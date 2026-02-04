Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού
Πτώμα άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης επί της Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων στο ρεύμα προς Κόρινθο
Πτώμα άνδρα επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης (4/2) κι αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων εντοπίστηκε πεσμένος και χωρίς τις αισθήσεις του στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Εξετάζεται αν πρόκειται για οδηγό που έχασε τις αισθήσεις του και βγήκε από το όχημά του για να ζητήσει βοήθεια ή αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ιατροδικαστής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του άνδρα.
