Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες Τούρκοι προσκυνητές στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ - Βίντεο και φωτογραφίες

Ουρές επισκεπτών έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι περιμένουν υπομονετικά για να επισκεφθούν το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, με αφορμή την 87η επέτειο από τον θάνατό του

Από νωρίς το πρωί σήμερα (10/11) εκατοντάδες Τούρκοι πολίτες σχημάτισαν ουρές έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να επισκεφθούν το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας.

Επισκέπτες από την Τουρκία κρατούν πανό με τη μορφή του Κεμάλ Ατατούρκ έξω από το σπίτι όπου γεννήθηκε, στη Θεσσαλονίκη, τιμώντας την 87η επέτειο από τον θάνατό του

Οι επισκέπτες, όπως αναφέρει το thestival.gr, πολλοί από τους οποίους ταξίδεψαν οδικώς από μεγάλες πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, η Προύσα και η Σμύρνη, συμμετέχουν σε οργανωμένες εκδρομές που διοργάνωσαν τουριστικά πρακτορεία ειδικά για την επέτειο. Με εμφανή συγκίνηση, κατέφθασαν στο σημείο όπου πραγματοποιείται κάθε χρόνο η τελετή μνήμης, στο σπίτι-μουσείο του Ατατούρκ, που βρίσκεται εντός του χώρου του τουρκικού προξενείου.

Λουλούδια στην είσοδο του σπιτιού όπου γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, από επισκέπτες που τίμησαν την 87η επέτειο από τον θάνατό του

Η επίσκεψη στο προξενείο τη συγκεκριμένη ημέρα, επέτειο θανάτου του Κεμάλ Ατατούρκ, έχει χαρακτήρα προσκυνήματος, καθώς το σπίτι στη Θεσσαλονίκη θεωρείται τόπος ιστορικής και συναισθηματικής αξίας για τον τουρκικό λαό.

Οι τοπικές αρχές της Θεσσαλονίκης και οι δυνάμεις ασφαλείας αύξησαν τα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και την ασφαλή μετακίνηση των επισκεπτών.

