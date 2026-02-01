Μητσοτάκης: Με διάγγελμα ανοίγει αύριο τα χαρτιά του για τη συνταγματική αναθεώρηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο κάνει το πρώτο βήμα για την αναθεώρηση του Συντάγματος που από καιρό έχει προαναγγείλει.

Σύμφωνα με πληροφορίες με τηλεοπτικό μήνυμα θα περιγράψει τους στόχους αυτής της αναθεώρησης με την πρότασή του να περιλαμβάνει περί τα 70 άρθρα.

Μεταξύ αυτών θα είναι:

Το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Το άρθρο 24 για την προστασία του περιβάλλοντος

Το άρθρο 90 για τον τρόπο εκλογής της Δικαιοσύνης

Το άρθρο 30 για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας για μία και μοναδική εξαετή θητεία

Το άρθρο 86 για νόμο περί ευθύνης υπουργών

Το 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων

Υπενθυμίζεται ότι η αναθεώρηση κάθε άρθρου απαιτείται να ψηφιστεί από 180 βουλευτές είτε στην παρούσα Βουλή είτε στην επόμενη.

Μαρινάκης: «Θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση»

Νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως η πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη στην οποία θα απευθυνθεί η κυβερνητική παράταξη για να πετύχει την απαιτούμενη συναίνεση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που ξεκινά τις επόμενες ημέρες, είναι το ΠΑΣΟΚ λόγω της θέσης του ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ως ένα κόμμα που έχει μια ιστορία θεσμικής σοβαρότητας.

«Θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση και θα μετρηθούμε και ως προς πόση διάθεση έχουμε να πάμε τον τόπο μπροστά, δηλαδή να μπορεί ο τόπος να έχει εξ υπαρχής μη κρατικά πανεπιστήμια και όχι μόνο παραρτήματα, άρθρο 16. Το άρθρο 86 να μην περνάει από το φίλτρο της Βουλής και να εξαρτάται από την κάθε πλειοψηφία η παραπομπή ή μη ενός Υπουργού. Αλλά και άλλα πολύ σοβαρά θέματα όπως για εμένα, ας πούμε, να μπει ένα τέλος στο μαξιμαλισμό και στην πλειοδοσία των προγραμμάτων των κομμάτων. Μπορεί να πρέπει να είναι υποχρεωτική (εκ του Συντάγματος) η κοστολόγησή τους», πρόσθεσε χαρακτηριστικά

