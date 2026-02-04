Αμερικανοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν στη Νιγηρία: Υποστήριξη των τοπικών δυνάμεων κατά των τρομοκρατών

Φωτ. Αρχείου - Νιγηριανός στρατιώτης σε περιπολία έπειτα από την απαγωγή μαθητών από σχολείο της περιοχής Kuriga, στις 9 Μαρτίου 2024.

Έπειτα από τα πλήγματα που εξαπέλυσε η αμερικανική πολεμική αεροπορία κατά τζιχαντιστών στη βόρεια Νιγηρία την ημέρα των Χριστουγέννων, ο επικεφαλής της διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στην Αφρική (AFRICOM) ανακοίνωσε την Τρίτη (03/02) ότι η Ουάσινγκτον έστειλε μια μικρή ομάδα στρατιωτών στη χώρα της Αφρικής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διατάξει τον Δεκέμβριο αεροπορικές επιδρομές σε στόχους που χαρακτήρισε ως θέσεις του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία και είχε δηλώσει ότι ενδέχεται να υπάρξουν περισσότερες αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες στην περιοχή.

Το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ βρίσκεται στη Νιγηρία για να βοηθήσει τις τοπικές δυνάμεις στην καταπολέμηση τρομοκρατικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένου του ISIS. Η ανακοίνωση έγινε από τον στρατηγό Dagvin Anderson, επικεφαλής της Αμερικανικής Διοίκησης Αφρικής.

Σύμφωνα με τον Anderson, οι στρατιώτες «διαθέτουν μοναδικές ικανότητες», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή.

Συμφωνία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Το Reuters είχε αναφέρει ότι οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν πτήσεις επιτήρησης πάνω από τη χώρα τουλάχιστον από τα τέλη Νοεμβρίου.

Ο ανώτερος στρατηγός δήλωσε ότι η αμερικανική ομάδα στάλθηκε μετά από κοινή συμφωνία των δύο χωρών ότι έπρεπε να γίνουν περισσότερα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη Δυτική Αφρική.

«Αυτό οδήγησε σε αυξημένη συνεργασία μεταξύ των χωρών μας, με τη συμμετοχή μιας μικρής αμερικανικής ομάδας που διαθέτει ορισμένες μοναδικές ικανότητες από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο στρατηγός Dagvin R.M. Anderson σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Ο Anderson δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το μέγεθος και το εύρος της αποστολής τους.

Ο υπουργός Άμυνας Christopher Musa επιβεβαίωσε ότι μια ομάδα εργάζεται στη Νιγηρία, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αποστολή Αμερικανών στρατιωτών ακολούθησε τις κατηγορίες της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι νιγηριανές αρχές δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τους χριστιανούς από τους ισλαμιστές μαχητές.

