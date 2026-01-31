Τουρκικός Τύπος: Τούρκοι πηγαίνουν στην Ελλάδα για σούπερ μάρκετ - Δύο φορές την εβδομάδα για βοδινό

Με οργανωμένα δρομολόγια λεωφορείων για αγορές βασικών ειδών διατροφής έρχονται οι Τούρκοι για ψώνια σε ελληνικές πόλεις

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Τουρκικός Τύπος: Τούρκοι πηγαίνουν στην Ελλάδα για σούπερ μάρκετ - Δύο φορές την εβδομάδα για βοδινό
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Οι Τούρκοι επιβιβάζονται σε λεωφορεία με προορισμό την Ελλάδα, κατευθύνονται οργανωμένα στα σούπερ μάρκετ της γείτονος, γεμίζουν βαλίτσες και σακούλες με τρόφιμα και επιστρέφουν» αναφέρει σημερινό ρεπορτάζ (31 Ιανουαρίου) της τουρκικής εφημερίδας Sozcu.

Το φαινόμενο, που είχε αρχίσει να καταγράφεται ήδη από τους προηγούμενους μήνες στον διεθνή Τύπο, φαίνεται πλέον να αποκτά πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.

Τα οργανωμένα δρομολόγια λεωφορείων από την Τουρκία προς την Ελλάδα για αγορές βασικών ειδών διατροφής έχουν αυξηθεί, με ταξίδια που πραγματοποιούνται έως και δύο φορές την εβδομάδα, ακόμη και με αποκλειστικό σκοπό την αγορά βοδινού κιμά, αναφέρει το δημοσίευμα. Κύριος προορισμός παραμένουν πόλεις της Θράκης, με έμφαση στην Αλεξανδρούπολη, όπου οι τιμές στα τρόφιμα θεωρούνται σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με την τουρκική αγορά.

tourkoi-ellada-psonia.jpg

Στο ίδιο ρεπορτάζ περιγράφεται και η εμπειρία ανταποκριτή της εφημερίδας, ο οποίος συμμετείχε σε μία από τις οργανωμένες εκδρομές. Όπως αναφέρει, αγόρασε τρόφιμα που περιλάμβαναν κρέας, γάλα και ζυμαρικά. Το ίδιο καλάθι προϊόντων που στην Τουρκία θα κόστιζε 3.709 τουρκικές λίρες, στην Ελλάδα κόστισε 2.433 λίρες, αναδεικνύοντας τη μεγάλη διαφορά στις τιμές βασικών αγαθών.

whatsapp-image-2026-01-31-at-105041-am.jpg

Η Sozcu σημειώνει ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούργιο. Τον Νοέμβριο, διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το Bloomberg, είχαν αναφερθεί στο λεγόμενο «αντίστροφο shopping tourism», επισημαίνοντας ότι ολοένα και περισσότεροι Τούρκοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να προμηθευτούν τρόφιμα, καθώς προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκομικά, τα ζυμαρικά αλλά και το κρέας πωλούνται σε αισθητά χαμηλότερες τιμές.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στο σημερινό ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας, πρόκειται για πλήρη ανατροπή της εικόνας των προηγούμενων ετών. «Παλαιότερα ερχόντουσαν οι Έλληνες στην Τουρκία για ψώνια. Όταν όμως οι τιμές μας εκτοξεύτηκαν, η κατάσταση αντιστράφηκε», αναφέρουν καταναλωτές, περιγράφοντας την αλλαγή στη ροή των αγοραστικών μετακινήσεων.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στον υψηλό πληθωρισμό και στη συνεχή υποτίμηση της τουρκικής λίρας, που έχουν περιορίσει δραστικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Έτσι, όπως καταλήγει η Sozcu, τα ταξίδια στην Ελλάδα για αγορές βασικών ειδών διατροφής αντιμετωπίζονται πλέον από πολλούς Τούρκους όχι ως εξαίρεση, αλλά ως αναγκαία λύση για τη μείωση του κόστους ζωής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα εύσημα στον Νίκο Χαρδαλιά από τον Χρήστο Αηδόνη για το νέο σημαντικό έργο της Παλλήνης

11:15LIFESTYLE

Γιώργος Σεϊταρίδης: «Παρακαλούσα τρία χρόνια τη γυναίκα μου να με παντρευτεί»

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι έρχονται στην Ελλάδα για σούπερ μάρκετ με δρομολόγια δύο φορές την εβδομάδα για βοδινό κρέας - Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος

10:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η καλύτερη πράξη απόδοσης τιμής είναι η περιφρούρηση της εθνικής μας κυριαρχίας

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Τα τελευταία της βήματα πριν φτάσει στη Φρανκφούρτη

10:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αυτός είναι ο Χακίμ Σαχαμπό! – Το προφίλ του νεαρού Αφρικανού, μέσα από τη... βελγική ματιά

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Διαμέρισμα μετατράπηκε σε «παγωμένο παλάτι» όταν έκλεισαν τη θέρμανση για οικονομία

10:17ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν κατεβαίνεις από εκεί»: Η «πιο τρομακτική σκάλα» της Ιαπωνίας προκαλεί ίλιγγο

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θηριωδίες των Γερμανών στην Κατοχή κατά του Πολιτισμού: Κλοπές και καταστροφές των ελληνικών αρχαιοτήτων - Λεηλάτησαν 87 αρχαιολογικούς χώρους

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου - Άνω Ιλίσια: Περισσότερες από 30 ώρες χωρίς ρεύμα σε κεντρικές οδούς - Η Δήμαρχος μιλάει στο Newsbomb για την ταλαιπωρία

10:00ΕΛΛΑΔΑ

 H κορυφαία προσφορά* χωρίς κατάθεση από την Novibet!

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου γονατισμένο πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα

09:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την επέτειο των Ιμίων: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» παρά μόνο γαλάζια νερά

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επισπεύδεται η ενεργοποίηση του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου της Ευρώπης: Από το 2026 η προμήθεια αμερικανικού LNG

09:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ο διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση, ούτε συμφωνία»

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός και δημόσιοι υπάλληλοι: Οριζόντια αύξηση 50 ευρώ από 1η Απριλίου

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματίας φίλαθλος ΠΑΟΚ στο Παπαγεωργίου: Χρήζει εγρήγορσης - «Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω»

09:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Δύσκολη έξοδο στο Αγρίνιο έχει ο Άρης | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (31/01)

09:13LIFESTYLE

Βραβεία Grammy 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την πολυαναμενόμενη τελετή απονομής - Οι σταρ που θα εμφανιστούν και οι υποψήφιοι

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για την μαύρη επέτειο των Ιμίων: «Δεν ξεχνάμε, η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Φωτογραφίες δείχνουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου γονατισμένο πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι έρχονται στην Ελλάδα για σούπερ μάρκετ με δρομολόγια δύο φορές την εβδομάδα για βοδινό κρέας - Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Τα τελευταία της βήματα πριν φτάσει στη Φρανκφούρτη

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραυματίας φίλαθλος ΠΑΟΚ στο Παπαγεωργίου: Χρήζει εγρήγορσης - «Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω»

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

07:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Η Εθνική Γυναικών κόντρα στην Ιταλία και… έφυγε για ημιτελικά

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θηριωδίες των Γερμανών στην Κατοχή κατά του Πολιτισμού: Κλοπές και καταστροφές των ελληνικών αρχαιοτήτων - Λεηλάτησαν 87 αρχαιολογικούς χώρους

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός φόνος στην Θεσσαλονίκη: Την σκότωσε, την πέταξε και πήρε τηλέφωνο τη Νικολούλη

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

20:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Ο Μπιλ Γκέιτς και τα αφροδίσια, ο Άντριου με τις Ρωσίδες και ο Έλον Μασκ που ζητούσε «άγρια πάρτι

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: «Όταν ειδοποιηθήκαμε για την εξαφάνιση, η 16χρονη Λόρα βρισκόταν ήδη στο εξωτερικό»

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ίμια: Συγκλονίζει η ιστορία με το κράνος του αδικοχαμένου Παναγιώτη Βλαχάκου 30 χρόνια μετά

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη 2026: Πότε είναι φέτος - Η ημερομηνία για την Καθαρά Δευτέρα

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου - Άνω Ιλίσια: Περισσότερες από 30 ώρες χωρίς ρεύμα σε κεντρικές οδούς - Η Δήμαρχος μιλάει στο Newsbomb για την ταλαιπωρία

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Διαμέρισμα μετατράπηκε σε «παγωμένο παλάτι» όταν έκλεισαν τη θέρμανση για οικονομία

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ οι κινήσεις της Λόρα λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο - Τι λέει ο δικηγόρος του πρακτορείου στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ