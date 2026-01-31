«A few moments later»: Το βίντεο του Μητσοτάκη από τις εργασίες της συνόδου του ΕΛΚ στο Ζάγκρεμπ
Δείτε το βίντεο που ανάρτηση ο πρωθυποργός στο Instagram
Bίντεο ανάρτησε στο Instagram, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο οποίο καταγράφει στιγμιότυπα από τις εργασίες της διήμερης συνάντησης των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Όπως θα δείτε, στο βίντεο αποτυπώνονται στιγμές από τους διαδρόμους της συνόδου, σύντομες συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και χαλαρές εικόνες από το παρασκήνιο των εργασιών του ΕΛΚ.
Σε ένα στιγμιότυπο που ξεχωρίζει ο πρωθυπουργός ανταλλάσσει συνομιλία με συμμετέχοντα στη σύνοδο, ο οποίος φορούσε γραβάτα με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας.
Δείτε την ανάρτηση:
