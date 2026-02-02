Σαμαράς: «Ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί»
Η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού από την Καλαμάτα για την εορτή της Υπαπαντής
«Ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί», δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή την εορτή της Υπαπαντής, από την Καλαμάτα.
Ο πρώην πρωθυπουργός συμμετείχε στις εκδηλώσεις και τη λιτάνευση της εικόνας στην Καλαμάτα, ενώ παρών ήταν επίσης ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.
«Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα, υπό την ευλογία της Παναγιάς της Υπαπαντής.
Η πόλη έχει επίσης σήμερα την χαρά, να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο, έναν πρώην πρωθυπουργό. Τον Κώστα Καραμανλή. Σε καιρούς κρίσης, σε δύσκολους καιρους, ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε:
Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί!
Χρόνια πολλά !», είπε ο Αντώνης Σαμαράς.