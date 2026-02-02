Νιγηρία: Φρικτός θάνατος για πρώην τραγουδίστρια του «The Voice» - Τη δάγκωσε φίδι στον ύπνο της

Η Ifunanya Nwangene, μια ταλαντούχα τραγουδίστρια που εμφανίστηκε στην τρίτη σεζόν του The Voice Nigeria , πέθανε σε ηλικία 26 ετών μετά από θανατηφόρο δάγκωμα φιδιού. Η σοπράνο τραγουδίστρια, γεννημένη στο Ενούγκου, η οποία εργαζόταν ως αρχιτέκτονας, δαγκώθηκε από δηλητηριώδες φίδι στο σπίτι της στην Αμπούζα, ανέφεραν πηγές στο BBC Africa .

Ήταν μέλος της Χορωδίας Amemuso, ανέφερε το BBC Africa, σημειώνοντας ότι ο μουσικός διευθυντής της χορωδίας Sam Ezugwu δημοσίευσε μια δήλωση στο Facebook επιβεβαιώνοντας την τραγική είδηση ​​την Κυριακή. «Με θλίψη καρδιάς, ανακοινώνουμε τον θάνατο της Ifunanya Nwangene Nanyah» αναφέρει η ανακοίνωση της χορωδίας.

Η Ifunanya «ήταν έτοιμη να μοιραστεί το απίστευτο ταλέντο της με τον κόσμο» και «η φωνή και το πνεύμα της θα μας λείψουν βαθιά» ανέφερε. Η Hillary Obinna, μέλος της χορωδίας, δήλωσε στο BBC Africa ότι «το δάγκωμα του φιδιού την ξύπνησε » και ότι οι αξιωματούχοι αργότερα εντόπισαν δύο φίδια στο σπίτι της.

Η 26χρονη αρχικά ζήτησε ιατρική βοήθεια σε μια κλινική στην περιοχή της, αλλά δεν είχαν διαθέσιμο αντίδοτο, ανέφερε το BBC Africa. Στη συνέχεια αναζήτησε θεραπεία σε ένα νοσοκομείο που αργότερα αναγνωρίστηκε ως Ομοσπονδιακό Ιατρικό Κέντρο Τζάμπι. Το νοσοκομείο δεν είχε διαθέσιμες και τις δύο απαιτούμενες θεραπείες κατά του δηλητηρίου.

«Ενώ προσπαθούσαν να τη σταθεροποιήσουν, δεν μπορούσε να μιλήσει, αλλά μπορούσε να κάνει χειρονομίες», δήλωσε ο Ezugwu στο BBC Africa. «Δυσκολευόταν να αναπνεύσει». Το νοσοκομείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο BBC Africa ότι ο ισχυρισμός ότι το νοσοκομείο δεν διέθετε τις κατάλληλες θεραπείες κατά του δηλητηρίου ήταν «αβάσιμος και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα».

Το νοσοκομείο δήλωσε: «Το ιατρικό μας προσωπικό παρείχε άμεση και κατάλληλη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών ανάνηψης, ενδοφλέβιων υγρών, ενδορινικού οξυγόνου και χορήγησης πολυδύναμου αντιδότου». Το νοσοκομείο ανέφερε ότι μια «ενδελεχής αλλά γρήγορη» εξέταση έδειξε ότι η Nwangene είχε αναπτύξει θανατηφόρες επιπλοκές από το δάγκωμα και οι γιατροί «δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν στη ζωή».

Η Nwangene έγινε γνωστή τον Απρίλιο του 2021 μετά την εντυπωσιακή ερμηνεία της στην μπαλάντα της Rihanna "Take a Bow". Οι συνάδελφοί της αποκάλεσαν την Nwangene «ένα υπέροχο κορίτσι» που άφησε πίσω της μια κοινότητα που θρηνεί μετά τον άσκοπο θάνατό της. Όλοι είναι συντετριμμένοι»

Στη δική της σελίδα στο YouTube , η Nwangene είχε διασκευάσει τραγούδια όπως το "Lift Me Up" της Rihanna, το "My Heart Will Go On" της Celine Dion και το "Slide Away" της Miley Cyrus . Η Nwangene απάντησε στους θαυμαστές της με ένα σχόλιο στην ανάρτηση στο YouTube με το εξώφυλλο της Rihanna. Έγραψε τότε στο ψευδώνυμο @Nanyahmusic: «Εκτιμώ όλα τα σχόλια. Είμαι ενθαρρυμένη και θα συνεχίσω να βελτιώνομαι. Σας ευχαριστώ όλους!»