακινητές. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως δεν υπήρξαν ούτε προειδοποιητικές βολές κάτι που δείχνει ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα.

Από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο σκάφος, όλοι ήταν από το Αφγανιστάν ενώ υπήρχε και ένας Μαροκινός, ο ρόλος του οποίου εξετάζεται.

Διαβάστε επίσης