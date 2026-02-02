Νέο μήνυμα Καραμανλή σε Μητσοτάκη: «Να μην διαγράφουμε τους πιο έμπειρους και να τους ακούμε»

Νέες «βολές» του Κώστα Καραμανλή κατά του πρωθυπουργού

Newsbomb

Νέο μήνυμα Καραμανλή σε Μητσοτάκη: «Να μην διαγράφουμε τους πιο έμπειρους και να τους ακούμε»
INTIME.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, βρέθηκε στην Καλαμάτα για τον εορτασμό της Παναγίας Υπαπαντής, ενώ, ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης της πόλης.

Κατά την ομιλία του, σχολίασε τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, προτρέποντας μεταξύ άλλων: «Να μη διαγράφουμε τους έμπειρους και να τους ακούμε», σε ένα μήνυμα με αποδέκτη τον πρωθυπουργό.

Ο Κώστας Καραμανλής επεσήμανε ότι η Τουρκία επιχειρεί να ανατρέψει το status quo στο Αιγαίο με απειλές χρήσης βίας και μάλιστα, παραμονές της συνάντησης των Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Κυριάκου Μητσοτάκη. «Δεν πρέπει να στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα, που εκλαμβάνονται ως αδυναμίες», τόνισε.

Ολόκληρη η ομιλία του Κώστα Καραμανλή:

«Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος καθώς η εορτάζουσα σήμερα την πολιούχο της Παναγία Υπαπαντή ιστορική πόλη της Καλαμάτας μου επιφυλάσσει αυτήν την ξεχωριστή τιμή.

Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομο, ο οποίος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανακήρυξή μου σε Επίτιμο Δημότη της πόλης. Τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή της πρότασης. Η ευγνωμοσύνη μου για την απόφασή σας εδράζεται στην αιτιολόγησή της. Γιατί το πρώτο κίνητρό μου σε όλη την πορεία μου υπήρξε και παραμένει πάντα η προσφορά στον τόπο.

Χαίρομαι ακόμα ιδιαίτερα γιατί στην σημερινή μας συνάντηση βλέπω πολλούς καλούς και δοκιμασμένους στα δύσκολα φίλους. Μεταξύ αυτών θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον αγαπητό μας Πρόεδρο Προκόπη Παυλόπουλο. Έναν επιφανή Μεσσήνιο, λαμπρό ακαδημαϊκό και πολιτικό με αξιοζήλευτη σταδιοδρομία, κορυφαίος σταθμός της οποίας ήταν η υποδειγματική θητεία του ως Πρόεδρος της ελληνικής Δημοκρατίας. Φίλε Πρόεδρε η παρουσία σας με τιμά ιδιαίτερα.

Και βεβαίως να χαιρετίσω τον φίλο Πρόεδρο, πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Πλήρως αφοσιωμένος στην Μεσσηνία και τους ανθρώπους της. Γνήσιος πατριώτης, ασυμβίβαστος αγωνιστής για τα εθνικά δίκαια, πάντα παρών για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Μας συνδέουν κοινοί αγώνες, κοινές αγωνίες. Από σήμερα φίλε Αντώνη είμαστε και συντοπίτες.

Κυρίες και Κύριοι,

Προτεραιότητα όλων μας, πολιτών και ιδιαιτέρως μάλιστα, πολιτικών ηγεσιών είναι, η πρέπει να είναι, η αναζήτηση πεδίων συνεννόησης, τουλάχιστον στα αυτονόητα. Είναι το να εστιάζουμε σε αυτά που μας ενώνουν. Να συζητάμε μεταξύ μας με καλή προαίρεση και ειλικρίνεια.

Να καλύπτουμε αποστάσεις, να λειαίνουμε διαφορές, που πολλές φορές συντηρούνται και παρουσιάζονται ως τάχα ανυπέρβλητες από σκοπιμότητες και σχεδιασμούς ξένους προς το συμφέρον των πολιτών. Είναι ανάγκη να ξεφύγουμε από τις ακρότητες και την τοξικότητα που συχνά χαρακτηρίζουν τον δημόσιο βίο. Είναι ανάγκη να αποκαταστήσουμε την τραυματισμένη σήμερα εμπιστοσύνη στους θεσμούς και πρωτίστως στη Δικαιοσύνη.

Είναι ανάγκη να πεισθούν οι πολίτες ότι το πολιτικό σύστημα και μάλιστα η κοινοβουλευτική δημοκρατία λειτουργεί προς όφελός τους και όχι προς όφελος των λίγων προνομιούχων. Είναι ανάγκη όσοι διακονούν τον δημόσιο βίο να εκπέμπουν ταπεινότητα και σεμνότητα και όχι αλαζονεία και αυταρέσκεια.

Σήμερα πάντως όλους εμάς μας ενώνει η Καλαμάτα.

Μια πόλη ιστορική, που πρώτη απελευθερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγό, δύο ημέρες πριν την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Μια πόλη που με εφαλτήριο το λιμάνι της και διαπιστευτήρια τα εξαίρετης ποιότητας προϊόντα της μεσσηνιακής και πελοποννησιακής γης ανοίχτηκε στον κόσμο, συναλλάχθηκε με νέους πελάτες, φορείς νοοτροπιών και αντιλήψεων που μπολιάστηκαν με το ελληνικό δαιμόνιο, ευνοώντας τη δημιουργία μιας δυναμικής αστικής τάξης, που εν πολλοίς σημάδεψε την πορεία της.

Μια πόλη που δοκιμάστηκε από το παγκόσμια οικονομικό κραχ των αρχών του 20ού αιώνα, τους δύο παγκόσμιους πολέμους και τον εμφύλιο.

Μια πόλη που πέτυχε να ανακάμψει συμμετέχοντας στο εθνικό αναπτυξιακό θαύμα της δεκαετίας 1955 – 1965 και αξιοποιώντας αργότερα τα οφέλη της ένταξης της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κοινότητες.

Μια πόλη που δοκιμάστηκε το 1986 από τον ισχυρό σεισμό που άφησε πίσω του είκοσι νεκρούς και τεράστιες καταστροφές.

Η Καλαμάτα για μία ακόμη φορά στάθηκε στα πόδια της. Με όραμα για το μέλλον, με σχέδιο, με επαρκή χρηματοδότηση η πόλη ενωμένη, ανασυγκροτήθηκε, επανασχεδιάστηκε, αξιοποίησε πόρους και ιδέες, έτσι ώστε σε σύντομο χρόνο να παρουσιάσει ένα νέο πρόσωπο.

Δημόσια έργα μεγάλης κλίμακας στα οδικά δίκτυα όπως ο αυτοκινητόδρομος “Μορέας”, και ο περιφερειακός της Καλαμάτας, στους τομείς των μεταφορών και των υπηρεσιών, αλλά και μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις με σημαντικότερη αυτή της Costa Navarino που υλοποίησε ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος προσέθεσαν στο κεφάλαιο της πόλης και της Μεσσηνίας σύγχρονες υποδομές που αφήνουν ήδη απτό αποτύπωμα.

Σήμερα η Καλαμάτα είναι από τις λίγες περιοχές της χώρας που καταγράφει σταθερή αύξηση του πληθυσμού της.

Κυρίες και Κύριοι,

Κρατώ στα χέρια μου αντίγραφο της ιστορικής διακήρυξης “προειδοποίηση της Μεσσηνιακής Συγκλήτου προς τις ευρωπαϊκές αυλές”. Είναι το πρώτο διπλωματικό κείμενο της Ελληνικής Επανάστασης, από την πρώτη τοπική επαναστατική κυβέρνηση.

Η Μεσσηνιακή Σύγκλητος συγκροτήθηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση της Καλαμάτας από προύχοντες και εξέχουσες προσωπικότητες της περιοχής, έχοντας ως αποστολή της την οργάνωση και τον συντονισμό του Αγώνα, την διοίκηση των απελευθερωμένων περιοχών και την ενημέρωση των ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Η διακήρυξη – έκκληση προς τα ευρωπαϊκά ανακτοβούλια για συμπαράσταση και αρωγή στηριζόταν στην πεποίθηση των επαναστατημένων Ελλήνων ότι η Ευρώπη έχει ιστορική μνήμη ώστε να αναγνωρίζει πως η ίδια η ύπαρξή της βασίζεται στα ιδανικά, τις αρχές και τις αξίες της Αρχαίας Ελλάδας.

Διακόσια πέντε χρόνια μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης και την Διακήρυξη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου η Ελλάδα βρίσκεται προφανώς σε πολύ ευνοϊκότερη θέση για να αντιμετωπίζει τα εθνικά της ζητήματα.

Έχοντας πάντα δίπλα της έναν δύσκολο γείτονα, που μεθοδικά και συστηματικά επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo στην περιοχή μας, όπως αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, το Δίκαιο της Θάλασσας και άλλες διεθνείς συμφωνίες.

Που επιχειρεί με ακραίες προκλήσεις, όπως η τελευταία αορίστου διαρκείας NAVTEX που εξέδωσε, να επιβάλλει με την απειλή χρήσης βίας τις αυθαίρετες διεκδικήσεις της, τα αναθεωρητικά της ιδεολογήματα και τις ηγεμονικές της βλέψεις. Και μάλιστα τις παραμονές της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής Ελλάδας – Τουρκίας.

Γι’ αυτό θα τονίσω για μία ακόμη φορά πόσο σημαντικό είναι να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να μην στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα, να ενισχύουμε διαρκώς το αξιόμαχο και το φρόνημα των ενόπλων μας δυνάμεων. Πάνω απ’ όλα να σφυρηλατούμε καθημερινά πνεύμα αποφασιστικότητας, εθνικής συνεννόησης και υπεράσπισης των δικαίων του Ελληνισμού. Και ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά.

Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω για μία ακόμη φορά να εκφράσω την βαθιά μου ευγνωμοσύνη για την ανακήρυξή μου σε Επίτιμο Δημότη της Καλαμάτας. Την θεωρώ ως μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει.

Θερμά σας ευχαριστώ».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σχεδόν 1 στους 5 δεν έχει επαρκή θέρμανση στο σπίτι - «Πρωτιά» για Ελλάδα και Βουλγαρία

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την μαύρη «ωραία Ελένη»: Εκνευρισμένος ο Μασκ με τον Νόλαν - Έχει χάσει την ακεραιότητα του

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Πηνειός έξω από τη Λάρισα: Πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις - Βίντεο

15:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με Ζέλσον Μαρτίνς, υπογράφει νέο συμβόλαιο

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός ο 46χρονος που είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο στις Σέρρες - Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Συν-γονεϊκότητα: Ποια είναι η νέα μορφή οικογένειας που παρουσιάζει αύξηση μετά την πανδημία

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 24ωρη απεργία των ταξί την Τετάρτη

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σήμα του ECMWF δίνει καλά νέα για τον υπόλοιπο χειμώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία» - Άδωνις: «Ευχαριστούμε, δεν ξεχνάμε»

15:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ προχωράει την υπόθεση του Χόρχε Σάντσες

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Μπορούν δύο πρώην να είναι φίλοι; Οι 4 ερωτήσεις που θα σας δώσουν την απάντηση

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Ινδία αποκάλυψε το υπερόπλο της: Δεν έχει εμφανιστεί ποτέ ξανά κάτι αντίστοιχο

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Συνελήφθη ο σεναριογράφος του πολιτικού θρίλερ «Ένα απλό ατύχημα» - Έχει προταθεί για Όσκαρ

14:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο μήνυμα Καραμανλή σε Μητσοτάκη: «Να μην διαγράφουμε τους πιο έμπειρους και να τους ακούμε»

14:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα γέννησης έως 15.000 ευρώ - Ο Δήμος που το χορηγεί

14:26LIFESTYLE

Grammy 2026: Η Chappell Roan στο κόκκινο χαλί με ιστορικό Mugler look

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Tι είναι το «second screen viewing»: Το φαινόμενο που αλλάζει τις πλοκές και τα σενάρια των αγαπημένων μας σειρών - «Είναι σαν να απευθύνονται σε 6χρονα»

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: 38χρονος συνελήφθη με το «σιρόπι του βιασμού» που προκαλεί απώλεια συνείδησης

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο αστεροειδής που θα μπορούσε να κάνει όλους τους κατοίκους της Γης δισεκατομμυριούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα έως 250 ευρώ - Ποιοι θα το λάβουν

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία» - Άδωνις: «Ευχαριστούμε, δεν ξεχνάμε»

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

13:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Το σχέδιο της κυβέρνησης για την άρση μονιμότητας

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

13:21ΕΛΛΑΔΑ

«Συγγνώμη, λάθος»: Ο «Ρουβίκωνας» παραδέχεται ότι έσπασε άλλη εταιρεία αντί για τα γραφεία της Βιολάντα και υπόσχεται να αποζημιώσει για τις υλικές ζημιές

14:09LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ - Η ανάρτησή του

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός ο 46χρονος που είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο στις Σέρρες - Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: 38χρονος συνελήφθη με το «σιρόπι του βιασμού» που προκαλεί απώλεια συνείδησης

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο μήνυμα Καραμανλή σε Μητσοτάκη: «Να μην διαγράφουμε τους πιο έμπειρους και να τους ακούμε»

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Μπορούν δύο πρώην να είναι φίλοι; Οι 4 ερωτήσεις που θα σας δώσουν την απάντηση

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στη δολοφονία JFK: Το βίντεο που αποδεικνύει ότι ο Όσβαλντ δεν έδρασε μόνος -Το «θρίλερ» για την κυριότητά του και τα 900.000 δολάρια

12:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Grammy 2026: Οι 6+1 στιγμές που ξεχώρισαν στα φετινά βραβεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ