Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην Κοζάνη, όπου δύο ηλικιωμένες γυναίκες, περίπου 76 έως 80 ετών, ήρθαν σε έντονη λογομαχία που κατέληξε σε σωματική σύγκρουση. Το επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση στην πλατεία Λασσάνη, με περαστικούς και καταστηματάρχες να παρεμβαίνουν για να τις χωρίσουν.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες, 3 Φεβρουαρίου 2026, όταν οι δύο ηλικιωμένες άρχισαν να λογομαχούν έντονα, με την κατάσταση να κλιμακώνεται γρήγορα σε σωματική επίθεση. Οι παρευρισκόμενοι, έκπληκτοι από το θέαμα, επενέβησαν άμεσα για να σταματήσουν τον καβγά.

Στο σημείο κατέφθασε η ομάδα ΔΙΑΣ, ενώ ακολούθησε περιπολικό της αστυνομίας. Κλήθηκαν επίσης ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και οι δύο γυναίκες ανέφεραν ζαλάδες και ενοχλήσεις μετά την ένταση και τα χτυπήματα. Μεταφέρθηκαν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Kozanimedia, το επεισόδιο φαίνεται να έχειρίζες σε παλαιότερες προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο γυναικών και των οικογενειών τους. Μετά το περιστατικό, οι δύο πλευρές εξέφρασαν πρόθεση να υποβάλουν μηνύσεις η μία εναντίον της άλλης, ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρωνομικές εξελίξεις.