Εθνικό Απολυτήριο: Ποιους αφορά και πώς θα υπολογίζεται ο μέσος όρος

Ξεκινά ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο, μετά και τη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και ένα από τα κυριότερα ερωτήματα είναι πώς θα υπολογίζεται ο μέσος όρος και ποια βαρύτητα θα έχει για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το τελικό θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ακόμα κατατεθεί, ωστόσο με τα όσα έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα προκύπτει ότι ο μέσος όρος του Εθνικού Απολυτηρίου αναμένεται να διαμορφώνεται από συνδυασμό σχολικής επίδοσης και κεντρικά οργανωμένων εξετάσεων.

Στην ενδοσχολική αξιολόγηση περιλαμβάνονται γραπτές και προφορικές επιδόσεις, διαγωνίσματα και τεστ κατά τη διάρκεια της χρονιάς, εργασίες και συμμετοχή. Από αυτά θα προκύπτει βαθμολογία, η οποία όμως θα έχει μειωμένη αυτονομία, ώστε να περιοριστούν οι αποκλίσεις μεταξύ σχολείων.

Σημαντικό ρόλο θα συνεχίσουν να παίζουν γραπτές εξετάσεις με θέματα κοινά σε εθνικό επίπεδο, αντλημένα από την Τράπεζα Θεμάτων, τα οποία θα διορθώνονται με ενιαία κριτήρια και θα έχουν αυξημένη βαρύτητα στον τελικό βαθμό.

Επιπλέον, ένα από τα βασικά σενάρια προβλέπει ότι ο μέσος όρος θα προκύπτει από βαθμούς και των τριών τάξεων του Λυκείου, με την Α' Λυκείου να έχει χαμηλότερη βαρύτητα και την Γ' Λυκείου να έχει υψηλότερη.

Ποιους μαθητές αφορά και ποιους δεν αφορά

Οι αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο, ούτε τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. Τα παιδιά αυτά συνεχίζουν κανονικά τη σχολική τους πορεία με το ισχύον σύστημα.

Από τις μέχρι τώρα συζητήσεις, φαίνεται πως το Εθνικό Απολυτήριο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το σχολικό έτος 2027–2028, κάτι που σημαίνει ότι αφορά τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στη Β΄ Γυμνασίου.

Διαβάστε επίσης