Λατινοπούλου: «Θανατική ποινή στους λαθροδιακινητές - Η χώρα δεν είναι Σταθμός Λαρίσης»

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, επανήλθε στο θέμα της επιβολής θανατικής ποινής στους λαθροδιακινητές, μέτρο που έχει ήδη προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε συνέντευξή της στο MEGA, ανέλυσε τα μέτρα που θα λάμβανε για το μεταναστευτικό αν αναλάμβανε αρμοδιότητες υπουργού, δίνοντας έμφαση στην αυστηροποίηση της αντιμετώπισης της παράνομης εισόδου στη χώρα.

Η κ. Λατινοπούλου υπογράμμισε πως το πρώτο βήμα είναι η καθιέρωση διεθνούς αποτροπής για όσους επιχειρούν να περάσουν παράνομα τα σύνορα, με τη σύλληψή τους και τη μεταφορά τους σε κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά. «Δεν πρόκειται για σκληρά μέτρα, αλλά για λογικές και αναγκαίες ενέργειες σε μια χώρα που σέβεται τους πολίτες της», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι παράνομοι μετανάστες δεν θα λαμβάνουν επιδόματα ή στέγαση.

Επιπλέον, ζήτησε την επιβολή αυστηρών ποινών στους λαθροδιακινητές, συμπεριλαμβανομένης και της θανατικής ποινής, όπως έχει ήδη καταθέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ίδια χαρακτήρισε την κατάσταση κρίσιμη, με αυξανόμενα κρούσματα βίας και την επέκταση του Ισλάμ στην Ευρώπη, γεγονότα που απαιτούν αποφασιστικές και αυστηρές λύσεις.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστήριξε τη χρήση του όρου «λαθρομετανάστες» για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με ειλικρίνεια. Απαντώντας στην κριτική του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για τη γλωσσική επιλογή αυτή, η κ. Λατινοπούλου τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί ανεξέλεγκτα μεγάλους πληθυσμούς από Αφρική και Ασία, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν είναι «σταθμός Λαρίσης» για ανεξέλεγκτη είσοδο και έξοδο ανθρώπων.