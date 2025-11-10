Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες Τούρκοι προσκυνητές στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ - Βίντεο και φωτογραφίες
Πλήθος επισκεπτών από την Τουρκία βρίσκεται στη χώρα μας - Ουρές έξω από το τουρκικό προξενείο
Από νωρίς το πρωί σήμερα (10/11) εκατοντάδες Τούρκοι πολίτες σχημάτισαν ουρές έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να επισκεφθούν το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας.
Οι επισκέπτες, όπως αναφέρει το thestival.gr, πολλοί από τους οποίους ταξίδεψαν οδικώς από μεγάλες πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, η Προύσα και η Σμύρνη, συμμετέχουν σε οργανωμένες εκδρομές που διοργάνωσαν τουριστικά πρακτορεία ειδικά για την επέτειο. Με εμφανή συγκίνηση, κατέφθασαν στο σημείο όπου πραγματοποιείται κάθε χρόνο η τελετή μνήμης, στο σπίτι-μουσείο του Ατατούρκ, που βρίσκεται εντός του χώρου του τουρκικού προξενείου.
Η επίσκεψη στο προξενείο τη συγκεκριμένη ημέρα, επέτειο θανάτου του Κεμάλ Ατατούρκ, έχει χαρακτήρα προσκυνήματος, καθώς το σπίτι στη Θεσσαλονίκη θεωρείται τόπος ιστορικής και συναισθηματικής αξίας για τον τουρκικό λαό.
Οι τοπικές αρχές της Θεσσαλονίκης και οι δυνάμεις ασφαλείας αύξησαν τα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και την ασφαλή μετακίνηση των επισκεπτών.