Ξεκινούν οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ: «Το ΚΚΕ θα τα καταφέρει, γιατί έχει ρίζες στον λαό»

«ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον Σοσιαλισμό». Με αυτό το σύνθημα αρχίζει σήμερα (29/01) το 22ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, οι εργασίες του οποίου θα διεξαχθούν έως και το Σάββατο 31 Ιανουαρίου.

22ο Συνέδριο του ΚΚΕ.

Μετά και τη χθεσινή εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου, οι εργασίες συνεχίζονται σήμερα στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, στον Περισσό, με την παρουσίαση της εισήγησης προς τους αντιπροσώπους από τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

22ο Συνέδριο του ΚΚΕ.

22ο Συνέδριο του ΚΚΕ.

Η συγκέντρωση της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή μελών, υποστηρικτών και ιστορικών στελεχών του Κόμματος, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των εργασιών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν άνθρωποι κάθε ηλικίας, μέλη και φίλοι του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, ενώ, το «παρών» έδωσε και η πρώην γενική γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα.

22ο Συνέδριο του ΚΚΕ.

Μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, εκπροσωπώντας και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, οι πρέσβεις της Παλαιστίνης, του Βιετνάμ και της Κούβας, οι Δήμαρχοι Γαλατσίου, Πάτρας, Ικαρίας, Πετρούπολης, Καισαριανής και Χαϊδαρίου, οι ηθοποιοί Ελένη Γερασιμίδου και Λίλα Καφαντάρη, ο προπονητής του στίβου Γιώργος Πομάσκι, ο πρώην καλαθοσφαιριστής Γιώργος Μαρκόπουλος, ο καθηγητής του ΑΠΘ Γιώργος Μαργαρίτης, η Μάγδα Φύσσα, και η Σοφία Σακοράφα.

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ.

Θα ακολουθήσουν οι ομιλίες των συνέδρων, η συζήτηση και η ψήφιση της απόφασης του Συνεδρίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου με την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του ΚΚΕ.

Κουτσούμπας: «Το ΚΚΕ θα γίνει δυνατό, σταθερό έτοιμο στο κάλεσμα»

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία του, έκανε εκτενείς αναφορές στη διεθνή συνθήκη που επικρατεί, στην οικονομική κρίση που το ΚΚΕ εκτιμά ότι έρχεται και το ενδεχόμενο γενικευμένου πολέμου. Παράλληλα, αναφερόμενος στο εγχώριο πολιτικό τοπίο, ο κ. Κουτσούμπας άσκησε σφοδρή κριτική στο σύνολο των κομμάτων, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.

Μάλιστα, αίσθηση προκάλεσε η φράση του Δημήτρη Κουτσούμπα ότι «το ΚΚΕ είναι το πιο δημοκρατικό κόμμα», καθώς, όπως είπε, «όλο και περισσότερο κυριαρχεί ένα πλήρως “αρχηγοκεντρικό” μοντέλο, με εσωκομματικές διαδικασίες να συντομεύονται ή ακόμα και να παραλείπονται».

Για τη διεθνή συνθήκη και τον κίνδυνο πολέμου και νέας οικονομικής κρίσης: «Τι άλλο από αδυναμία σηματοδοτεί ότι το σύστημα χρόνια τώρα βολοδέρνει από κρίση σε κρίση; Πριν προλάβει να ξεπεράσει την μία οικονομική κρίση, αρχίζει να κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή της η επόμενη.

Μας λένε για ανάπτυξη που αφορά κέρδη, ενώ το διαθέσιμο λαϊκό εισόδημα παραμένει εξαιρετικά ροκανισμένο. Φανταστείτε τι θα σημάνει μια νέα επιβράδυνση της διεθνούς οικονομίας!

Ξανά - μανά τα ίδια: Μεγάλα μεγέθη υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου, το οποίο οι καπιταλιστές δεν μπορούν να επενδύσουν γιατί δεν τους διασφαλίζει ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Όντως φαίνεται ότι έχουν μεγάλα ζόρια…

Ποιος να μάς το έλεγε κάποια χρόνια πριν πως χώρες, για παράδειγμα, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, χώρες του λεγόμενου σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης - που κουνούσαν το δάχτυλο στο λαό μας για ένα χρέος που δεν δημιούργησε ο ίδιος, αλλά μάς το φόρτωσαν - τώρα να ταλανίζονται και αυτές από τα υψηλά χρέη;», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

Σφοδρή κριτική άσκησε στο ΝΑΤΟ, θυμίζοντας τη διαχρονική στάση του ΚΚΕ απέναντί του. «Μας έλεγαν ότι τάχα η συμμετοχή της χώρας στη συμμαχία του ΝΑΤΟ και η υλοποίηση των πολεμικών σχεδιασμών του, μάς εξασφαλίζει ασφάλεια και προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Μας έλεγαν και μας λένε ότι έχουμε «συμβατικές υποχρεώσεις» με αυτούς τους ληστές. Ότι δήθεν το ΝΑΤΟ εξασφαλίζει τη σταθερότητα στην περιοχή… Αυτή η ίδια σταθερότητα, καθώς φαίνεται μετακόμισε στα Βόρεια, εκεί στη Γροιλανδία. Τόση «ασφάλεια» πρόσφερε το ΝΑΤΟ σε κράτος-μέλος του, όπως είναι η Δανία, που τώρα είδε κι απόειδε και παζαρεύει με τις ΗΠΑ, για το πώς θα χάσει τη Γροιλανδία! Το ένα μέλος του ΝΑΤΟ παζαρεύει με ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ που το απειλεί».

«Τόσα χρόνια που το ΚΚΕ μιλούσε για λυκοσυμμαχίες δυσανασχετούσαν. Έλεγαν στον ελληνικό λαό ότι “όλο για ιμπεριαλιστικές λυκοσυμμαχίες μας λέει το ΚΚΕ”! Τώρα που οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλο, τα ΝΑΤΟϊκά παπαγαλάκια κατάπιαν τη γλώσσα τους! Γιατί όλα αυτά τα επιχειρήματα ήταν φούμαρα!», προσέθεσε ο κ. Κουτσούμπας.

22ο Συνέδριο του ΚΚΕ.

Για το εγχώριο πολιτικό τοπίο, ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι «το σύστημα δεν είναι παντοδύναμο, αυτή είναι η αλήθεια. Κι αυτό προσπαθεί να συσκοτίσει το αστικό πολιτικό σύστημα, στήνοντας νέες “παγίδες” με παλιά και νέα κόμματα, για να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια που δυναμώνει και μπροστά στις εξελίξεις με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο».

Όπως είπε, «“ισορροπία” γι’ αυτούς είναι να πηγαίνει αυτή η δυσαρέσκεια από τον έναν στον άλλον διαχειριστή και η αντιλαϊκή πολιτική που ασκείται να μένει άθικτη».

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Κουτσούμπας μίλησε συγκεκριμένα για τα υπό διαμόρφωση κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. «Αυτό το στόχο (σ.σ.: της “ισορροπίας”) υπηρετεί και το εν αναμονή κόμμα Τσίπρα. Γι’ αυτό και απολαμβάνει τη στήριξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών και εκδοτικών συμφερόντων, που παζαρεύουν βέβαια και την θέση τους», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «μονοπρόσωπα κόμματα, όπως της κ. Καρυστιανού, εμφανίζονται με τα γνωστά παλιά και χιλιοειπωμένα “περί κάθαρσης, νομιμότητας και κράτους δικαίου της ΕΕ” - πέρα από τις σκοταδιστικές αντιλήψεις που κουβαλούν - λες και δεν είναι αυτή η ΕΕ που με την πολιτική της οδήγησε στο έγκλημα».

Τέλος, σχολίασε ότι ισχύει «το ίδιο και με άλλα μονοπρόσωπα κόμματα, όπως η Κωνσταντοπούλου και ο Βελόπουλος, που με τα διάφορα σόου στη βουλή μια χαρά παίζουν το παιχνίδι της βολικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και τον Μητσοτάκη».

Αναφερόμενος στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ, καθώς και στο βασικό του θέμα που δεν είναι άλλο από το ίδιο το κόμμα, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «μπορούμε με περηφάνια να επιδεικνύουμε πως το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το πιο δημοκρατικό κόμμα». «Γιατί μόνο το Κομμουνιστικό κόμμα μπορεί να αναπτύσσει την εσωτερική δημοκρατική λειτουργία του, μπορεί να διεξάγει μια πλούσια και δημιουργική συζήτηση μέσα στις οργανώσεις του».

Όπως είπε, στόχος είναι το «πώς, δηλαδή, το Κόμμα μας επομένως και το εργατικό κίνημα και η συμμαχία του με το κίνημα των βιοπαλαιστών αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων των πόλεων, θα γίνουν οι αποφασιστικοί παράγοντες στην κατεύθυνση της επαναστατικής ανατροπής» καθώς και το «Πώς με τις αποφάσεις στο 22ο Συνέδριο θα αντιστοιχηθούμε ακόμα περισσότερο με το στρατηγικό μας καθήκον, να ηγηθούμε της πάλης της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών δυνάμεων, των κοινωνικών συμμάχων της, για το σοσιαλισμό».

Το βίντεο που προβλήθηκε στην έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ και το μήνυμα του ΚΚΕ:

«Δεν γεννήθηκε εύκολα αυτό το Κόμμα. Ούτε ήσυχα. Το γέννησε η ανάγκη και η ιστορία. Το 22ο Συνέδριο επιτάσσει ένα ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για το Σοσιαλισμό! Συνεχίζουμε, με πίστη στη δύναμη της τάξης μας, με εμπιστοσύνη στο Κόμμα μας, με το βλέμμα καρφωμένο στη νίκη.

Γιατί γνωρίζουμε καλά πως τίποτα δεν μας χαρίστηκε και τίποτα δε θα μας χαριστεί. Γνωρίζουμε πως καμία δύναμη δεν μπορεί να σταθεί απέναντι σε έναν λαό οργανωμένο, συνειδητό, αποφασισμένο.

Με το 22o Συνέδριο ανανεώνουμε τον όρκο μας να βαδίσουμε μέχρι τέλους, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς πισωγυρίσματα. Συνεπείς στο κάλεσμα της Ιστορίας, έτοιμοι για όλες τις συνθήκες, αποφασισμένοι για το μεγάλο άλμα, τον σοσιαλισμό – κομμουνισμό».