Σαμαράς: «Ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί»

«Ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί», δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή την εορτή της Υπαπαντής, από την Καλαμάτα.

Ο πρώην πρωθυπουργός συμμετείχε στις εκδηλώσεις και τη λιτάνευση της εικόνας στην Καλαμάτα, ενώ παρών ήταν επίσης ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

«Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα, υπό την ευλογία της Παναγιάς της Υπαπαντής.

Η πόλη έχει επίσης σήμερα την χαρά, να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο, έναν πρώην πρωθυπουργό. Τον Κώστα Καραμανλή. Σε καιρούς κρίσης, σε δύσκολους καιρους, ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε:

Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί!

Χρόνια πολλά !», είπε ο Αντώνης Σαμαράς.

