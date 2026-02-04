Από το στρατόπεδο συγκέντρωσης στη δικαίωση της μνήμης: Η βέρα που γύρισε στον γιο 83 χρόνια μετά

Πήρε τη βέρα του πατέρα του από στρατόπεδο συγκέντρωσης, 83 χρόνια μετά – Η συγκινητική ιστορία του Αντώνη Τακτικού

Newsbomb

Από το στρατόπεδο συγκέντρωσης στη δικαίωση της μνήμης: Η βέρα που γύρισε στον γιο 83 χρόνια μετά

Δαχτυλίδια κρατουμένου σε ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης παραδίδονται στους κληρονόμους του, κατά τη διάρκεια τελετής στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, στη Θεσσαλονίκη.

Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αντώνης Τακτικός μεγάλωσε με μία απουσία που σημάδεψε ολόκληρη τη ζωή του. Από τον πατέρα του, τον Χρήστο, τού είχε απομείνει μόνο μία παλιά ασπρόμαυρη φωτογραφία μπροστά στον Λευκό Πύργο, ένα στιγμιότυπο παγωμένο στον χρόνο.

Ήταν μόλις 5 μηνών όταν, στη διάρκεια του πολέμου, ο πατέρας του συνελήφθη και οδηγήθηκε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης / καταναγκαστικής εργασίας, απ’ όπου δεν επέστρεψε ποτέ.

Ύστερα από 83 ολόκληρα χρόνια, η εικόνα αυτή συμπληρώθηκε από δύο μικρά αντικείμενα με τεράστιο συναισθηματικό βάρος. Η βέρα και το δαχτυλίδι του πατέρα του βρίσκονται πλέον στα χέρια του, φορτισμένα με τη σιωπή και τη μνήμη μίας ζωής που χάθηκε.

antonis-taktikos.jpg

Δαχτυλίδια κρατουμένου σε ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης παραδίδονται στους κληρονόμους του, κατά τη διάρκεια τελετής στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, στη Θεσσαλονίκη.

Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η επιστροφή των προσωπικών αντικειμένων του κρατουμένου από το ναζιστικό στρατόπεδο Neuengamme έγινε χάρη στη δράση μαθητριών και μαθητών του Γυμνασίου Νεοχωρίου Άρτας, στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρατείας Stolen Memory των Αρχείων Arolsen. Τα αντικείμενα αποδόθηκαν στους κληρονόμους του όχι μόνο ως ενθύμια, αλλά ως μια καθυστερημένη δικαίωση της μνήμης.

«Ήταν σαν να είδα τον πατέρα μου», ανέφερε εμφανώς συγκινημένος ο Αντώνης Τακτικός, μετά την απόδοση των αντικειμένων από την επικεφαλής δημοσίων σχέσεων των Αρχείων Arolsen (Arolsen Archives – International Center on Nazi Persecution), Δρ. Άνκε Μίνστερ, στην εκδήλωση που διοργάνωσαν η γενική γραμματεία Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας και η υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της διεθνούς καμπάνιας των Αρχείων Arolsen, στη Θεσσαλονίκη.

«Για εμένα είναι μεγάλη τιμή, είμαι 83 χρόνων και για 83 χρόνια δεν είχα τον πατέρα μου. Η εύρεση αυτών των αντικειμένων είναι σημεία ζωής», ανέφερε ο κ. Τακτικός στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημειώνοντας πως… έπεσε από τα σύννεφα όταν δέχτηκε το τηλεφώνημα. «Δεν το περίμενα, μετά από 83 χρόνια. Μόνο μία φωτογραφία είχα», είπε, ευχαριστώντας με δάκρυα στα μάτια όλους όσοι βοήθησαν.

Η έρευνα των μαθητών βασίστηκε σε αρχεία των αρχείων Arolsen, ληξιαρχεία, δημοτολόγια, καθώς και στοιχεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της Ελληνικής Αστυνομίας. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε αίτηση της συζύγου του Χρήστου Τακτικού προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, την οποία είχε υποβάλλει ως αδελφή του. Η αναζήτηση οδήγησε τελικά στο Δημοτολόγιο του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, όπου εντοπίστηκαν τα στοιχεία της οικογένειας.

Ο Χρήστος Τακτικός είχε γεννηθεί το 1903 στον Βόλο, ήταν καπνέμπορος, παντρεμένος με την Ελένη Τακτικού και πατέρας ενός βρέφους, του Αντώνη. Κατά την Κατοχή μετέβη στην Αθήνα για εργασία ως καπνεργάτης· είχε κηρυχθεί σε αφάνεια, μέχρι που άρχισε να αποκτά ξανά πρόσωπο. Είχε ένα μωρό, τον Αντώνη, που άφησε πίσω του βρέφος ακόμη, με μόνο ενθύμιο της παρουσίας του μία φωτογραφία.

Η εκπαιδευτική αξία του προγράμματος αναδείχθηκε έντονα, καθώς οι μαθητές ήρθαν σε άμεση επαφή με την Ιστορία μέσα από πρόσωπα, αντικείμενα και πραγματικές ζωές.

Κατά την τελετή παράδοσης των αντικειμένων, υπογραμμίστηκε η σημασία της διατήρησης της μνήμης και της διδασκαλίας της Ιστορίας μέσα από ζωντανά τεκμήρια. Ακόμη, επισημάνθηκε ότι η επιστροφή αυτών των προσωπικών αντικειμένων φωτίζει τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τα εγκλήματα του ναζισμού και ενισχύει τη συλλογική ιστορική συνείδηση.

Τα «υπάρχοντα» των στρατοπέδων και ο αγώνας ενάντια στη λήθη

Η κυρία Μίνστερ εξήγησε ότι πέρα από τα κλασσικά αρχειακά ντοκουμέντα, τα Αρχεία Arolsen διατηρούν μία μικρή αλλά εξαιρετικά ιδιαίτερη συλλογή: Τα λεγόμενα «υπάρχοντα».

Πρόκειται για ρολόγια τσέπης, βέρες, στυλό, οικογενειακές φωτογραφίες· προσωπικά αντικείμενα που είχαν μαζί τους οι άνθρωποι τη στιγμή της σύλληψης. Συχνά αποτελούν την τελευταία περιουσία ανθρώπων που φυλακίστηκαν και σε πολλές περιπτώσεις, δολοφονήθηκαν από τους Ναζί.

Τα SS αφαιρούσαν τα προσωπικά αντικείμενα και τα αποθήκευαν στους λεγόμενους θαλάμους υπαρχόντων. Προς το τέλος του πολέμου, πολλοί από αυτούς καταστράφηκαν ή λεηλατήθηκαν.

Ωστόσο, χάρη σε αλληλουχία συγκυριών, ορισμένα διασώθηκαν, κυρίως από τα στρατόπεδα Dachau και Neuengamme, απ’ όπου και προέρχονται η βέρα και το δαχτυλίδι που αποδόθηκαν στον Αντώνη Τακτικό.

Η κυρία Μίνστερ δήλωσε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένη από τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η έρευνα από το σχολείο του Νεοχωρίου Άρτας.

Σήμερα, ο Αντώνης Τακτικός κρατά στα χέρια του κάτι πολύ περισσότερο από δύο δαχτυλίδια. Κρατά τον χρόνο που του στερήθηκε και τη σιωπηλή παρουσία ενός πατέρα που δεν πρόλαβε να γνωρίσει, ως απόδειξη ότι ακόμη και στις πλέον σκοτεινές στιγμές της Ιστορίας υπήρξαν άνθρωποι που επέλεξαν να σταθούν όρθιοι.

Πηγή: Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Δύσκολη έξοδος για την κορυφή

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE η συζήτηση για το πρόγραμμα Greek AI Accelerator με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: «Μεγάλη η λύπη μας - Ανεξέλεγκτη η κατάσταση από απέναντι», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το τετρακίνητο Jeep Avenger 4xe με νέα τιμή

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Από το στρατόπεδο συγκέντρωσης στη δικαίωση της μνήμης: Η βέρα που γύρισε στον γιο 83 χρόνια μετά

10:46WHAT THE FACT

Το μυστήριο της «ανωμαλίας» στη Βαλτική: Τι λέει πραγματικά η επιστήμη

10:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άδεια: Πώς υπολογίζονται σε χρήματα οι μέρες που δεν πήρατε

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηβασιλείου: Καμία απόκλιση από τις εθνικές θέσεις - Και ο Σαμαράς είχε μεταβεί στην Τουρκία για Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν στη Νιγηρία: Υποστήριξη των τοπικών δυνάμεων κατά των τρομοκρατών

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιοι Θεόδωροι: Βρέθηκε πάνω σε γέφυρα το αυτοκίνητο του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στην Εθνική

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Χίος - Φωτογραφίες: Το σημείο που το ταχύπλοο με τους μετανάστες χτύπησε το σκάφος του Λιμενικού

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σύζυγος έδειρε άγρια τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χίος: Το Λιμενικό επιτελούσε το το καθήκον του, λέει ο περιφερειάρχης- «Μειωμένες οι ροές, δεν συγκρίνεται με το 2020»

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Milliyet: Τούρκοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας -Η κυβέρνηση θέλει να τους μπλοκάρει

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο «κλασσικός χειμώνας» δεν πλησιάζει την Ελλάδα - Η νέα καιρική πραγματικότητα

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Κρήτη

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλικό: Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρά αντικείμενα σε καταυλισμό Ρομά

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες «αιχμές» Γεωργιάδη για Κωνσταντοπούλου: «Αν πάρει εξουσία, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι νηπιαγωγείου»

09:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με AI: «Η πτήση μου κόστισε 1.260 δολάρια, εγώ πλήρωσα 118»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους αμερικάνους η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Ποιο το κόστος του ιρανικού ΜΕΑ

09:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραγωδία στη Χίο: Το ταχύπλοο με τους μετανάστες εμβόλισε το Λιμενικό, δεν έπεσαν καν προειδοποιητικές βολές

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού

08:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: «Θανατική ποινή στους λαθροδιακινητές - Η χώρα δεν είναι Σταθμός Λαρίσης»

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγορεύει άμεσα τα social media για παιδιά κάτω των 15 η κυβέρνηση - Μέσω kids wallet η ταυτοποίηση της ηλικίας - Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: «Μεγάλη η λύπη μας - Ανεξέλεγκτη η κατάσταση από απέναντι», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λας Βέγκας: Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο γεμάτο... ιούς - Από Covid έως Έμπολα!

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο «κλασσικός χειμώνας» δεν πλησιάζει την Ελλάδα - Η νέα καιρική πραγματικότητα

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της – Νόμιζε ότι άξιζε μόνο 100 δολάρια

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιοι Θεόδωροι: Βρέθηκε πάνω σε γέφυρα το αυτοκίνητο του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στην Εθνική

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σύζυγος έδειρε άγρια τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Milliyet: Τούρκοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας -Η κυβέρνηση θέλει να τους μπλοκάρει

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, «μάχη» ΟΦΗ - Λεβαδειακός στο Ηράκλειο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ