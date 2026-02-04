Ιταλία: Μεγάλη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας πλαστικών στη Σικελία - Δείτε βίντεο
Τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που συνδέει το Παλέρμο με τη Μεσίνα έκλεισε στην κυκλοφορία
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (03/02) στην Πυροσβεστική της Σικελίας, του μεγαλύτερου νησιού της Ιταλίας, εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μονάδα επεξεργασίας πλαστικών απορριμμάτων στο Campofelice di Roccella, περίπου 60 χιλιόμετρα ανατολικά του Παλέρμο.
Στις 10 το βράδυ της Τρίτης ομάδες πυροσβεστών βρέθηκαν στη μονάδα, η οποία βρίσκεται κοντά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Παλέρμο με τη Μεσίνα, για να κατασβέσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε στα πλαστικά απορρίμματα.
Μεγάλες ποσότητες πλαστικού υλικού που βρισκόταν αποθηκευμένο σε ανοιχτό χώρο τυλίχθηκαν στις φλόγες, με τους πυροσβέστες να εργάζονται όλη τη νύχτα για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να προστατεύσουν τις εσωτερικές εγκαταστάσεις της μονάδας, σύμφωνα με το Giornale di Sicilia.
Λόγω της πυρκαγιάς τμήμα του αυτοκινητοδρόμου έκλεισε και στις δύο κατευθύνσεις.
Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση.