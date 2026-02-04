Milliyet: Τούρκοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας -Η κυβέρνηση θέλει να τους μπλοκάρει

Δημοσίευμα του τουρκικού Τύπου αναφέρει ότι η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ψηφίσει νόμο έτσι ώστε να περιορίσει την τουρκική... επέλαση στην αγορά ακινήτων σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας, που γειτνιάζουν με την Τουρκία.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Millyet, «Οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να αγοράζουν ακίνητα σε παράκτιες και παραμεθόριες περιοχές της Τουρκίας», την ώρα που οι Τούρκοι μπορούν και βρίσκουν τρόπους ώστε να ξεπερνούν τους περιορισμούς που ισχύουν και για τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελλάδα αλλάζει τους κανόνες για τις πωλήσεις ακινήτων στα σύνορά της με την Τουρκία. Η αγορά ακινήτων στην περιοχή του Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Αλεξανδρούπολης, από Τούρκους πολίτες μέσω εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες της ΕΕ έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Σπεύδει να αλλάξει νόμο του 1990 η ελληνική κυβέρνηση

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται εξάλλου, ότι Τούρκοι πολίτες που κατέχουν βουλγαρικά διαβατήρια έχουν αγοράσει σημαντική ποσότητα ακινήτων στην περιοχή, και η ελληνική κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει τον νόμο που ισχύει από το 1990. Από τώρα και στο εξής, θα εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανονισμοί στις ελληνικές παραμεθόριες περιοχές και οι πραγματικοί ιδιοκτήτες ακινήτων που αγοράζονται μέσω εταιρειών θα πρέπει να αποκαλυφθούν.

Πρόστιμα και φυλάκιση

Σύμφωνα με τη νέα κυβερνητική απόφαση, αναφέρει το τουρκικό ρεπορτάζ, δεν θα αρκεί πλέον μια εταιρεία να είναι εγγεγραμμένη στην ΕΕ κατά την αγορά ακινήτων. Οι ταυτότητες των πραγματικών ιδιοκτητών θα αποκαλύπτονται, εμποδίζοντας έτσι τους υπηκόους τρίτων χωρών να αποκτούν ακίνητα. Τα ακίνητα που αγοράζονται από υπηκόους τρίτων χωρών, όπως Τούρκους πολίτες, μέσω εταιρειών στην περιοχή του Έβρου, ιδίως στις πόλεις Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα και Διδυμότειχο, θα υπόκεινται σε έγκριση ασφαλείας από το Υπουργείο Άμυνας.

Ακόμα και αν η εταιρεία κατέχει μόνο το 1% των μετοχών, θα υποβάλλεται σε πολύ αυστηρό έλεγχο. Εάν δεν χορηγηθεί έγκριση, η σύμβαση θα θεωρείται άκυρη. Το ακίνητο θα κατάσχεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με την αξία του. Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί φυλάκιση από 6 μήνες έως 2 έτη.

Ψηφιακό μητρώο για ακίνητα στα σύνορα

Το ελληνικό κοινοβούλιο αποφάσισε επίσης να δημιουργήσει ένα «Ψηφιακό Μητρώο» για τα ακίνητα στα σύνορα έως τον Μάρτιο του 2026. Αυτό το σύστημα θα επιτρέψει στις Αρχές να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο πού συγκεντρώνονται οι ξένες επενδύσεις. Οι Τούρκοι επενδυτές, μετά τους Κινέζους, είναι η δεύτερη πιο ενδιαφερόμενη ομάδα σε αυτές τις περιοχές για την απόκτηση Χρυσής Βίζας και αναφέρεται ότι οι τουρκικές επενδύσεις σε ακίνητα ξεπέρασαν τα 514 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Αυτό το ποσό είναι ακριβώς 10 φορές υψηλότερο από το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με πηγές από την ελληνική πλευρά, η κυβέρνηση έχει επίσης ξεκινήσει προσπάθειες για να θέσει υπό έλεγχο τις αγορές ακινήτων σε Λέσβο, Χίο, Κω και Ρόδο, καθώς και στην περιοχή του Έβρου.

Επί πολλά χρόνια, υπάρχει νόμος και στην Τουρκία και στην Ελλάδα ο οποίος εμποδίζει αμοιβαία την αγορά ακινήτων σε παραμεθόριες και παράκτιες περιοχές. Από το 1924, η Ελλάδα δεν επιτρέπει την πώληση γης ανατολικά του ποταμού Νέστου σε Τούρκους. Το ίδιο ισχύει και στα ελληνικά νησιά.

Στο πνεύμα του Νόμου περί Αμοιβαιότητας (περί Αντιμέτρων ή Αντιποίνων), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στην Τουρκία το 1927, ήδη από το 1964 και ύστερα οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν επίσης να αγοράσουν ακίνητα σε παραμεθόριες και παράκτιες περιοχές.

Οι Τούρκοι πολίτες μπορούν να παρακάμψουν αυτόν τον περιορισμό αγοράζοντας ακίνητα μέσω εταιρειών που ιδρύουν στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Αυτή η μέθοδος φέρεται να προτείνεται σε Τούρκους πολίτες που θέλουν να αγοράσουν ακίνητα από τις ίδιες τις ελληνικές εταιρείες ακινήτων.

