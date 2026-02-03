Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Αυτός είναι το χάος - Μεγάλο λάθος η συνάντηση με Ερντογάν»

Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST, στην Καλαμάτα, παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιατί δημιούργησε σκόπιμα συνθήκες πολιτικής αναρχίας», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός εξαπολύοντας επίθεση κατά του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού.

«Υπάρχει μια ομίχλη στη χώρα. Θα το πω μια μελαγχολία, μια αίσθηση ματαιότητας. Και αυτό που δημιουργείται, είναι μια κοινωνία της κόπωσης γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τελείως άλυτα», τόνισε.

«Η ακρίβεια είναι ανεξέλεγκτη, δεν αντιμετωπίζεται. Το σούπερ μάρκετ έχει γίνει πλέον εφιάλτης. Τους πείραζε η λαϊκή αγορά. Η στέγη πανάκριβη. Τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί. Οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί δεν βρίσκουν να μείνουν στην επαρχία λόγω ακρίβειας. Και υπήρχε και η απάντηση τώρα τελευταία μιας θρασύτατης βουλευτίνας, της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, που είπε ότι ”το τσάμπα πέθανε”. Να σας πως εγώ τι πέθανε; Η λαϊκή ψυχή της παράταξης. Με αυτή τη νοοτροπία έχει επέλθει μια ψυχική ρήξη των νεοδημοκρατών με το σημερινό κόμμα. Δεν ζουν στην πραγματικότητα, δεν ζουν στην κοινωνία».

«Ακούω συνεχώς δικαιολογίες»

Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι «μετά από 7 χρόνια εγώ βλέπω τα ίδια και τα ίδια. Λόγια, λόγια, λόγια και συνεχώς δικαιολογίες. ”Δεν ήξερα, δεν γνώριζα, φταίει το βαθύ το κράτος. Τα προβλήματα είναι διαχρονικά”. Και δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα, παρά μόνο υποσχέσεις.

Δεν είναι πρωτοφανές να κλείνει ο εθνικός εναέριος χώρος, να μην μπορεί ο πιλότος να μιλήσει με την Αθήνα κι εμείς να λέμε ότι ”θα το φτιάξουμε”; Τρία χρόνια μετά τον καταστροφικό Daniel, κανένα από τα τρία μεγάλα φράγματα δεν ξεκίνησε για να θωρακιστεί πραγματικά η Θεσσαλία. Κι ακόμα είμαστε στις μελέτες», είπε.

Ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε ως «απαράδεκτο να κλείνουν, παρά τις διαμαρτυρίες τους, το ένα σχολείο μετά το άλλο στην ομογένεια. Τα προβλήματα αυτά ζητούν λύσεις με ουσία, όχι επικοινωνία».

Όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση υποστήριξε ότι «άνοιξε άρον άρον τη διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, διχαστικά, απολύτως επικοινωνιακά. Ας διαβάσουν τη δήλωση του Βενιζέλου και άλλων ειδικών. Ο Μητσοτάκης στοχεύει σε αποχή του κόσμου από τις κάλπες ελπίζοντας ότι με ένα πλαστό ποσοστό θα του επιτρέψει να διαπραγματευτεί το προσωπικό του μέλλον. Έτσι ευτελίζεται μια παράταξη και δεν κυβερνάται μία χώρα».

Στη συνέχεια ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά: «Συνυπογράφω μέχρι κεραίας όσα είπε χθες ο κ. Καραμανλής. Πάει ο κ. Μητσοτάκης στον Ερντογάν, δεν καταλαβαίνει τι κακό κάνει στον τόπο όταν πάει να τον συναντήσει την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι ανακοινώνουν ότι μας βάζουν NAVTEX επ’ αόριστον;

Φτάσαμε στο σημείο να μιλάνε καθημερινά για τους δήθεν Τούρκους της Θράκης, την απόλυτη ιδιοκτησία στη βόρεια Κύπρο. Είναι λογικό να αμφισβητείται στην πράξη η εθνική κυριαρχία και τα εθνικά δικαιώματα και εμείς να υπογράφουμε σύμφωνα φιλίας; Να μιλάνε για τη Γαλάζια Πατρίδα και εμείς να μιλάμε για ήρεμα νερά και να είμαστε χαρούμενοι;

Συρόμαστε διαρκώς από τις εξελίξεις. Δεν είναι η πολιτική της Τουρκίας πειρατική; Τι μπορείς να συζητήσεις με κάποιον που έχει μπει στην αυλή σου και σου ζητά να τη μοιραστείτε; Έχουμε χάσει τη λογική μας και εγώ και ο κ. Καραμανλής και άλλοι; Το ταξίδι αυτό κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι ένα μεγάλο λάθος».

«Μας ενώνει ο πόνος της απώλειας»

Για τη Μαρία Καρυστιανού είπε ότι «έχει στην πολιτική τα ίδια δικαιώματα με κάθε Έλληνα. Αυτό με ενώνει μαζί της είναι ο πόνος της απώλειας, σαν γονιός. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική, είναι προσωπική υπόθεση».

Για τις επόμενες κινήσεις του υποστήριξε ότι «η Ελλάδα θέλει μια νέα αρχή. Σε όλη μου τη διαδρομή λέω αλήθειες, αρέσουν δεν αρέσουν, βολεύουν ή ξεβολεύουν. Δεν κρύφτηκα ούτε συμβιβάστηκα για θέσεις ή αξιώματα. Το μόνο κριτήριό μου είναι η πατρίδα.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο με τη λογική όλοι εναντίον όλων. Θα επικρατήσει κοινωνική ζούγκλα, σε συνθήκες βαθύτατης κρίσης.

Θέλουμε να γίνουμε Ισπανία; Σε μια ημέρα νομιμοποίησαν 500.000 λαθρομετανάστες. Αυτά είναι υπαρξιακά επικίνδυνα παιχνίδια.

Η κατάσταση είναι οριακά κρίσιμη για τη χώρα. Η νέα αρχή απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Μια αναγέννηση απαιτεί συνθέσεις, όχι διχασμό. Η κακή νοοτροπία του νεοέλληνα πρέπει να τελειώσει. Να ξαναβρούμε τις αξίες μας.

Το σίγουρο είναι ότι τα σταθμίζω. Φυσικά με πονά πολύ η Λένα, λείπει κάθε ημέρα. Αλλά μην ανησυχείτε για μένα, εδώ είμαι, θα συνεχίσω να μιλάω δημόσια, δεν κρύβομαι».

Καταλήγοντας και μετά από σχετική ερώτηση είπε; «Καλά κάνετε και ανησυχείτε για την πατρίδα. Αυτοί που δεν ανησυχούν για την πατρίδα είναι το πρόβλημα».

Διαβάστε επίσης