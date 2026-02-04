Don Colossus: To χρυσό άγαλμα του προέδρου Τραμπ που διχάζει

Η «ιστορία» του γιγάντιου, χρυσού αγάλματος του Τραμπ και η επιχείρηση κρυπτονομισμάτων που το προώθησε. Ο Don Colossus, ύψους 4,5 μέτρων και βάρους 3 και πλέον τόνων θα εγκατασταθεί σύντομα σε ένα από τα γήπεδα γκολφ του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα, λένε οι επενδυτές του

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Don Colossus: To χρυσό άγαλμα του προέδρου Τραμπ που διχάζει
Όταν οι παγκόσμιοι ηγέτες φτάσουν στη φετινή Σύνοδο Κορυφής της G-20 που διοργανώνεται από τις ΗΠΑ στο Μαϊάμι αργότερα φέτος, θα τους υποδεχτεί πιθανότατα ένα τεράστιο χρυσό άγαλμα που απεικονίζει τον ιδιοκτήτη του χώρου της συνόδου κορυφής - τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Με ύψος 4,5 μέτρα και βάρος 3700 κιλών, το άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ έχει περίπου το ύψος ενός διώροφου κτιρίου και είναι ένα γιγάντιο ομοίωμα από μπρούντζο, φινιρισμένο με ένα παχύ στρώμα φύλλου χρυσού.

Το νέο άγαλμα του Τραμπ χρηματοδοτήθηκε από μια ομάδα επενδυτών κρυπτονομισμάτων, οι οποίοι ονόμασαν το έργο «Don Colossus» και παρήγγειλαν τo γλυπτό του προέδρου ως τρόπο να κερδίσει δημοσιότητα το memecoin τους, ονόματι $PATRIOT. Σύμφωνα με τους New York Times, έχει κατασκευαστεί ένα βάθρο από χάλυβα και σκυρόδεμα για το άγαλμα, το οποίο σμιλεύει ο Άλαν Κότριλ, στο θέρετρο Trump National Doral έξω από το Μαϊάμι.

t.jpg

Ο Κότριλ, ένας καλλιτέχνης με έδρα το Οχάιο, έχει κατασκευάσει αγάλματα περισσότερων από δώδεκα προέδρων, συμπεριλαμβανομένων μνημείων ύψους 3 μέτρων για τον Τζορτζ Ουάσινγκτον και τον Τόμας Τζέφερσον. Το χάλκινο άγαλμα του Τόμας Έντισον που έχει φιλοτεχνήσει εκτίθεται στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Όπως δήλωσε στους Times ότι οι κρυπτογράφοι που παρήγγειλαν το χάλκινο έργο ύψους 4,5 μέτρων (θα έχει ύψος 6,8 μέτρα στο βάθρο του) του ζήτησαν να κάνει κάποιες βελτιώσεις στην εμφάνιση του σχεδόν 80χρονου προέδρου.

«Τον είχα πολύ ζωντανό», είπε στους Times. «Οι τύποι με τα κρυπτονομίσματα είπαν ότι έπρεπε να ξεφορτωθώ λίγες από τις ρυτίδες στο λαιμό». Αυτή τη στιγμή όπως είπε, κρατάει το ολοκληρωμένο έργο στο χυτήριο του στο Οχάιο λόγω διαφωνίας με τους επενδυτές που το παρήγγειλαν. Έχει παραπονεθεί ότι χρησιμοποίησαν παράνομα μια εικόνα του έργου του για να προωθήσουν το memecoin τους, του οποίου η αξία έκτοτε έχει μειωθεί κατακόρυφα.

Σύμφωνα με τους Times , λέει ότι οι χορηγοί του του οφείλουν 90.000 δολάρια, από ένα εφάπαξ ποσό 150.000 δολαρίων που έπρεπε να του καταβληθεί για τα δικαιώματα του αγάλματος. «Αυτό το άγαλμα δεν θα φύγει από το χυτήριο μου μέχρι να πληρωθούν όλα όσα μου χρωστούν», είπε. Ένας από τους παραγγελιοδότες του έργου, η Άσλεϊ Σανσαλόνε, δήλωσε στους Times ότι θα πληρωθεί πλήρως πριν από την αποκάλυψη του αγάλματος.

«Σε κάθε επιχειρηματική συμφωνία, υπάρχουν πάντα κάποια κεφάλαια που παρακρατούνται μέχρι να ολοκληρωθεί το τελικό προϊόν», είπε. Ο Κότριλ μοιράστηκε το έργο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιώντας εικόνες ενός γιγάντιου αγάλματος του Τραμπ, οι οποίες έγιναν δεκτές με πληθώρα επαίνων, όπως «Πολύ ωραίο!» από έναν χρήστη και «Το χέρι του δεξιοτέχνη, εξαιρετική δουλειά Άλαν» από έναν άλλο.

.jpg

'Αγαλμα του Έλον Μασκ που φιλοτέχνησε επίσης ο Κοτρίλ

Για περισσότερο από ένα χρόνο, το χρυσό άγαλμα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις πιο παράξενες και κερδοφόρες επιχειρήσεις της εποχής Τραμπ. Μια ομάδα επενδυτών κρυπτονομισμάτων πλήρωσε 300.000 δολάρια για να το δημιουργήσει ένας γλύπτης ως φόρο τιμής στον Τραμπ, έναν ειλικρινή υποστηρικτή των κρυπτονομισμάτων. Στη συνέχεια, το χρησιμοποίησαν για να προωθήσουν ένα memecoin που ονομάζεται $PATRIOT.

Τώρα, το έργο είναι κοντά στην ολοκλήρωσή του. Ένα βάθρο από σκυρόδεμα και ανοξείδωτο χάλυβα εγκαταστάθηκε τον περασμένο μήνα στο χώρο του γκολφ συγκροτήματος του Τραμπ στο Ντόραλ της Φλόριντα. Ο πάστορας Μαρκ Μπερνς, ένας από τους διοργανωτές της προσπάθειας και φίλος του Τραμπ, είπε στους συνεργάτες του ότι ο πρόεδρος σχεδίαζε να παραστεί στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος εκεί, σύμφωνα με τους New York Times. «Φαίνεται φανταστικό», έγραψε ο Τραμπ στον Μπερνς τον Δεκέμβριο.

Σχεδόν όλοι στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων έχουν προσπαθήσει να επωφεληθούν από την προεδρία Τραμπ, συνάπτοντας επιχειρηματικές συμφωνίες με την οικογένειά του ή αναζητώντας κανονιστική ελάφρυνση από την κυβέρνησή του. Αλλά λίγοι το έχουν επιχειρήσει με τόση τόλμη όσο οι υποστηρικτές του $PATRIOT, γράφουν οι ΝΥΤ

t.jpg

Ένα memecoin είναι ένα είδος κρυπτονομίσματος που βασίζεται σε ένα viral αστείο ή σε μια μασκότ και αξίζει μόνο όσο είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι διαδικτυακοί θαυμαστές. Το κρίσιμο συστατικό είναι η διαφημιστική εκστρατεία στο διαδίκτυο, αρκετή για να πείσει τους πιθανούς αγοραστές ότι η τιμή θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Η κατασκευή ενός γιγάντιου αγάλματος ήταν ένας δαπανηρός τρόπος για να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά ήταν ένα δυνητικά κερδοφόρο σχέδιο. Στους επενδυτές που χρηματοδότησαν το άγαλμα δόθηκαν αποθέματα νομισμάτων, η αξία των οποίων μερικές φορές μπορεί να εκτοξευθεί, σύμφωνα με έναν από τους διοργανωτές του έργου. Για μήνες, οι υποστηρικτές του «Don Colossus» δημοσίευαν εικόνες από την υπό εξέλιξη κατασκευή του στο X και σφυρηλάτησαν συμμαχίες στον κόσμο των MAGA, με στόχο να εξασφαλίσουν ένα διαφημιστικό κέρδος — μια θέση για το άγαλμα σε μια επίσημη ιδιοκτησία του Τραμπ.

Το κέρμα $PATRIOT κυκλοφόρησε προς πώληση στο τέλος του 2024 και σημείωσε για λίγο άνοδο, καθώς ο Τραμπ υποσχέθηκε να μετατρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην «πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων του πλανήτη». Σε μια εκδήλωση στην Ουάσινγκτον το σαββατοκύριακο της ορκωμοσίας, οι υποστηρικτές του νομίσματος δώρισαν μια χάλκινη μικρογραφία του αγάλματος στον Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλο του Τραμπ, και συναναστράφηκαν με άλλους συντηρητικούς influencers.

Ωστόσο, οι καθυστερήσεις και οι εσωτερικές διαμάχες έχουν αμαυρώσει την επιχείρηση, προσφέροντας ένα παράθυρο στον ασταθή κόσμο των memecoins, τα οποία μαστίζονται από απάτες που συχνά καταλήγουν να κοστίζουν χρήματα στους επενδυτές. Η τιμή του νομίσματος $PATRIOT σημείωσε κατακόρυφη πτώση πέρυσι, χάνοντας σχεδόν όλη την αξία του. Καθώς οι υποστηρικτές του νομίσματος έσπευσαν να ολοκληρώσουν το άγαλμα και να ενισχύσουν τις πωλήσεις νομισμάτων, συγκρούστηκαν με τον γλύπτη τους από το Οχάιο, Άλαν Κότριλ.

.jpg

Ο γλύπτης

Σε μηνύματα κειμένου που εξέτασαν οι Times, ο Κότριλ ανέφερε ότι του όφειλαν χρήματα για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του αγάλματος. «Χρησιμοποιείτε την εικόνα μου, η οποία προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, για την προώθηση του token σας!», έγραψε σε έναν από τους υποστηρικτές του νομίσματος τον περασμένο μήνα.

Οι ΝΥTimes ρώτησαν τον Λευκό Οίκο και τον Οργανισμό Τραμπ σχετικά με το $PATRIOT και ο γιος του προέδρου, Έρικ Τραμπ, δημοσίευσε σχετικά στο X. «Εκτιμούμε την υποστήριξη και τον ενθουσιασμό», είπε, «αλλά θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι — δεν εμπλεκόμαστε σε αυτό το νόμισμα».

Η διαμάχη συνεχίζεται, το ίδιο και η προώθηση του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Από όσο γνωρίζω, δεν έχουν αγοράσει τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και τη χρησιμοποιούν παράνομα», είπε ο Κατράλ. «Αυτό το άγαλμα δεν θα φύγει από το χυτήριό μου μέχρι να πληρωθούν όλα όσα μου οφείλουν».

t.jpg

Μινιατούρα του αγάλματος Τραμπ

Ένας λογαριασμός X που συνδέεται με το νόμισμα δημοσίευσε πρόσφατα φωτογραφίες του βάθρου για το άγαλμα μαζί με ένα καρφιτσωμένο μήνυμα με λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να αγοράσει κανείς το σχετικό memecoin. «Το όνειρο είναι ζωντανό και καλά στην υγεία του», είπε η Σανσαλόνε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης με τον πάστορα Μπερνς στις 16 Ιανουαρίου. Εκτός από το γιγάντιο άγαλμα, η ομάδα ελπίζει να προσφέρει στον κ. Τραμπ μία από τις μικροσκοπικές εκδόσεις, επικαλυμμένη με το ίδιο χρυσό φινίρισμα. «Θα θέλαμε να τοποθετηθεί κάτι στο Οβάλ Γραφείο», είπε ο κ. Σανσαλόνε.

