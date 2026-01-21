Νιγηρία: Νεκροί οκτώ στρατιώτες από ενέδρα της Μπόκο Χαράμ - 50 τραυματίες

Άνθρωποι υποβάλλουν τα σέβη τους καθώς άνθρωποι που σκοτώθηκαν από τους ισλαμιστές εξτρεμιστές της Μπόκο Χαράμ μεταφέρονται για ταφή, στην Ταρμούβα της βορειοανατολικής Νιγηρίας, Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2024

Οκτώ στρατιώτες σκοτώθηκαν και περίπου 50 ακόμη τραυματίστηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ στην πολιτεία Μπόρνο της βορειοανατολικής Νιγηρίας, ανέφεραν σήμερα πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν πάνοπλοι τζιχαντιστές εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον κυβερνητικών στρατευμάτων που είχαν αναπτυχθεί σε περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Μπόκο Χαράμ.

Από το 2009, η πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία είναι θέατρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (σ.σ. το ΙΚΔΑ προήλθε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ) να σκορπούν τον θάνατο, υποχρεώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.