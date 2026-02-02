Διάγγελμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση - Πετάει το γάντι της συναίνεσης στην αντιπολίτευση

Με όχημα την πολυπόθητη συναίνεση η κυβέρνηση ανοίγει τη βεντάλια των θεσμικών μεταρρυθμίσεων του Συντάγματος θέλοντας να φέρει σε δύσκολη θέση τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ τα οποία θα πρέπει αναγκαστικά να τοποθετηθούν καθαρά και κρυστάλλινα είτε υπέρ είτε κατά επί συγκεκριμένων αλλαγών.

Γι´αυτό το λόγο το Μέγαρο Μαξίμου επισπεύδει την έναρξη του διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση, βάζοντας στη ατζέντα και αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας στον δημόσιο τομέα.

Με διάγγελμα του ο πρωθυπουργός αναμένεται σήμερα να βάλει επί τάπητος το ζήτημα της αναθεώρησης προκειμένου να καταδείξει την σοβαρότητα και την βαρύτητα που δίνει ο ίδιος στα θεσμικά ζητήματα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνταγματική τροποποίηση που θα αφορά και τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, θα δώσει σήμερα τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αλλά και ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του που θα μεταδοθεί απόψε Δευτέρα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Fast track απολύσεις στο δημόσιο

Στην Ηρώδου Αττικού 19 πιστεύουν ακράδαντα ότι οι συνθήκες έχουν ωριμάσει προκειμένου να επέλθει μια συνταγματική προσαρμογή και να τροποποιηθεί το πλαίσιο απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων για διαπιστωμένες μέσω της αξιολόγησης περιπτώσεις αδράνειας ή παραβατικής συμπεριφοράς. Όπως υποστηρίζουν στο γαλάζιο στρατόπεδο η άρση της μονιμότητας θα πρέπει να αφορά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, τόσο των νεοπροσλαμβανόμενων όσο και αυτών που ήδη υπηρετούν και να μην απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες μέσω πειθαρχικών συμβουλίων κλπ.

Στις προωθούμενες αλλαγές περιλαμβάνονται επίσης οι συνταγματικές προβλέψεις του άρθρου 16 για την Παιδεία και τα μη κρατικά πανεπιστήμια αλλά και αυτές του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών που βρίσκεται στην επικαιρότητα και λόγω των Τεμπών αλλά και λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ΝΔ επιδιώκει την όσο δυνατόν μικρότερη εμπλοκή της Βουλής κατά την προσπάθεια της Δικαιοσύνης να ασκήσει δίωξη σε πολιτικό πρόσωπο.

Έξι χρόνια ο ΠτΔ

Στις προθέσεις της κυβέρνησης, βρίσκονται και αλλαγές στις προβλέψεις του άρθρου 30 για την επέκταση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επισημάνει σε συνέντευξή του ότι «με δεδομένη την ενοποιητική αποστολή που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πιστεύω ότι θα έπρεπε να ψηφίζεται για μία και μόνη 6ετή θητεία. Έτσι, η συζήτηση για ανανέωση της παραμονής του στο αξίωμα δεν θα άνοιγε, κάθε τόσο, τον χορό των αντιπαραθέσεων. Και ο θεσμός θα έμενε μακριά από τις κομματικές σκοπιμότητες».

Ο πρωθυπουργός έχει «κυκλώσει» και το άρθρο 90 για τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης που έχει εγείρει το ΠΑΣΟΚ, ενώ έχει κάνει αναφορά και στο άρθρο 24 που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να βρεθεί επιτέλους μια χρυσή τομή μεταξύ της χάραξης των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 110 του Συντάγματος για τη διαδικασία αναθεώρησης, η υφιστάμενη Βουλή είναι η προτείνουσα την αναθεώρηση. Πρακτικά λοιπόν όσα άρθρα συγκεντρώσουν πλειοψηφία 180 βουλευτών μπορούν να αναθεωρηθούν από την επόμενη Βουλή με 151 «ναι». Αντιθέτως, όσα άρθρα περάσουν με πλειοψηφία από 151 έως 179 βουλευτές χρειάζονται εκ νέου 180 θετικές ψήφους στην επόμενη Βουλή.

Εκ των πραγμάτων δηλαδή θα απαιτηθούν ευρύτερες συναινέσεις, και κυρίως η σύμπλευση της Ν.Δ. που έχει 155 βουλευτές και του ΠΑΣΟΚ που έχει 33 βουλευτές.

Η κυβέρνηση λοιπόν στο πλαίσιο της στρατηγικής να διαμορφώνει η ίδια την πολιτική ατζέντα, προαναγγέλλει μια ευρεία βεντάλια παρεμβάσεων σε κεφαλαιώδη άρθρα πετώντας ταυτόχρονα την μπάλα στην αντιπολίτευση, καθώς είναι δεδομένο ότι θα απαιτηθούν 180 βουλευτές σε κάποια φάση της αναθεωρητικής διαδικασίας.

Ήδη στο παρελθόν και με φόντο την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 16 πετώντας το γάντι στο ΠΑΣΟΚ, αφού τα κόμματα της αριστεράς ήταν απολύτως αντίθετα στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση.

Με τον τρόπο αυτό στο Μέγαρο Μαξίμου πιστεύουν ότι ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του αλλά και το πολιτικό κόστος από την ενδεχόμενη άρνηση επί των συγκεκριμένων συνταγματικών αλλαγών.