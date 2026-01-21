Πιερρακάκης: Το βίντεο που μοιράστηκε από την «πρεμιέρα» του στην προεδρία του Eurogroup

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη πρώτη του συνεδρίαση ως πρόεδρος του Eurogroup

Ένα βίντεο από την επίσημη πρώτη της προεδρίας του στο Eurogroup έδωσε στη δημοσιότητα ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το βίντεο ξεκινάει με τον υπουργό Οικονομικών να αναχωρεί με πτήση από την Ελλάδα για τις Βρυξέλλες. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Πιερρακάκης φαίνεται να έχει σημαντικές εργασίες και συζητήσεις στο πλαίσιο των πρώτων Eurogroup και ECOFIN για το 2026.

«Στις Βρυξέλλες, για πρώτη φορά ως πρόεδρος του Eurogroup. Πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία» έγραψε στην ανάρτησή του στο Χ ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

