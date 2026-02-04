Φλωρίδης: Σίγουρα το άρθρο 86 δεν θα παραμείνει ως έχει - Τι είπε για Δικαιοσύνη, αντιπολίτευση

Στο θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από την Συνταγματική Αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Γιώργος Φλωρίδης. Ο υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε στην ΕΡΤ για τη διαδικασία, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί με λεπτομέρειες στις αρχές Μαρτίου.

Ο υπουργός επισήμανε ότι πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη συνταγματική αναθεώρηση μετά το 2001 και τη δεύτερη ουσιαστική στα 50 χρόνια ισχύος του Συντάγματος του 1975, εφόσον προχωρήσει και εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες συναινέσεις.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, καθώς και ζητήματα παιδείας και ευρύτερων θεσμικών παρεμβάσεων.

Άρθρο 86: Προς ουσιαστική εμπλοκή της Δικαιοσύνης

Ο υπουργός, ερωτηθείς σχετικά, υπενθύμισε ότι το άρθρο 86 έχει ήδη αλλάξει σε σημαντικό βαθμό το 2019, με την παραγραφή των αδικημάτων υπουργών να εξισώνεται με εκείνη των πολιτών. Όπως σημείωσε, «δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος τα αδικήματα να παραγράφονται σε ελάχιστο χρόνο», κάτι που στο παρελθόν προκαλούσε έντονη κοινωνική κριτική.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι χρίζει περαιτέρω... βελτίωσης και σ' αυτό το πλαίσιο «σίγουρα δεν θα παραμείνει ως έχει», καθώς εξετάζεται η ενίσχυση του ρόλου της δικαστικής εξουσίας, ακόμη και η πλήρης κατάργησή του ή η δημιουργία ενδιάμεσων θεσμών εισαγγελέων που θα εισηγούνται στη Βουλή.

Ο υπουργός είπε ότι με το ισχύον καθεστώς, κάθε υπόθεση που αφορά όνομα υπουργού διαβιβάζεται υποχρεωτικά στη Βουλή, γεγονός που προκαλεί κοινωνική αντίδραση. Στόχος της συζήτησης είναι να περιοριστεί η υπερβολική προστασία των πολιτικών προσώπων, χωρίς όμως να οδηγηθεί η πολιτική λειτουργία σε παράλυση από μαζικές και αβάσιμες μηνύσεις.

Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε ότι αναβαθμίζεται η αυτοτέλεια του δικαστικού σώματος, με την επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης με τη διαδικασία να περνά μέσα από το ίδιο το δικαστικό σώμα. Ο ίδιος εξέφρασε τη θέση ότι μια εξουσία δεν μπορεί να νομιμοποιείται χωρίς καμία σύνδεση με τη λαϊκή ψήφο, άμεση ή έμμεση, επισημαίνοντας ότι «η πλήρης αυτοεκλογή χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση είναι επικίνδυνη». Οι τελικές αποφάσεις, πάντως, θα προκύψουν από τη δημόσια συζήτηση και θα ενσωματωθούν στην πρόταση του πρωθυπουργού.

Τέμπη και κριτική στη Δικαιοσύνη

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη έχει πληγεί, κυρίως απόρροια των πολιτικών αντιπαραθέσεων. «Η κριτική στη Δικαιοσύνη αδικεί τη Δικαιοσύνη» τόνισε προσθέτοντας πως «οι πολιτικές δυνάμεις εμπλέκουν τη Δικαιοσύνη στις πολιτικές τους διαμάχες». Αναφερόμενος στην δριμεία κριτική που δέχθηκε η Δικαιοσύνη για το δυστύχημα στα Τέμπη, υποστήριξε ότι υπήρξε «μια άθλια συνωμοσία» περί συγκάλυψης, η οποία, όπως είπε, αποδείχθηκε ψευδής. Όπως ανέφερε, η δίκη για την υπόθεση έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου στη Λάρισα, σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο που πληροί τις απαιτήσεις για μια τόσο μεγάλη διαδικασία, με δεκάδες κατηγορούμενους και εκατοντάδες δικηγόρους.

Ανάγκη συναινέσεων για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει συναινέσεις στη διαδικασία της αναθεώρησης, με την απαίτηση των 180 ψήφων είτε στην παρούσα είτε στην επόμενη Βουλή. Έριξε το μπαλάκι στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι για ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια, την πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό της χώρας, τα κόμματα οφείλουν να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη συζήτηση και να μην απέχουν.

Σε δημόσια διαβούλευση και το κληρονομικό

Κλείνοντας, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, για περίπου έναν μήνα, το κληρονομικό νομοσχέδιο.

