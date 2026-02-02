Σαμαράς: «Ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί»

Η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού από την Καλαμάτα για την εορτή της Υπαπαντής

Newsbomb

Σαμαράς: «Ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί», δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή την εορτή της Υπαπαντής, από την Καλαμάτα.

Ο πρώην πρωθυπουργός συμμετείχε στις εκδηλώσεις και τη λιτάνευση της εικόνας στην Καλαμάτα, ενώ παρών ήταν επίσης ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

«Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα, υπό την ευλογία της Παναγιάς της Υπαπαντής.

Η πόλη έχει επίσης σήμερα την χαρά, να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο, έναν πρώην πρωθυπουργό. Τον Κώστα Καραμανλή. Σε καιρούς κρίσης, σε δύσκολους καιρους, ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε:

Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί!

Χρόνια πολλά !», είπε ο Αντώνης Σαμαράς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΓΓΑ: «Υπό διερεύνηση η εισβολή κουκουλοφόρων στο Μοσχάτο» - Οι δηλώσεις του Μαυρωτά

14:17TRAVEL

Μία μοναδική εξόρμηση στο Περτούλι, το «κόσμημα» της οροσειράς της Πίνδου

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος

14:09LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ - Η ανάρτησή του

14:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα - Η ημερομηνία που θα καταβληθεί η πρώτη δόση

14:01LIFESTYLE

Eurovision: Πρόσωπα «φωτιά» στον εθνικό τελικό και τους ημιτελικούς

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Γερμανοί φοβούνται ότι ο Τραμπ μπορεί να τους πάρει τον χρυσό - Ο θησαυρός των 100 δισ.ευρώ

13:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ναν κόντρα και στη Ρεάλ Μαδρίτης

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Παιδί 4 ετών βρήκε θησαυρό εκατομμυρίων ενώ έπαιζε με ανιχνευτή μετάλλων

13:54ΕΘΝΙΚΑ

Τεχνολογικό ορόσημο για την ΕΑΒ: Επιβεβαιώθηκε η ενσωμάτωση του αντι-drone «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» στο ισραηλινό BARAK-MX

13:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: Pet Shop Boys το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μεγάλη απάτη με SMS δήθεν από τα «ΕΛΤΑ» - Τι αναφέρει

13:44LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Γίνεται το νέο πρόσωπο για την ανοιξιάτικη καμπάνια της GUESS

13:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

13:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για «το τζάμπα πέθανε» της Αλεξοπούλου: Έχει και η παραχάραξη τα όριά της

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι προβλέπει το Σύνταγμα για την αναθεώρηση - Η δύσκολη εξίσωση με τις πλειοψηφίες

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα έως 250 ευρώ - Ποιοι θα το λάβουν

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Ληστές έσυραν χρυσοχόο στην άσφαλτο με το αμάξι αφού του άρπαξαν κοσμήματα 200.000 ευρώ – Βίντεο από τη φυγή τους

13:21ΕΛΛΑΔΑ

«Συγγνώμη, λάθος»: Ο «Ρουβίκωνας» παραδέχεται ότι έσπασε άλλη εταιρεία αντί για τα γραφεία της Βιολάντα και υπόσχεται να αποζημιώσει για τις υλικές ζημιές

13:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Με τη… βούλα «κιτρινόμαυρος» ο Σαχαμπό – Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του νεαρού Αφρικανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

13:21ΕΛΛΑΔΑ

«Συγγνώμη, λάθος»: Ο «Ρουβίκωνας» παραδέχεται ότι έσπασε άλλη εταιρεία αντί για τα γραφεία της Βιολάντα και υπόσχεται να αποζημιώσει για τις υλικές ζημιές

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

13:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Το σχέδιο της κυβέρνησης για την άρση μονιμότητας

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

14:09LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ - Η ανάρτησή του

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

13:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Χεράρδο Ταρασένα σε ηλικία 55 ετών

13:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για «το τζάμπα πέθανε» της Αλεξοπούλου: Έχει και η παραχάραξη τα όριά της

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Ληστές έσυραν χρυσοχόο στην άσφαλτο με το αμάξι αφού του άρπαξαν κοσμήματα 200.000 ευρώ – Βίντεο από τη φυγή τους

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μεγάλη απάτη με SMS δήθεν από τα «ΕΛΤΑ» - Τι αναφέρει

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κλειστό παραμένει και τη Δευτέρα το δεύτερο εργοστάσιο στη Λάρισα

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Παιδί 4 ετών βρήκε θησαυρό εκατομμυρίων ενώ έπαιζε με ανιχνευτή μετάλλων

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα έως 250 ευρώ - Ποιοι θα το λάβουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ