Milliyet: Τούρκοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας -Η κυβέρνηση θέλει να τους μπλοκάρει

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Millyet, «Οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να αγοράζουν ακίνητα σε παράκτιες και παραμεθόριες περιοχές της Τουρκίας»

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Milliyet: Τούρκοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας -Η κυβέρνηση θέλει να τους μπλοκάρει
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δημοσίευμα του τουρκικού Τύπου αναφέρει ότι η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ψηφίσει νόμο έτσι ώστε να περιορίσει την τουρκική... επέλαση στην αγορά ακινήτων σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας, που γειτνιάζουν με την Τουρκία.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Millyet, «Οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να αγοράζουν ακίνητα σε παράκτιες και παραμεθόριες περιοχές της Τουρκίας», την ώρα που οι Τούρκοι μπορούν και βρίσκουν τρόπους ώστε να ξεπερνούν τους περιορισμούς που ισχύουν και για τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελλάδα αλλάζει τους κανόνες για τις πωλήσεις ακινήτων στα σύνορά της με την Τουρκία. Η αγορά ακινήτων στην περιοχή του Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Αλεξανδρούπολης, από Τούρκους πολίτες μέσω εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες της ΕΕ έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Σπεύδει να αλλάξει νόμο του 1990 η ελληνική κυβέρνηση

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται εξάλλου, ότι Τούρκοι πολίτες που κατέχουν βουλγαρικά διαβατήρια έχουν αγοράσει σημαντική ποσότητα ακινήτων στην περιοχή, και η ελληνική κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει τον νόμο που ισχύει από το 1990. Από τώρα και στο εξής, θα εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανονισμοί στις ελληνικές παραμεθόριες περιοχές και οι πραγματικοί ιδιοκτήτες ακινήτων που αγοράζονται μέσω εταιρειών θα πρέπει να αποκαλυφθούν.

Πρόστιμα και φυλάκιση

Σύμφωνα με τη νέα κυβερνητική απόφαση, αναφέρει το τουρκικό ρεπορτάζ, δεν θα αρκεί πλέον μια εταιρεία να είναι εγγεγραμμένη στην ΕΕ κατά την αγορά ακινήτων. Οι ταυτότητες των πραγματικών ιδιοκτητών θα αποκαλύπτονται, εμποδίζοντας έτσι τους υπηκόους τρίτων χωρών να αποκτούν ακίνητα. Τα ακίνητα που αγοράζονται από υπηκόους τρίτων χωρών, όπως Τούρκους πολίτες, μέσω εταιρειών στην περιοχή του Έβρου, ιδίως στις πόλεις Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα και Διδυμότειχο, θα υπόκεινται σε έγκριση ασφαλείας από το Υπουργείο Άμυνας.

Ακόμα και αν η εταιρεία κατέχει μόνο το 1% των μετοχών, θα υποβάλλεται σε πολύ αυστηρό έλεγχο. Εάν δεν χορηγηθεί έγκριση, η σύμβαση θα θεωρείται άκυρη. Το ακίνητο θα κατάσχεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με την αξία του. Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί φυλάκιση από 6 μήνες έως 2 έτη.

Ψηφιακό μητρώο για ακίνητα στα σύνορα

Το ελληνικό κοινοβούλιο αποφάσισε επίσης να δημιουργήσει ένα «Ψηφιακό Μητρώο» για τα ακίνητα στα σύνορα έως τον Μάρτιο του 2026. Αυτό το σύστημα θα επιτρέψει στις Αρχές να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο πού συγκεντρώνονται οι ξένες επενδύσεις. Οι Τούρκοι επενδυτές, μετά τους Κινέζους, είναι η δεύτερη πιο ενδιαφερόμενη ομάδα σε αυτές τις περιοχές για την απόκτηση Χρυσής Βίζας και αναφέρεται ότι οι τουρκικές επενδύσεις σε ακίνητα ξεπέρασαν τα 514 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Αυτό το ποσό είναι ακριβώς 10 φορές υψηλότερο από το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με πηγές από την ελληνική πλευρά, η κυβέρνηση έχει επίσης ξεκινήσει προσπάθειες για να θέσει υπό έλεγχο τις αγορές ακινήτων σε Λέσβο, Χίο, Κω και Ρόδο, καθώς και στην περιοχή του Έβρου.

Επί πολλά χρόνια, υπάρχει νόμος και στην Τουρκία και στην Ελλάδα ο οποίος εμποδίζει αμοιβαία την αγορά ακινήτων σε παραμεθόριες και παράκτιες περιοχές. Από το 1924, η Ελλάδα δεν επιτρέπει την πώληση γης ανατολικά του ποταμού Νέστου σε Τούρκους. Το ίδιο ισχύει και στα ελληνικά νησιά.

Στο πνεύμα του Νόμου περί Αμοιβαιότητας (περί Αντιμέτρων ή Αντιποίνων), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στην Τουρκία το 1927, ήδη από το 1964 και ύστερα οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν επίσης να αγοράσουν ακίνητα σε παραμεθόριες και παράκτιες περιοχές.

Οι Τούρκοι πολίτες μπορούν να παρακάμψουν αυτόν τον περιορισμό αγοράζοντας ακίνητα μέσω εταιρειών που ιδρύουν στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Αυτή η μέθοδος φέρεται να προτείνεται σε Τούρκους πολίτες που θέλουν να αγοράσουν ακίνητα από τις ίδιες τις ελληνικές εταιρείες ακινήτων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Δύσκολη έξοδος για την κορυφή

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE η συζήτηση για το πρόγραμμα Greek AI Accelerator με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: «Μεγάλη η λύπη μας - Ανεξέλεγκτη η κατάσταση από απέναντι», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το τετρακίνητο Jeep Avenger 4xe με νέα τιμή

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Από το στρατόπεδο συγκέντρωσης στη δικαίωση της μνήμης: Η βέρα που γύρισε στον γιο 83 χρόνια μετά

10:46WHAT THE FACT

Το μυστήριο της «ανωμαλίας» στη Βαλτική: Τι λέει πραγματικά η επιστήμη

10:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άδεια: Πώς υπολογίζονται σε χρήματα οι μέρες που δεν πήρατε

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηβασιλείου: Καμία απόκλιση από τις εθνικές θέσεις - Και ο Σαμαράς είχε μεταβεί στην Τουρκία για Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν στη Νιγηρία: Υποστήριξη των τοπικών δυνάμεων κατά των τρομοκρατών

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιοι Θεόδωροι: Βρέθηκε πάνω σε γέφυρα το αυτοκίνητο του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στην Εθνική

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Χίος - Φωτογραφίες: Το σημείο που το ταχύπλοο με τους μετανάστες χτύπησε το σκάφος του Λιμενικού

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σύζυγος έδειρε άγρια τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χίος: Το Λιμενικό επιτελούσε το το καθήκον του, λέει ο περιφερειάρχης- «Μειωμένες οι ροές, δεν συγκρίνεται με το 2020»

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Milliyet: Τούρκοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας -Η κυβέρνηση θέλει να τους μπλοκάρει

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο «κλασσικός χειμώνας» δεν πλησιάζει την Ελλάδα - Η νέα καιρική πραγματικότητα

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Κρήτη

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλικό: Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρά αντικείμενα σε καταυλισμό Ρομά

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες «αιχμές» Γεωργιάδη για Κωνσταντοπούλου: «Αν πάρει εξουσία, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι νηπιαγωγείου»

09:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με AI: «Η πτήση μου κόστισε 1.260 δολάρια, εγώ πλήρωσα 118»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους αμερικάνους η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Ποιο το κόστος του ιρανικού ΜΕΑ

09:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραγωδία στη Χίο: Το ταχύπλοο με τους μετανάστες εμβόλισε το Λιμενικό, δεν έπεσαν καν προειδοποιητικές βολές

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού

08:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: «Θανατική ποινή στους λαθροδιακινητές - Η χώρα δεν είναι Σταθμός Λαρίσης»

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγορεύει άμεσα τα social media για παιδιά κάτω των 15 η κυβέρνηση - Μέσω kids wallet η ταυτοποίηση της ηλικίας - Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: «Μεγάλη η λύπη μας - Ανεξέλεγκτη η κατάσταση από απέναντι», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λας Βέγκας: Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο γεμάτο... ιούς - Από Covid έως Έμπολα!

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο «κλασσικός χειμώνας» δεν πλησιάζει την Ελλάδα - Η νέα καιρική πραγματικότητα

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της – Νόμιζε ότι άξιζε μόνο 100 δολάρια

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιοι Θεόδωροι: Βρέθηκε πάνω σε γέφυρα το αυτοκίνητο του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στην Εθνική

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σύζυγος έδειρε άγρια τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Milliyet: Τούρκοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας -Η κυβέρνηση θέλει να τους μπλοκάρει

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, «μάχη» ΟΦΗ - Λεβαδειακός στο Ηράκλειο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ