Διάγγελμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση - Πετάει το γάντι της συναίνεσης στην αντιπολίτευση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει τη βεντάλια των θεσμικών αλλαγών για κρίσιμα ζητήματα όπως η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, οι αλλαγές στην ηγεσία της δικαιοσύνης και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών

Κώστας Τσιτούνας

Διάγγελμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση - Πετάει το γάντι της συναίνεσης στην αντιπολίτευση
Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με όχημα την πολυπόθητη συναίνεση η κυβέρνηση ανοίγει τη βεντάλια των θεσμικών μεταρρυθμίσεων του Συντάγματος θέλοντας να φέρει σε δύσκολη θέση τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ τα οποία θα πρέπει αναγκαστικά να τοποθετηθούν καθαρά και κρυστάλλινα είτε υπέρ είτε κατά επί συγκεκριμένων αλλαγών.

Γι´αυτό το λόγο το Μέγαρο Μαξίμου επισπεύδει την έναρξη του διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση, βάζοντας στη ατζέντα και αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας στον δημόσιο τομέα.

Με διάγγελμα του ο πρωθυπουργός αναμένεται σήμερα να βάλει επί τάπητος το ζήτημα της αναθεώρησης προκειμένου να καταδείξει την σοβαρότητα και την βαρύτητα που δίνει ο ίδιος στα θεσμικά ζητήματα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνταγματική τροποποίηση που θα αφορά και τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, θα δώσει σήμερα τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αλλά και ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του που θα μεταδοθεί απόψε Δευτέρα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Fast track απολύσεις στο δημόσιο

Στην Ηρώδου Αττικού 19 πιστεύουν ακράδαντα ότι οι συνθήκες έχουν ωριμάσει προκειμένου να επέλθει μια συνταγματική προσαρμογή και να τροποποιηθεί το πλαίσιο απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων για διαπιστωμένες μέσω της αξιολόγησης περιπτώσεις αδράνειας ή παραβατικής συμπεριφοράς. Όπως υποστηρίζουν στο γαλάζιο στρατόπεδο η άρση της μονιμότητας θα πρέπει να αφορά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, τόσο των νεοπροσλαμβανόμενων όσο και αυτών που ήδη υπηρετούν και να μην απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες μέσω πειθαρχικών συμβουλίων κλπ.

Στις προωθούμενες αλλαγές περιλαμβάνονται επίσης οι συνταγματικές προβλέψεις του άρθρου 16 για την Παιδεία και τα μη κρατικά πανεπιστήμια αλλά και αυτές του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών που βρίσκεται στην επικαιρότητα και λόγω των Τεμπών αλλά και λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ΝΔ επιδιώκει την όσο δυνατόν μικρότερη εμπλοκή της Βουλής κατά την προσπάθεια της Δικαιοσύνης να ασκήσει δίωξη σε πολιτικό πρόσωπο.

Έξι χρόνια ο ΠτΔ

Στις προθέσεις της κυβέρνησης, βρίσκονται και αλλαγές στις προβλέψεις του άρθρου 30 για την επέκταση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επισημάνει σε συνέντευξή του ότι «με δεδομένη την ενοποιητική αποστολή που έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πιστεύω ότι θα έπρεπε να ψηφίζεται για μία και μόνη 6ετή θητεία. Έτσι, η συζήτηση για ανανέωση της παραμονής του στο αξίωμα δεν θα άνοιγε, κάθε τόσο, τον χορό των αντιπαραθέσεων. Και ο θεσμός θα έμενε μακριά από τις κομματικές σκοπιμότητες».

Ο πρωθυπουργός έχει «κυκλώσει» και το άρθρο 90 για τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης που έχει εγείρει το ΠΑΣΟΚ, ενώ έχει κάνει αναφορά και στο άρθρο 24 που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να βρεθεί επιτέλους μια χρυσή τομή μεταξύ της χάραξης των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 110 του Συντάγματος για τη διαδικασία αναθεώρησης, η υφιστάμενη Βουλή είναι η προτείνουσα την αναθεώρηση. Πρακτικά λοιπόν όσα άρθρα συγκεντρώσουν πλειοψηφία 180 βουλευτών μπορούν να αναθεωρηθούν από την επόμενη Βουλή με 151 «ναι». Αντιθέτως, όσα άρθρα περάσουν με πλειοψηφία από 151 έως 179 βουλευτές χρειάζονται εκ νέου 180 θετικές ψήφους στην επόμενη Βουλή.

Εκ των πραγμάτων δηλαδή θα απαιτηθούν ευρύτερες συναινέσεις, και κυρίως η σύμπλευση της Ν.Δ. που έχει 155 βουλευτές και του ΠΑΣΟΚ που έχει 33 βουλευτές.

Η κυβέρνηση λοιπόν στο πλαίσιο της στρατηγικής να διαμορφώνει η ίδια την πολιτική ατζέντα, προαναγγέλλει μια ευρεία βεντάλια παρεμβάσεων σε κεφαλαιώδη άρθρα πετώντας ταυτόχρονα την μπάλα στην αντιπολίτευση, καθώς είναι δεδομένο ότι θα απαιτηθούν 180 βουλευτές σε κάποια φάση της αναθεωρητικής διαδικασίας.

Ήδη στο παρελθόν και με φόντο την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 16 πετώντας το γάντι στο ΠΑΣΟΚ, αφού τα κόμματα της αριστεράς ήταν απολύτως αντίθετα στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση.

Με τον τρόπο αυτό στο Μέγαρο Μαξίμου πιστεύουν ότι ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του αλλά και το πολιτικό κόστος από την ενδεχόμενη άρνηση επί των συγκεκριμένων συνταγματικών αλλαγών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία Grammy - H πιο πολιτική στιγμή από τον Bad Bunny: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE out»

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Επεισοδιακό «τρίτο ημίχρονο» - Το πέναλτι που οδήγησε σε εντάσεις και καταγγελίες

06:32LIFESTYLE

Σε τροχιά μυθοπλασίας - Οι επιστροφές και οι πρεμιέρες της εβδομάδας

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανάλυση Guardian: Γιατί η πρώτη εβδομάδα του «αμερικανικού» TikTok ήταν καταστροφή

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία Grammy: Οι πιο λαμπρές παρουσίες της τελετής - Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα πίεση για το ΠΑΣΟΚ με το άνοιγμα της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

06:20ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Πού βρίσκεται η ελληνική σημαία που κατέβασαν οι Τούρκοι;

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πένθος για τον Έλληνα ψαρά που πνίγηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό - «Ήταν περήφανος Έλληνας»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: Με αυτό το εισιτήριο ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη - Η πτήση που πήρε

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα – Απεγκλωβισμοί, πλημμύρες και εκτεταμένα προβλήματα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάγγελμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση - Πετάει το γάντι της συναίνεσης στην αντιπολίτευση

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία – Μέχρι πότε θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη Δεσποτική εορτή για την Ορθοδοξία

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές σε 100.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου

04:58ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

04:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αθήνα: Επίθεση κουκουλοφόρων σε κατάστημα και τράπεζες στην οδό Πατησίων - Τρεις προσαγωγές

04:36WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Ιανουαρίου

04:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: To Trump Kennedy Center θα κλείσει προσωρινά για περίπου δύο χρόνια

03:52ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ

03:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2025: Στο ΕΤ η προκήρυξη για τις 510 προσλήψεις σε όλη την Ελλάδα - Ο πίνακας με τις θέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

23:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: «Έκλεψε» βαθμό με… VARίσιο πέναλτι στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων!

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη Δεσποτική εορτή για την Ορθοδοξία

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εγκρίθηκε επιχορήγηση εκατομμυρίων λίγο πριν την τραγωδία - Τα 7 μοιραία λάθη

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

21:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της αρπαγής του

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα – Απεγκλωβισμοί, πλημμύρες και εκτεταμένα προβλήματα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάγγελμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση - Πετάει το γάντι της συναίνεσης στην αντιπολίτευση

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πένθος για τον Έλληνα ψαρά που πνίγηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό - «Ήταν περήφανος Έλληνας»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

03:04ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» – Υποβαθμίστηκε η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα πλήξει

21:49LIFESTYLE

Melania: Λαμπερή πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στην Αθήνα - «Ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα» αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία – Μέχρι πότε θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: Με αυτό το εισιτήριο ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη - Η πτήση που πήρε

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η ανατριχιαστική selfie της σκιέρ πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

00:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καραπαπάς: «Δεν ανεχόμαστε σόου κατά του Ολυμπιακού - Επιτέθηκε στον Μεντιλίμπαρ ο Ηλιόπουλος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ