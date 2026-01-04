Σαμαράς για Μητσοτάκη: «Το διεθνές δίκαιο δεν το επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με καθυστέρηση»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σχολίασε δηκτικά τη χθεσινή δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με τα γεγονότα στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση. Αυτήν την απλή αλλά πολύτιμη αλήθεια, θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο», ανέφερε στο Χ.