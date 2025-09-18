«Χρυσό άγαλμα» έκανε τον Τραμπ το bitcoin για την υποστήριξή του

Μία κίνηση ως φόρος τιμής στον Αμερικανό πρόεδρο για την ακλόνητη υποστήριξη του στον κρυπτονόμισμα

«Χρυσό άγαλμα» έκανε τον Τραμπ το bitcoin για την υποστήριξή του

Ένα άγαλμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που κρατά ένα bitcoin σε αναγνώριση της υποστήριξής του για το κρυπτονόμισμα εμφανίζεται στο National Mall με το Μνημείο της Ουάσινγκτον πίσω, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον

AP/Alex Brandon
Ένα εντυπωσιακό χρυσό άγαλμα 3,5μ. του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που κρατά ένα Bitcoin αποκαλύφθηκε έξω από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ακριβώς τη στιγμή που η FED ανακοίνωσε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Οι διοργανωτές περιέγραψαν το άγαλμα ως «φόρο τιμής στον 45ο και 47ο πρόεδρο - τον πρόεδρο του Bitcoin». Όπως υποστήριξαν το προσωρινό έργο τέχνης είχε σκοπό να προκαλέσει συζήτηση σχετικά με τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τη νομισματική πολιτική και τον ρόλο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Αρκετά γραφικά του αγάλματος αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ποιος βρίσκεται πίσω από το άγαλμα του Trump Bitcoin;

Σύμφωνα με τη θυγατρική του ABC WJLA, το προσωρινό κομμάτι χρηματοδοτήθηκε από μια συλλογικότητα επενδυτών κρυπτονομισμάτων.

Οι διοργανωτές έστησαν το γιγάντιο χρυσό άγαλμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ως μέρος ενός Pump.fun κόλπο ζωντανής ροής ως φόρο τιμής στην «ακλόνητη δέσμευση του Τραμπ για την προώθηση του μέλλοντος της χρηματοδότησης μέσω του Bitcoin και των αποκεντρωμένων τεχνολογιών».

Ο Τραμπ αγκάλιασε την κρυπτογράφηση στην προεδρική του υποψηφιότητα, οδηγώντας τη βιομηχανία να χρηματοδοτήσει μαζικά την εκστρατεία του. Ο πρόεδρος και η οικογένειά του έχουν εμβαθύνει τα οικονομικά τους συμφέροντα στην κρυπτογράφηση ενώ βρίσκονται στην εξουσία, πυροδοτώντας ανησυχίες για σύγκρουση συμφερόντων καθώς ο Τραμπ έχει ξετυλίξει τη ρυθμιστική εποπτεία του κλάδου.

Ο Hichem Zaghdoudi, ένας από τους διοργανωτές , είπε στο ABC 7News DC ότι «σχεδιάστηκε για να πυροδοτήσει τη συζήτηση για το μέλλον του νομίσματος που εκδίδεται από την κυβέρνηση και αποτελεί σύμβολο της διασταύρωσης μεταξύ της σύγχρονης πολιτικής και της οικονομικής καινοτομίας».

«Αυτή είναι μια δήλωση, αυτό είναι για να δείξουμε σε όλους ότι χωρίς τον πρόεδρο, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να έχουμε αυτή τη μαζική υιοθέτηση του Bitcoin, των κρυπτονομισμάτων, όλων αυτών των μεγάλων ιδρυμάτων που αγοράζουν Bitcoin», είπε ο Zaghdoudi στο DC News Now.

«Δείχνει ότι αυτό είναι το μέλλον και αυτό είναι το ευχαριστώ μας, η δήλωσή μας, στον πρόεδρο», πρόσθεσε.

