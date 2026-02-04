Φλωρίδης: Σίγουρα το άρθρο 86 δεν θα παραμείνει ως έχει - Τι είπε για Δικαιοσύνη, αντιπολίτευση

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μίλησε για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και για το επίμαχο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Φλωρίδης: Σίγουρα το άρθρο 86 δεν θα παραμείνει ως έχει - Τι είπε για Δικαιοσύνη, αντιπολίτευση
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από την Συνταγματική Αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Γιώργος Φλωρίδης. Ο υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε στην ΕΡΤ για τη διαδικασία, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί με λεπτομέρειες στις αρχές Μαρτίου.

Ο υπουργός επισήμανε ότι πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη συνταγματική αναθεώρηση μετά το 2001 και τη δεύτερη ουσιαστική στα 50 χρόνια ισχύος του Συντάγματος του 1975, εφόσον προχωρήσει και εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες συναινέσεις.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, καθώς και ζητήματα παιδείας και ευρύτερων θεσμικών παρεμβάσεων.

Άρθρο 86: Προς ουσιαστική εμπλοκή της Δικαιοσύνης

Ο υπουργός, ερωτηθείς σχετικά, υπενθύμισε ότι το άρθρο 86 έχει ήδη αλλάξει σε σημαντικό βαθμό το 2019, με την παραγραφή των αδικημάτων υπουργών να εξισώνεται με εκείνη των πολιτών. Όπως σημείωσε, «δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος τα αδικήματα να παραγράφονται σε ελάχιστο χρόνο», κάτι που στο παρελθόν προκαλούσε έντονη κοινωνική κριτική.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι χρίζει περαιτέρω... βελτίωσης και σ' αυτό το πλαίσιο «σίγουρα δεν θα παραμείνει ως έχει», καθώς εξετάζεται η ενίσχυση του ρόλου της δικαστικής εξουσίας, ακόμη και η πλήρης κατάργησή του ή η δημιουργία ενδιάμεσων θεσμών εισαγγελέων που θα εισηγούνται στη Βουλή.

Ο υπουργός είπε ότι με το ισχύον καθεστώς, κάθε υπόθεση που αφορά όνομα υπουργού διαβιβάζεται υποχρεωτικά στη Βουλή, γεγονός που προκαλεί κοινωνική αντίδραση. Στόχος της συζήτησης είναι να περιοριστεί η υπερβολική προστασία των πολιτικών προσώπων, χωρίς όμως να οδηγηθεί η πολιτική λειτουργία σε παράλυση από μαζικές και αβάσιμες μηνύσεις.

Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε ότι αναβαθμίζεται η αυτοτέλεια του δικαστικού σώματος, με την επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης με τη διαδικασία να περνά μέσα από το ίδιο το δικαστικό σώμα. Ο ίδιος εξέφρασε τη θέση ότι μια εξουσία δεν μπορεί να νομιμοποιείται χωρίς καμία σύνδεση με τη λαϊκή ψήφο, άμεση ή έμμεση, επισημαίνοντας ότι «η πλήρης αυτοεκλογή χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση είναι επικίνδυνη». Οι τελικές αποφάσεις, πάντως, θα προκύψουν από τη δημόσια συζήτηση και θα ενσωματωθούν στην πρόταση του πρωθυπουργού.

Τέμπη και κριτική στη Δικαιοσύνη

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη έχει πληγεί, κυρίως απόρροια των πολιτικών αντιπαραθέσεων. «Η κριτική στη Δικαιοσύνη αδικεί τη Δικαιοσύνη» τόνισε προσθέτοντας πως «οι πολιτικές δυνάμεις εμπλέκουν τη Δικαιοσύνη στις πολιτικές τους διαμάχες». Αναφερόμενος στην δριμεία κριτική που δέχθηκε η Δικαιοσύνη για το δυστύχημα στα Τέμπη, υποστήριξε ότι υπήρξε «μια άθλια συνωμοσία» περί συγκάλυψης, η οποία, όπως είπε, αποδείχθηκε ψευδής. Όπως ανέφερε, η δίκη για την υπόθεση έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου στη Λάρισα, σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο που πληροί τις απαιτήσεις για μια τόσο μεγάλη διαδικασία, με δεκάδες κατηγορούμενους και εκατοντάδες δικηγόρους.

Ανάγκη συναινέσεων για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει συναινέσεις στη διαδικασία της αναθεώρησης, με την απαίτηση των 180 ψήφων είτε στην παρούσα είτε στην επόμενη Βουλή. Έριξε το μπαλάκι στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι για ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια, την πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό της χώρας, τα κόμματα οφείλουν να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη συζήτηση και να μην απέχουν.

Σε δημόσια διαβούλευση και το κληρονομικό

Κλείνοντας, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, για περίπου έναν μήνα, το κληρονομικό νομοσχέδιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:29ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Λακαφώσης: Με εύφλεκτο υλικό «ντυμένα» τα καθίσματα στο βαγόνι Β2

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: Τοιχογραφία σε εκκλησία δείχνει την Τζόρτζια Μελόνι ως... άγγελο!

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: O ακήρυχτος πόλεμος του Αιγαίου και τα αδίστακτα εγκληματικά δίκτυα - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

12:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και Αστέρας-Ολυμπιακός

12:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: «Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές είναι εχθροί της χώρας»

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ: Στα 720 εκατ. ευρώ η «λεία» από εικονικά τιμολόγια το 2025 – Στο στόχαστρο 147 επιχειρήσεις

12:06WHAT THE FACT

Η ιστορία του Όλιβερ: Ο χιμπαντζής που θα έλυνε τον εξελικτικό γρίφο και το τραγικό τέλος του

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

KKE για Χίο: «Κρίκος σε μία αλυσίδα εγκλημάτων με σφραγίδα ΕΕ, ελληνικής και τουρκικής κυβέρνησης»

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ξέσπασμα μετά το ΑΕΚ - Ολυμπιακός

11:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Αξιοθαύμαστη η νέα κυβίστηση Ανδρουλάκη, επενδύει στη διαστρέβλωση της αλήθειας»

11:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 500 ευρώ χορηγεί ο δήμος Μεσολογγίου σε γιατρούς

11:40LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το «MasterChef» δίνει άλλη γεύση στη βραδινή ζώνη

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ και Johnson & Johnson ανανεώνουν και διευρύνουν τη συνεργασία τους

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Γορτυνία: Νεκρός 67χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

11:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: «Μπίζνα η λαθροδιακίνηση - Θανατική ποινή για τους διακινητές»

11:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάικλ Τζάκσον: Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τη ζωή του - Πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του

11:26ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ξέσπασμα Μπακς κόντρα στους Μπουλς - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στη Χίο: «Η χώρα μας ελέγχεται διεθνώς για ηθική απαξία προς τα ανθρώπινα δικαιώματα»

11:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Χειροπέδες σε 20χρονο στον ΒΟΑΚ - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

12:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους Αμερικανούς η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Το κόστος του ιρανικού UAV

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Από το στρατόπεδο συγκέντρωσης στη δικαίωση της μνήμης: Η βέρα που γύρισε στον γιο 83 χρόνια μετά

09:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραγωδία στη Χίο: Το ταχύπλοο με τους μετανάστες εμβόλισε το Λιμενικό, δεν έπεσαν καν προειδοποιητικές βολές

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο «κλασσικός χειμώνας» δεν πλησιάζει την Ελλάδα - Η νέα καιρική πραγματικότητα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: «Μεγάλη η λύπη μας - Ανεξέλεγκτη η κατάσταση από απέναντι», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Milliyet: Τούρκοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας -Η κυβέρνηση θέλει να τους μπλοκάρει

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγορεύει άμεσα τα social media για παιδιά κάτω των 15 η κυβέρνηση - Μέσω kids wallet η ταυτοποίηση της ηλικίας - Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΟ: Πειθαρχική δίωξη στον Μάριο Ηλιόπουλο για το ξέσπασμα μετά το ΑΕΚ - Ολυμπιακός

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες «αιχμές» Γεωργιάδη για Κωνσταντοπούλου: «Αν πάρει εξουσία, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι νηπιαγωγείου»

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της – Νόμιζε ότι άξιζε μόνο 100 δολάρια

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ