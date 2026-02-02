Το διάγγελμα Μητσοτάκη για Συνταγματική αναθεώρηση και η αλλαγή στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών

Με την απόφασή του να ανοίξει από τώρα το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης καλώντας όλα τα πολιτικά κόμματα να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένες θεσμικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρίχνει στο τραπέζι το θέμα της συναίνεσης επιδιώκοντας να θέσει τα κόμματα προ των ευθυνών τους.

Με το πολιτικό σκηνικό, όπως μάλιστα έχει διαμορφωθεί σήμερα, το ενδεχόμενο για μια από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας μετά τις εκλογές φαντάζει πάντως πολύ απίθανο. Αν και αυτή η συναίνεση φαίνεται δύσκολο να εκφραστεί στο σύνολο των άρθρων στα οποία η κυβέρνηση θα ζητήσει αλλαγές το επόμενο διάστημα θα είναι μια καλή… πρόβα για το τι θα πρέπει να αναμένουμε στο μέλλον.

Eurokinissi

Και επειδή πάντα σε αυτές τις αποφάσεις παίζει ρόλο και η… επικοινωνία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να εμφανιστεί και πάλι θεσμικός, προτάσσοντας το καλό της χώρας και ρίχνοντας το μπαλάκι στην αντιπολίτευση η οποία μέχρι τώρα φαίνεται πως πολύ δύσκολα θα συνεργαστεί για τις αλλαγές.

Και επειδή, όπως έχουμε πει, ο σχεδιασμός του Μαξίμου για τις εκλογές έχει ορίζοντα την άνοιξη του 2027, η ανάγκη να υπάρξει ισχυρή κυβέρνηση για να προχωρήσουν οι αλλαγές θα είναι ένα από τα βασικά αφηγήματα του πρωθυπουργού, μαζί με την ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας τόσο για την ενίσχυση της οικονομίας, όσο και για το να υπάρχει ισχυρό και σταθερό τιμόνι στην προεδρία της ΕΕ την οποία και αναλαμβάνει η χώρα μας το καλοκαίρι του 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μοιράσει ήδη τους ρόλους με τους Γεραπετρίτη και Κουτνατζή να έχουν τον συντονισμό και οι οποίοι, σε ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους, έχουν ξεκινήσει την όλη προεργασία εδώ και αρκετούς μήνες. Το βάρος στη Βουλή θα το αναλάβει ο Ευριπίδης Στυλιανίδης ως εισηγητής, ο οποίος σήμερα παρουσιάζει και το βιβλίο του στην Κομοτηνή με Ρουσόπουλο και Βενιζέλο.

Eurokinissi

Το επόμενο διάστημα θα παρουσιαστούν και πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές που θα προτείνει η ΝΔ έχοντας λάβει υπόψη της και τις προτάσεις των βουλευτών που θα πρέπει να κατατεθούν μέσα στον μήνα.

Στον πυρήνα πάντως της όλης συζήτησης αναμένεται να μπει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών καθώς εδώ και καιρό και με το κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει πως χρειάζεται να αλλάξει. Επειδή όμως πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος η πολιτική ζωή του τόπου να γίνει ένα απέραντο δικαστήριο, η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως τελικά θα επικρατήσει η θέση που θέλει μια υπόθεση να φτάνει στη Βουλή όταν ήδη έχει γίνει η σχετική έρευνα και έχει ασκηθεί δίωξη.

Σε κάθε περίπτωση πλέον το μπαλάκι περνά στην αντιπολίτευση με το Μαξίμου να πιστεύει πως το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως το αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ όπου φαίνεται να υπάρχουν στο εσωτερικό του διαφορετικές τάσεις και διαφορετικές απόψεις για τα κρίσιμα ζητήματα.

Eurokinissi

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει δήλωση για το θέμα σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας ενώ θα υπάρξει μία πρώτη, πιο γενική, παρουσίαση των θέσεων της ΝΔ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το μεσημέρι.

Διαβάστε επίσης