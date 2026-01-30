Μηδενίζεται ο φόρος για πολύτεκνους και νέους κάτω των 25 ετών

Με βίντεο που ανήρτησε, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζει ότι, από σήμερα, οι φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, αποτυπώνονται πλέον στους μισθούς που καταβλήθηκαν σήμερα, σε περίπου 1 εκατομμύριο εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.

Σε επιλεγμένα αποσπάσματα από τη συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ ανέφερε ότι: «Για τους πολύτεκνους, μηδενίσαμε τον φόρο. Για τους νέους κάτω των 25 ετών, μηδενίσαμε τον φόρο. Ένας πολύτεκνος που παίρνει 1.800 ευρώ μισθό τον μήνα, σήμερα θα δει 300 ευρώ αύξηση στον λογαριασμό του».

Με το παράδειγμα, αυτό, όπου πολύτεκνος με μισθό 1.800 ευρώ τον μήνα, δει 300 ευρώ αύξηση, εξηγείται ότι ο μηδενισμός του φόρου ισοδυναμεί περίπου με «δυόμισι μισθούς» επιπλέον τον χρόνο.

Για την ακρίβεια, υποστήριξε ότι πρόκειται για πολιτική στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος, αναγνωρίζοντας ότι τα προβλήματα υπάρχουν και ότι δεν λύνονται όλα. Είπε ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα, με έμφαση σε οικογένειες με παιδιά και σε νέους που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, ενώ παρέπεμψε και στην απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ στα χωριά, «σε όλη την επικράτεια», λέγοντας ότι το πακέτο αποτυπώνει συγκεκριμένη κατεύθυνση.

«Δεν έρχομαι να σας πω ότι με κάποιο μαγικό τρόπο λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Οι εποχές ενός νόμου, ενός άρθρου και όλα αυτά τα πράγματα νομίζω πέρασαν -με ακριβά δίδακτρα. Είτε είναι ένα κράτος, είτε είναι μια οικογένεια, είτε είναι οποιοσδήποτε προϋπολογισμός μιας επιχείρησης, ξέρουμε όλοι ότι έχουμε περιορισμούς. Κάνεις το καλύτερο δυνατό; Ξέρεις τι κάνεις; Από αυτό θα κριθούμε» σημειώνει.

Ο κύριος Πιερρακάκης σχολιάζοντας την πολιτική κατάσταση, στην ανάρτησή του υπογραμμίζει: «δεν πιστεύω ότι το πεπρωμένο αυτής της χώρας θα γραφτεί από τα κόμματα διαμαρτυρίας, γιατί δεν γράφτηκε ποτέ. Θα γραφτεί από τα κόμματα διακυβέρνησης. Και θα γραφτεί από αυτό που αυτά θα έχουν να πουν και, κυρίως, από αυτό που θα έχουν να κάνουν. Γιατί και τα πολλά λόγια κόσμος δεν τα έχει πλέον ανάγκη».

Ο υπουργός επιβεβαίωσε ακόμη τους στόχους για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.

Επιπλέον, τόνισε τον ρόλο της ΑΑΔΕ και την επιτυχία των ψηφιακών εργαλείων της ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, η οποία έχει αποφέρει έσοδα 2,2 δισ. ευρώ, και διευκρίνισε ότι ο τρέχων δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιηθεί για τον σχεδιασμό του επόμενου έτους και όχι για πρόσκαιρες παροχές.

Επικαλούμενος στοιχεία που δείχνουν περίπου 180.000 περιπτώσεις με δηλωμένο μηνιαίο ενοίκιο 100 ευρώ και κάτω, τόνισε ότι τέτοια δεδομένα «λένε κάτι», ακόμη κι αν μέρος τους δεν αφορά ολόκληρη τη χρονιά.

Συνέδεσε την επιστροφή ενοικίου με κίνητρο για πιο πραγματικές δηλώσεις και είπε ότι, με τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για εκπαιδευτικούς εκτός Αθηνών και για νοσηλευτές, «θα φανεί το ενοίκιο» και συμφέρει να δηλώνεται. Ανέφερε ότι υπάρχουν πλέον εργαλεία ώστε να ελέγχεται αν σε ένα ακίνητο υπάρχει παροχή ρεύματος ενώ εμφανίζεται ως ξενοίκιαστο. Διαβεβαίωσε ότι θα γίνουν διασταυρώσεις και πρόσθεσε ότι η ΑΑΔΕ, υπό τον κ. Πιτσιλή, δημιουργεί το Μητρώο ΜΙΔΑ, το οποίο περιέγραψε ως το πιο ολοκληρωμένο εργαλείο αποτύπωσης της ιδιωτικής περιουσίας μέχρι σήμερα, σημειώνοντας ότι πρόκειται ουσιαστικά για περιουσιολόγιο. Είπε ότι μέσα από αυτή την πλήρη χαρτογράφηση θα μπορούν να εντοπίζονται και περιπτώσεις που ως τώρα έμεναν εκτός εικόνας, με αναφορά και σε ακίνητα που δεν εμφανίζονται σε δηλώσεις ή μητρώα, παρατηρώντας ότι στο παρελθόν «κλείναμε τα μάτια» ως κράτος και ότι αυτό κόστισε ακριβά.

