Άγιοι Θεόδωροι: Βρέθηκε πάνω σε γέφυρα το αυτοκίνητο του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στην Εθνική
Πιθανότατα ο 78χρονος αφαίρεσε τη ζωή του
Πτώμα 78χρονου άνδρα εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης στο 67ο χλμ της Εθνική οδού Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 78χρονος άνδρας άφησε το όχημά του στο 67ο χλμ και έπεσε από την γέφυρα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Το γεγονός πως το αυτοκίνητό του βρέθηκε πάνω στη γέφυρα, οδηγεί τις Αρχές να εκτιμούν για την ώρα πως πρόκειται για αυτοχειρία, όπως αναφέρει το korinthostv.gr.
