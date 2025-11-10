Χιλιάδες Τούρκοι στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο θανάτου του Κεμάλ

Χιλιάδες Τούρκοι εκδρομείς βρίσκονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να επισκεφθούν τη γενέτειρα πόλη του Κεμάλ Ατατούρκ.

Με αφορμή την 87η επέτειο από το θάνατο του Ατατούτρκ (πέθανε στις 10 Νοεμβρίου 1938), δεκάδες τουριστικά λεωφορεία έχουν φτάσει στη Θεσσαλονίκη από νωρίς το πρωί. Οι Τούρκοι επισκέπτες συμμετέχουν στην τελετή μνήμης στο σπίτι όπου γεννήθηκε και σήμερα στεγάζεται το προξενείο της Τουρκίας στην πόλη. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα, το προξενείο ήταν κλειστό, για λόγους ανακαίνισης.

Τα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή είναι ιδιαιτέρως αυξημένα από την Ελληνική Αστυνομία, με αυξημένες περιπολίες και ρυθμίσεις κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους.

Ιδιοκτήτης καταστήματος στην περιοχή του τουρκικού προξενείου, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» τόνισε πως υπολογίζεται ότι έχει έρθει 3-4.000 κόσμος. «Γενικότερα όλο το Σαββατοκύριακο είχαμε κόσμο, από την Παρασκευή το απόγευμα και η κίνηση θα κορυφωθεί την άλλη Κυριακή γιατί αυτή την εβδομάδα είναι κλειστά τα σχολεία στην Τουρκία και περιμένουμε αρκετά γκρουπ με παιδιά δημοτικού και γυμνασίου», σημείωσε αρχικά και επισήμανε ότι το 2026 αναμένονται 400-500.000 επισκέπτες στο συγκεκριμένο σημείο.