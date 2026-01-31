Πιερρακάκης: «Η δύναμη της Ευρώπης δεν ήταν ποτέ η τελειότητα, ήταν η επιμονή»

«Η αξιοπιστία δεν χτίζεται μόνο με βάση τη λιτότητα. Χτίζεται με αποδοτικότητα. Φέρνοντας αποτελέσματα μέσα από καλύτερους θεσμούς, ξεκάθαρους κανόνες και σύγχρονα συστήματα», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του για την παρέμβασή του χθες στο Συνέδριο «The World Ahead 2026», το οποίο διοργάνωσε ο Economist.

«Η δύναμη της Ευρώπης δεν ήταν η τελειότητα, ήταν η επιμονή. Δεν ήταν η ομοιομορφία, αλλά η συνεργασία. Για να μεταφράσουμε τις αξίες μας σε αποτελέσματα, η απάντηση δεν μπορεί να είναι απλά ρητορική, αλλά πλήρως λειτουργική» σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο σύντομο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εστιάζει στην ανάγκη γρήγορων και αποτελεσματικών κινήσεων και αποφάσεων, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Η δύναμη της Ευρώπης δεν ήταν ποτέ η τελειότητα, ήταν η επιμονή. Δεν ήταν η ομοιομορφία, αλλά η συνεργασία.

Το δίδαγμα δεν είναι να αποσυρθούμε από τις παγκόσμιες αγορές. Το δίδαγμα είναι να συμμετέχουμε με πειθαρχία, να διαφοροποιηθούμε, να επενδύσουμε, να διασυνδεόμαστε, γιατί ο κόσμος που έρχεται δεν θα μας κρίνει από τις διακηρύξεις μας, αλλά από τις επιδόσεις μας.

Η αξιοπιστία δεν χτίζεται μόνο με βάση τη λιτότητα, αλλά με την δημιουργία καλύτερων, πιο σταθερών θεσμών σύγχρονων συστημάτων. Και αυτός είναι ο λόγος που το ψηφιακό κράτος έχει σημασία.

Ο κόσμος που έρχεται δεν θα μας κρίνει από τις διακηρύξεις, θα μας κρίνει από τα αποτελέσματα

