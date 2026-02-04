Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Δύσκολη έξοδος για την κορυφή

Την… υποχρέωση που είχαν… αφήσει από την 17η αγωνιστική θα… βγάλουν το απόγευμα της Τετάρτης (04/02) Αστέρας AKTOR και Ολυμπιακός που αναμετρώνται στο «Θ. Κολοκοτρώνης».

Newsbomb

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Δύσκολη έξοδος για την κορυφή
Eurokinissi
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το παιχνίδι ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου, ωστόσο, λίγες μέρες νωρίτερα, ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος που είχε για αναβολή πριν από ευρωπαϊκή αναμέτρηση στη League Phase του Champions League και συγκεκριμένα, πριν τον αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η στροφή.

Έτσι, το απόγευμα της Τετάρτης (04/03) οι Αρκάδες υποδέχονται τους Πειραιώτες στον εξ αναβολής αγώνα. Μάλιστα, αμφότεροι «καίγονται» για τη νίκη και το «τρίποντο», για διαφορετικούς λόγους. Το «συγκρότημα» του Μίλαν Ράσταβατς θέλει να πάρει σημαντική βαθμολογική… ανάσα, ενόψει των play outs της Λίγκας.

Από την άλλη, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πηγαίνει στην Τρίπολη, θέλοντας να πάρει το «διπλό» που θα την φέρει στην θέση του οδηγού στον φετινό… μαραθώνιο της Super League.

Με απουσίες οι γηπεδούχοι

Στα αγωνιστικά, ο Αστέρας δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Μακέντα και Χαραλαμπόγλου, καθώς και στους τιμωρημένους Σιλά, Τριανταφυλλόπουλο, Μούμο και Ιβάνοφ. Αντίθετα, στη διάθεση του προπονητή του βρίσκεται κανονικά ο νεοαποκτηθείς μεσοεπιθετικός, Στέφαν Μίτροβιτς.

Η αποστολή αποτελείται από τους: Παπαδόπουλο, Τσιντώτα, Χατζηεμμανουήλ, Σίπτσιτς, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνη, Γκρόζντανιτς, Δεληγιαννίδη, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρη, Έντερ, Τσίκο, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδη, Καλτσά, Οκό, Κετού και Μίτροβιτς.

Με νέους, αλλά χωρίς Ελ Κααμπί, Πιρόλα και Ροντινέι

Ο νεοαποκτηθείς Κλέιτον βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Λορέντζο Πιρόλα, που δεν έχουν ξεπεράσει τις ενοχλήσεις τους, καθώς και ο Ροντινέι για λόγους ξεκούρασης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού απαρτίζεται από τους: Πασχαλάκη, Μπότη, Τζολάκη, Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλο, Μαρτίνς, Μουζακίτη, Νασιμέντο, Μπρούνο, Ρέτσο, Σιπιόνι, Κλέιτον, Ταρέμι, Ορτέγκα, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Βέζο, Αντρέ Λουίζ και Πνευμονίδη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:34ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: «Βάρβαρες» οι ρωσικές επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας με -20 βαθμούς Κελσίου

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Λακαφώσης: Με εύφλεκτο υλικό «ντυμένα» τα καθίσματα στο βαγόνι Β2

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: Τοιχογραφία σε εκκλησία δείχνει την Τζόρτζια Μελόνι ως... άγγελο!

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: O ακήρυχτος πόλεμος του Αιγαίου και τα αδίστακτα εγκληματικά δίκτυα - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

12:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και Αστέρας-Ολυμπιακός

12:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: «Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές είναι εχθροί της χώρας»

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ: Στα 720 εκατ. ευρώ η «λεία» από εικονικά τιμολόγια το 2025 – Στο στόχαστρο 147 επιχειρήσεις

12:06WHAT THE FACT

Η ιστορία του Όλιβερ: Ο χιμπαντζής που θα έλυνε τον εξελικτικό γρίφο και το τραγικό τέλος του

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

KKE για Χίο: «Κρίκος σε μία αλυσίδα εγκλημάτων με σφραγίδα ΕΕ, ελληνικής και τουρκικής κυβέρνησης»

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ξέσπασμα μετά το ΑΕΚ - Ολυμπιακός

11:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Αξιοθαύμαστη η νέα κυβίστηση Ανδρουλάκη, επενδύει στη διαστρέβλωση της αλήθειας»

11:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 500 ευρώ χορηγεί ο δήμος Μεσολογγίου σε γιατρούς

11:40LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το «MasterChef» δίνει άλλη γεύση στη βραδινή ζώνη

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ και Johnson & Johnson ανανεώνουν και διευρύνουν τη συνεργασία τους

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Γορτυνία: Νεκρός 67χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

11:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: «Μπίζνα η λαθροδιακίνηση - Θανατική ποινή για τους διακινητές»

11:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάικλ Τζάκσον: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τη ζωή του - Πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του

11:26ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ξέσπασμα Μπακς κόντρα στους Μπουλς - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στη Χίο: «Η χώρα μας ελέγχεται διεθνώς για ηθική απαξία προς τα ανθρώπινα δικαιώματα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

12:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους Αμερικανούς η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Το κόστος του ιρανικού UAV

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Από το στρατόπεδο συγκέντρωσης στη δικαίωση της μνήμης: Η βέρα που γύρισε στον γιο 83 χρόνια μετά

09:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραγωδία στη Χίο: Το ταχύπλοο με τους μετανάστες εμβόλισε το Λιμενικό, δεν έπεσαν καν προειδοποιητικές βολές

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο «κλασσικός χειμώνας» δεν πλησιάζει την Ελλάδα - Η νέα καιρική πραγματικότητα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: «Μεγάλη η λύπη μας - Ανεξέλεγκτη η κατάσταση από απέναντι», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Milliyet: Τούρκοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας -Η κυβέρνηση θέλει να τους μπλοκάρει

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγορεύει άμεσα τα social media για παιδιά κάτω των 15 η κυβέρνηση - Μέσω kids wallet η ταυτοποίηση της ηλικίας - Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ξέσπασμα μετά το ΑΕΚ - Ολυμπιακός

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες «αιχμές» Γεωργιάδη για Κωνσταντοπούλου: «Αν πάρει εξουσία, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι νηπιαγωγείου»

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της – Νόμιζε ότι άξιζε μόνο 100 δολάρια

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ