Τουρκικός Τύπος: Τούρκοι πηγαίνουν στην Ελλάδα για σούπερ μάρκετ - Δύο φορές την εβδομάδα για βοδινό

«Οι Τούρκοι επιβιβάζονται σε λεωφορεία με προορισμό την Ελλάδα, κατευθύνονται οργανωμένα στα σούπερ μάρκετ της γείτονος, γεμίζουν βαλίτσες και σακούλες με τρόφιμα και επιστρέφουν» αναφέρει σημερινό ρεπορτάζ (31 Ιανουαρίου) της τουρκικής εφημερίδας Sozcu.

Το φαινόμενο, που είχε αρχίσει να καταγράφεται ήδη από τους προηγούμενους μήνες στον διεθνή Τύπο, φαίνεται πλέον να αποκτά πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.

Τα οργανωμένα δρομολόγια λεωφορείων από την Τουρκία προς την Ελλάδα για αγορές βασικών ειδών διατροφής έχουν αυξηθεί, με ταξίδια που πραγματοποιούνται έως και δύο φορές την εβδομάδα, ακόμη και με αποκλειστικό σκοπό την αγορά βοδινού κιμά, αναφέρει το δημοσίευμα. Κύριος προορισμός παραμένουν πόλεις της Θράκης, με έμφαση στην Αλεξανδρούπολη, όπου οι τιμές στα τρόφιμα θεωρούνται σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με την τουρκική αγορά.

Στο ίδιο ρεπορτάζ περιγράφεται και η εμπειρία ανταποκριτή της εφημερίδας, ο οποίος συμμετείχε σε μία από τις οργανωμένες εκδρομές. Όπως αναφέρει, αγόρασε τρόφιμα που περιλάμβαναν κρέας, γάλα και ζυμαρικά. Το ίδιο καλάθι προϊόντων που στην Τουρκία θα κόστιζε 3.709 τουρκικές λίρες, στην Ελλάδα κόστισε 2.433 λίρες, αναδεικνύοντας τη μεγάλη διαφορά στις τιμές βασικών αγαθών.

Η Sozcu σημειώνει ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούργιο. Τον Νοέμβριο, διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το Bloomberg, είχαν αναφερθεί στο λεγόμενο «αντίστροφο shopping tourism», επισημαίνοντας ότι ολοένα και περισσότεροι Τούρκοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να προμηθευτούν τρόφιμα, καθώς προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκομικά, τα ζυμαρικά αλλά και το κρέας πωλούνται σε αισθητά χαμηλότερες τιμές.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στο σημερινό ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας, πρόκειται για πλήρη ανατροπή της εικόνας των προηγούμενων ετών. «Παλαιότερα ερχόντουσαν οι Έλληνες στην Τουρκία για ψώνια. Όταν όμως οι τιμές μας εκτοξεύτηκαν, η κατάσταση αντιστράφηκε», αναφέρουν καταναλωτές, περιγράφοντας την αλλαγή στη ροή των αγοραστικών μετακινήσεων.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στον υψηλό πληθωρισμό και στη συνεχή υποτίμηση της τουρκικής λίρας, που έχουν περιορίσει δραστικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Έτσι, όπως καταλήγει η Sozcu, τα ταξίδια στην Ελλάδα για αγορές βασικών ειδών διατροφής αντιμετωπίζονται πλέον από πολλούς Τούρκους όχι ως εξαίρεση, αλλά ως αναγκαία λύση για τη μείωση του κόστους ζωής.

