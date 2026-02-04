Χατζηβασιλείου: Καμία απόκλιση από τις εθνικές θέσεις - Και ο Σαμαράς είχε μεταβεί στην Τουρκία

Στον πρώην πρωθυπουργό απάντησε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Χατζηβασιλείου: Καμία απόκλιση από τις εθνικές θέσεις - Και ο Σαμαράς είχε μεταβεί στην Τουρκία

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Καμία απόκλιση από τις εθνικές θέσεις δεν υπάρχει», επισήμανε ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, ενώ απαντώντας στις κατηγορίες που εκτόξευσε εναντίον της κυβέρνησης ο Αντώνης Σαμαράς, υπενθύμισε πως και ο ίδιος «είχε μεταβεί στην Τουρκία για Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας».

«Πολύ σωστά η Κυβέρνηση επενδύει στον διάλογο και δεν χάνει ευκαιρία να υπενθυμίζει στην Τουρκία ποιες είναι οι ξεκάθαρες εθνικές μας θέσεις και ότι το μόνο πλαίσιο επίλυσης της διμερούς διαφοράς μας είναι το Διεθνές Δίκαιο και τίποτε άλλο», τόνισε ο ίδιος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης.

Ο κ. Χατζηβασιλείου, ερωτηθείς για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε ότι «δυστυχώς κάθε δημόσια τοποθέτησή του δικαιώνει την απόφαση που είχε πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον ίδιον στο παρελθόν», αναφερόμενος στην διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, προσθέτοντας δε, ότι ο κ. Σαμαράς «έχει τραβήξει έναν τελείως διαφορετικό δρόμο και δεν φαίνεται διατεθειμένος να στηρίξει τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία κράτησε όρθια τη χώρα σε δύσκολες στιγμές και μάλιστα και επί της δικής του πρωθυπουργίας».

Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η επιλογή του διαλόγου με την Τουρκία δεν αποτελεί καινοφανή πρακτική, υπενθυμίζοντας πως και στο παρελθόν είχε εφαρμοστεί από κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. «Όταν ήταν πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς, πολύ σωστά μετέβη στην Τουρκία και έκανε Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, παίρνοντας μαζί του 10 υπουργούς και υπογράφοντας μια σειρά από διμερείς συμφωνίες. Τότε και το casus belli ήταν σε ισχύ και τα τουρκικά μαχητικά παραβίαζαν την κυριαρχία μας καθημερινά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση για δήθεν υποχωρήσεις στα εθνικά θέματα, ο κ. Χατζηβασιλείου κάλεσε τους επικριτές να μιλήσουν συγκεκριμένα: «Ακούω να μιλούν για υποχωρήσεις και ενδοτισμό. Θέλω πραγματικά όλοι αυτοί να βγουν και να πουν επί λέξει ποιες είναι οι υποχωρήσεις που έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ποιος είναι ο ενδοτισμός του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη». «Να το πουν με σαφήνεια και όχι με γενικόλογες κατηγορίες», τόνισε.

Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον, τέτοιες κινήσεις δεν υπηρετούν την πολιτική σταθερότητα της χώρας. «Φοβάμαι ότι οποιαδήποτε πιθανή πολιτική πρωτοβουλία του στο μέλλον θα είναι περισσότερο προσωπική και όχι εθνική», ανέφερε.

Ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε ότι ο διάλογος με την Τουρκία αποτελεί επιλογή ευθύνης και σοβαρότητας, στη βάση πάντα του διεθνούς δικαίου και χωρίς καμία απόκλιση από τις εθνικές θέσεις. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι συνδυάζει τη διπλωματική προσπάθεια με την αποφασιστική προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Αναφερόμενος, τέλος, στην τραγωδία που εκτυλίχθηκε ανοιχτά της Χίου με τους τουλάχιστον 15 νεκρούς μετανάστες και τους 25 τραυματίες, ο κ. Χατζηβασιλείου εξέφρασε τη θλίψη του για το περιστατικό ξεκαθαρίζοντας πως ο μεγαλύτερος εχθρός των απελπισμένων μεταναστών είναι οι διακινητές, οι οποίοι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Τέλος, υπογράμμισε ότι οι γυναίκες και άνδρες του Λιμενικού Σώματος επιχειρούν υπό αντίξοες συνθήκες και τόνισε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας θα ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες με διαφάνεια, προκειμένου να διαφωτιστούν τα αίτια της τραγωδίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Δύσκολη έξοδος για την κορυφή

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE η συζήτηση για το πρόγραμμα Greek AI Accelerator με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: «Μεγάλη η λύπη μας - Ανεξέλεγκτη η κατάσταση από απέναντι», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το τετρακίνητο Jeep Avenger 4xe με νέα τιμή

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Από το στρατόπεδο συγκέντρωσης στη δικαίωση της μνήμης: Η βέρα που γύρισε στον γιο 83 χρόνια μετά

10:46WHAT THE FACT

Το μυστήριο της «ανωμαλίας» στη Βαλτική: Τι λέει πραγματικά η επιστήμη

10:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άδεια: Πώς υπολογίζονται σε χρήματα οι μέρες που δεν πήρατε

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηβασιλείου: Καμία απόκλιση από τις εθνικές θέσεις - Και ο Σαμαράς είχε μεταβεί στην Τουρκία για Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν στη Νιγηρία: Υποστήριξη των τοπικών δυνάμεων κατά των τρομοκρατών

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιοι Θεόδωροι: Βρέθηκε πάνω σε γέφυρα το αυτοκίνητο του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στην Εθνική

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Χίος - Φωτογραφίες: Το σημείο που το ταχύπλοο με τους μετανάστες χτύπησε το σκάφος του Λιμενικού

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σύζυγος έδειρε άγρια τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χίος: Το Λιμενικό επιτελούσε το το καθήκον του, λέει ο περιφερειάρχης- «Μειωμένες οι ροές, δεν συγκρίνεται με το 2020»

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Milliyet: Τούρκοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας -Η κυβέρνηση θέλει να τους μπλοκάρει

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο «κλασσικός χειμώνας» δεν πλησιάζει την Ελλάδα - Η νέα καιρική πραγματικότητα

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Κρήτη

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλικό: Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρά αντικείμενα σε καταυλισμό Ρομά

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες «αιχμές» Γεωργιάδη για Κωνσταντοπούλου: «Αν πάρει εξουσία, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι νηπιαγωγείου»

09:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με AI: «Η πτήση μου κόστισε 1.260 δολάρια, εγώ πλήρωσα 118»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους αμερικάνους η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Ποιο το κόστος του ιρανικού ΜΕΑ

09:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραγωδία στη Χίο: Το ταχύπλοο με τους μετανάστες εμβόλισε το Λιμενικό, δεν έπεσαν καν προειδοποιητικές βολές

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού

08:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: «Θανατική ποινή στους λαθροδιακινητές - Η χώρα δεν είναι Σταθμός Λαρίσης»

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγορεύει άμεσα τα social media για παιδιά κάτω των 15 η κυβέρνηση - Μέσω kids wallet η ταυτοποίηση της ηλικίας - Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: «Μεγάλη η λύπη μας - Ανεξέλεγκτη η κατάσταση από απέναντι», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λας Βέγκας: Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο γεμάτο... ιούς - Από Covid έως Έμπολα!

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο «κλασσικός χειμώνας» δεν πλησιάζει την Ελλάδα - Η νέα καιρική πραγματικότητα

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της – Νόμιζε ότι άξιζε μόνο 100 δολάρια

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιοι Θεόδωροι: Βρέθηκε πάνω σε γέφυρα το αυτοκίνητο του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στην Εθνική

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σύζυγος έδειρε άγρια τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Milliyet: Τούρκοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας -Η κυβέρνηση θέλει να τους μπλοκάρει

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, «μάχη» ΟΦΗ - Λεβαδειακός στο Ηράκλειο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ