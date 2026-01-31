Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανεξελέγη στη θέση του Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο 22ο συνέδριο του ΚΚΕ

Όπως έκανε γνωστό το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

Η Κεντρική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση, εξέλεξε ομόφωνα Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει: «Το Σάββατο 31 Γενάρη ολοκληρώθηκε, μετά από πλούσια συζήτηση δύο ημερών, το Α' Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, που αφορούσε στον Απολογισμό Δράσης της Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου (ΚΕΟΕ) και τον Προγραμματισμό Δράσης ως το 23ο Συνέδριο.

Μίλησαν συνολικά 85 Σύνεδροι. Στη συζήτηση εκφράστηκε η ουσιαστική συμφωνία με τις Θέσεις και την Εισήγηση της ΚΕ, μεταφέρθηκε σημαντική πείρα από τη δράση όλων των Οργανώσεων Περιοχής για τα εργατικά - λαϊκά προβλήματα.

Με αφετηρία τις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις, ο προβληματισμός επικεντρώθηκε στο κεντρικό θέμα του 22ου Συνεδρίου που ήταν το πώς όλη η λειτουργία του Κόμματος, η κατάσταση των δυνάμεών του θα εναρμονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς µε το επαναστατικό του Πρόγραμμα και το Καταστατικό του, ώστε να είναι πραγματικά "κόμμα παντός καιρού", "κόμμα έτοιμο για όλα", ως στόχος που θα αποτυπώνεται στην καθημερινή του δράση και προσφορά, συνεγείροντας τις εργατικές - λαϊκές συνειδήσεις, καθοδηγητής της πάλης του λαού µας για τον σοσιαλισμό.

Η Εισήγηση της ΚΕ και η τελική ομιλία εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, υπερψηφίστηκαν ομόφωνα. Επίσης, ομόφωνα υπερψηφίστηκε και η Εισήγηση της ΚΕΟΕ.

Το 22ο Συνέδριο υπερψήφισε επίσης ομόφωνα την Πολιτική Απόφαση του Συνεδρίου, με την οποία καθορίζονται τα καθήκοντα του Κόμματος έως το 23ο Συνέδριο. Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίζονται με βάση την Ημερήσια Διάταξη και το χρονοδιάγραμμα.

Με την ολοκλήρωση του Α' Θέματος πραγματοποιήθηκε και η βράβευση των Κομματικών Οργανώσεων που διακρίθηκαν στην άμιλλα στρατολογίας - οικοδόμησης και διακίνησης του "Ριζοσπάστη" το 2025, προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου.

Για την άμιλλα στρατολογίας - οικοδόμησης βραβεύτηκαν: 1η η ΚΟ Κρήτης, 2η η ΚΟ Ηπείρου - Κέρκυρας - Λευκάδας και 3η η ΚΟ Δυτικής Ελλάδας. Επίσης, για την προσπάθεια αύξησης της διακίνησης του "Ριζοσπάστη" βραβεύτηκαν: 1η η ΚΟ Αττικής, 2η η ΚΟ Ανατολικής Στερεάς - Εύβοιας, 3η η ΚΟ Δυτικής Ελλάδας».

