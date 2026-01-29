Ξεκινά το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ - Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ θα γίνει δυνατό, σταθερό έτοιμο στο κάλεσμα

Με μια ομιλία εφ' όλης της ύλης, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σήμανε χθες το βράδυ την έναρξη του 22ου Συνεδρίου του κόμματος, σε μια μεγάλη πανηγυρική εκδήλωση που διοργανώθηκε στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Γαλατσίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου, αλλά και επίσημων καλεσμέων του ΚΚΕ, το οποίο με αυτή την εκδήλωση θέλησε να δώσει το στίγμα του περιεχομένου του Συνεδρίου που ξεκινά επισήμως σήμερα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στον Περισσό.

Μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, εκπροσωπώντας και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, οι πρέσβεις της Παλαιστίνης, του Βιετνάμ και της Κούβας, οι δήμαρχοι Γαλατσίου, Πάτρας, Ικαρίας, Πετρούπολης, Καισαριανής και Χαϊδαρίου, οι ηθοποιοί Ελένη Γερασιμίδου και Λίλα Καφαντάρη, ο προπονητής του στίβου Γιώργος Πομάσκι, ο πρώην καλαθοσφαιριστής Γιώργος Μαρκόπουλος, ο καθηγητής του ΑΠΘ Γιώργος Μαργαρίτης, η Μάγδα Φύσσα, και η Σοφία Σακοράφα.

Το θέμα του Συνεδρίου

Το κεντρικό θέµα του 22ου Συνεδρίου είναι η ίδια η οργάνωση του κόμματος, του οποίου, όπως αναφέρεται στις Θέσεις της ΚΕ, «όλη η λειτουργία του, η κατάσταση των δυνάµεών του, πρέπει να εναρµονιστεί πλήρως και µε πιο γρήγορους και αποτελεσµατικούς ρυθµούς µε το επαναστατικό του Πρόγραµµα και το Καταστατικό του, να είναι πραγµατικά «κόµµα παντός καιρού», «κόµµα έτοιµο για όλα», όχι ως σύνθηµα ή ως ένας γενικός στόχος, αλλά στόχος που θα αποτυπώνεται στην καθηµερινή του δράση και προσφορά».

Στις Θέσεις ξεκαθαρίζεται ότι σκοπός του Συνεδρίου είναι να προετοιμαστούν οι κομματικές δομές του ΚΚΕ ώστε να υπάρξει ανάλογη στρατηγική προγραµµατική ετοιµότητα, «αλλά αφορά και την τρέχουσα οργανωτική του πολιτική και δράση στις σηµερινές συνθήκες σε µια αδιάσπαστη ενότητα».

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ είναι το πιο δημοκρατικό κόμμα

Ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του το βράδυ της Τετάρτης έκανε εκτενείς αναφορές στη διεθνή συνθήκη που επικρατεί, στην οικονομική κρίση που το ΚΚΕ εκτιμά ότι έρχεται και το ενδεχόμενο γενικευμένου πολέμου. Παράλληλα, αναφερόμενος στο εγχώριο πολιτικό τοπίο, ο κ. Κουτσούμπας άσκησε σφοδρή κριτική στο σύνολο των κομμάτων, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.

Μάλιστα, αίσθηση προκάλεσε η φράση του Δημήτρη Κουτσούμπα ότι «το ΚΚΕ είναι το πιο δημοκρατικό κόμμα», καθώς, όπως είπε, «όλο και περισσότερο κυριαρχεί ένα πλήρως "αρχηγοκεντρικό" μοντέλο, με εσωκομματικές διαδικασίες να συντομεύονται ή ακόμα και να παραλείπονται».

Για τη διεθνή συνθήκη και τον κίνδυνο πολέμου και νέας οικονομικής κρίσης:

«Τι άλλο από αδυναμία σηματοδοτεί ότι το σύστημα χρόνια τώρα βολοδέρνει από κρίση σε κρίση; Πριν προλάβει να ξεπεράσει την μία οικονομική κρίση, αρχίζει να κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή της η επόμενη.

Μας λένε για ανάπτυξη που αφορά κέρδη, ενώ το διαθέσιμο λαϊκό εισόδημα παραμένει εξαιρετικά ροκανισμένο. Φανταστείτε τι θα σημάνει μια νέα επιβράδυνση της διεθνούς οικονομίας!

Ξανά - μανά τα ίδια: Μεγάλα μεγέθη υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου, το οποίο οι καπιταλιστές δεν μπορούν να επενδύσουν γιατί δεν τους διασφαλίζει ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Όντως φαίνεται ότι έχουν μεγάλα ζόρια…

Ποιος να μάς το έλεγε κάποια χρόνια πριν πως χώρες, για παράδειγμα, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, χώρες του λεγόμενου σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης - που κουνούσαν το δάχτυλο στο λαό μας για ένα χρέος που δεν δημιούργησε ο ίδιος, αλλά μάς το φόρτωσαν - τώρα να ταλανίζονται και αυτές από τα υψηλά χρέη;», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

Για το ΝΑΤΟ:

Σφοδρή κριτική άσκησε στο ΝΑΤΟ, θυμίζοντας τη διαχρονική στάση του ΚΚΕ απέναντί του. «Μας έλεγαν ότι τάχα η συμμετοχή της χώρας στη συμμαχία του ΝΑΤΟ και η υλοποίηση των πολεμικών σχεδιασμών του, μάς εξασφαλίζει ασφάλεια και προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Μας έλεγαν και μας λένε ότι έχουμε «συμβατικές υποχρεώσεις» με αυτούς τους ληστές. Ότι δήθεν το ΝΑΤΟ εξασφαλίζει τη σταθερότητα στην περιοχή… Αυτή η ίδια σταθερότητα, καθώς φαίνεται μετακόμισε στα Βόρεια, εκεί στη Γροιλανδία. Τόση «ασφάλεια» πρόσφερε το ΝΑΤΟ σε κράτος-μέλος του, όπως είναι η Δανία, που τώρα είδε κι απόειδε και παζαρεύει με τις ΗΠΑ, για το πώς θα χάσει τη Γροιλανδία! Το ένα μέλος του ΝΑΤΟ παζαρεύει με ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ που το απειλεί…»

«Τόσα χρόνια που το ΚΚΕ μιλούσε για λυκοσυμμαχίες δυσανασχετούσαν. Έλεγαν στον ελληνικό λαό ότι “όλο για ιμπεριαλιστικές λυκοσυμμαχίες μας λέει το ΚΚΕ”! Τώρα που οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλο, τα ΝΑΤΟϊκά παπαγαλάκια κατάπιαν τη γλώσσα τους! Γιατί όλα αυτά τα επιχειρήματα ήταν φούμαρα!», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας

Για το εγχώριο πολιτικό τοπίο:

Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «το σύστημα δεν είναι παντοδύναμο, αυτή είναι η αλήθεια. Κι αυτό προσπαθεί να συσκοτίσει το αστικό πολιτικό σύστημα, στήνοντας νέες “παγίδες” με παλιά και νέα κόμματα, για να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια που δυναμώνει και μπροστά στις εξελίξεις με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο».

Όπως είπε, «“ισορροπία” γι’ αυτούς είναι να πηγαίνει αυτή η δυσαρέσκεια από τον έναν στον άλλον διαχειριστή και η αντιλαϊκή πολιτική που ασκείται να μένει άθικτη».

Για Τσίπρα και Καρυστιανού:

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Κουτσούμπας μίλησε συγκεκριμένα για τα υπό διαμόρφωση κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. «Αυτό το στόχο (σ.σ.: της "ισορροπίας") υπηρετεί και το εν αναμονή κόμμα Τσίπρα. Γι’ αυτό και απολαμβάνει τη στήριξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών και εκδοτικών συμφερόντων, που παζαρεύουν βέβαια και την θέση τους», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι «μονοπρόσωπα κόμματα, όπως της κ. Καρυστιανού, εμφανίζονται με τα γνωστά παλιά και χιλιοειπωμένα “περί κάθαρσης, νομιμότητας και κράτους δικαίου της ΕΕ” - πέρα από τις σκοταδιστικές αντιλήψεις που κουβαλούν - λες και δεν είναι αυτή η ΕΕ που με την πολιτική της οδήγησε στο έγκλημα».

Τέλος, σχολίασε ότι ισχύει «το ίδιο και με άλλα μονοπρόσωπα κόμματα, όπως η Κωνσταντοπούλου και ο Βελόπουλος, που με τα διάφορα σόου στη βουλή μια χαρά παίζουν το παιχνίδι της βολικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και τον Μητσοτάκη».

Για τη λειτουργία του ΚΚΕ:

Αναφερόμενος στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ, καθώς και στο βασικό του θέμα που δεν είναι άλλο από το ίδιο το κόμμα, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι «μπορούμε με περηφάνια να επιδεικνύουμε πως το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το πιο δημοκρατικό κόμμα». «Γιατί μόνο το Κομμουνιστικό κόμμα μπορεί να αναπτύσσει την εσωτερική δημοκρατική λειτουργία του, μπορεί να διεξάγει μια πλούσια και δημιουργική συζήτηση μέσα στις οργανώσεις του».

Όπως είπε, στόχος είναι το «πώς, δηλαδή, το Κόμμα μας επομένως και το εργατικό κίνημα και η συμμαχία του με το κίνημα των βιοπαλαιστών αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων των πόλεων, θα γίνουν οι αποφασιστικοί παράγοντες στην κατεύθυνση της επαναστατικής ανατροπής» καθώς και το «Πώς με τις αποφάσεις στο 22ο Συνέδριο θα αντιστοιχηθούμε ακόμα περισσότερο με το στρατηγικό μας καθήκον, να ηγηθούμε της πάλης της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών δυνάμεων, των κοινωνικών συμμάχων της, για το σοσιαλισμό».

Το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ ξεκινά σήμερα στις 9:00 το πρωί με την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στην αίθουσα Συνεδρίων του ΚΚΕ στον Περισσό.