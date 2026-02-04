Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, στα κεντρικά γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός και η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, Δρ. Σταματούλα Τσικρικά, προχώρησαν στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας, το οποίο θα αποτελέσει εχέγγυο για μία μακροχρόνια και αγαστή συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας.

Ο στόχος του μνημονίου είναι η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, με έμφαση στην προαγωγή της αναπνευστικής υγείας του γενικού πληθυσμού.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η πρόληψη των πιο συνηθισμένων αναπνευστικών νοσημάτων, η προστασία της υγείας από το κάπνισμα και τα νέα καπνικά προϊόντα, η ενίσχυση της ενημέρωσης και της πρόσβασης των πολιτών σε αξιόπιστες, επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες, καθώς και η υλοποίηση κοινών δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης σε θέματα αναπνευστικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκαν δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών σε ένα ευρύ πεδίο δράσεων, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία, την επιστημονική γνώση και τα 82 Περιφερειακά Τμήματα του Ε.Ε.Σ. σε όλη την Ελλάδα.