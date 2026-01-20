Κυριάκος Πιερρακάκης: «Παραγωγική» η πρώτη συνεδρίαση Eurogroup υπό Ελληνική Προεδρία

Η Βουλγαρία στην Ευρωζώνη, Βούιτσιτς για ΕΚΤ και οι βασικοί στόχοι για το 2026

Newsbomb

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Παραγωγική» η πρώτη συνεδρίαση Eurogroup υπό Ελληνική Προεδρία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ως «παραγωγική» χαρακτήρισε την πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup για το 2026, υπό την Ελληνική Προεδρία, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ως πρόεδρος του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, τονίζει ότι «καλωσορίσαμε τη Βουλγαρία ως το 21ο μέλος της ευρωζώνης». Επιπλέον, όπως σημειώνει, το Eurogroup συμφώνησε να προτείνει τον Διοικητή της Κροατικής Κεντρικής Τράπεζας, Μπόρις Βούιτσιτς, για την θέση του Αντιπροέδρου της ΕΚΤ, εκφράζοντας συγχαρητήρια για την επιλογή αυτή.

Στην ανάρτησή του ο κ. Πιερρακάκης επισημαίνει τα βασικά θέματα που εξετάστηκαν. Όπως τονίζει, «οι συζητήσεις δείχνουν ότι η ανταγωνιστικότητα, η ανθεκτικότητα και η μακροοικονομική και χρηματοοικονομική σταθερότητα είναι οι βασικές προτεραιότητές μας για το 2026 στην ευρωζώνη».

Για τις λεπτομερείς δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίασης, όπου επισημαίνει τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν και της ανάγκης για αποτελέσματα στην προώθηση των στόχων για το κοινό μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο κ. Πιερρακάκης παραπέμπει στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Παραγωγική» η πρώτη συνεδρίαση Eurogroup υπό Ελληνική Προεδρία

03:20ΕΡΓΑΣΙΑ

50η «Ημέρα Καριέρας»: Πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας σας περιμένουν - Ο πίνακας όλες με τις επιχειρήσεις και τις προσφερόμενες ειδικότητες

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στη Γουατεμάλα μετά τις επιθέσεις συμμοριών – Εννέα οι νεκροί αστυνομικοί

02:28ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Δεληβοριά σε Πλακιά για την Καρυστιανού: «Δεν μπορώ να συνδεθώ με προσωπικές επιλογές του κάθε συγγενούς»

02:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για ενδεχόμενη κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα: «Τότε θα απαντήσουμε…» – Τι είπε για Καρυστιανού και Λόρα

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς και από την Τεχεράνη μέχρι και τις 29 Μαρτίου

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος πίσω από την πολύνεκρη έκρηξη σε εστιατόριο ξενοδοχείου στην Καμπούλ

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νεστάνη Αρκαδίας: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ο Κωστούλας πέτυχε το γκολ της χρονιάς με τρομερό ψαλιδάκι - Βίντεο

23:55TRAVEL

Οι «The Times» αποθεώνουν τα Ανώγεια – «Από τα ομορφότερα και αυθεντικότερα χωριά της Ελλάδας»

23:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Περισσότερα από 100 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο Μίσιγκαν, λόγω ισχυρής χιονόπτωσης - Δείτε βίντεο

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια στο νέο ΚΕΠ

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σύλληψη Γάλλου δημοσιογράφου σε διαδήλωση για τους Κούρδους της Συρίας - Βίντεο

23:41LIFESTYLE

Νικολόπουλος για Πασχάλη Τερζή: «Δεν του λείπει η νυχτερινή ζωή, δεν επιστρέφει»

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Σάρα εν μέσω των συγκρούσεων με τους Κούρδους

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη σε εστιατόριο ξενοδοχείου - Τουλάχιστον επτά οι νεκροί

23:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος προς Ολυμπιακό: «Αντί να λέτε ευχαριστώ, ειρωνεύεστε και από πάνω;»

23:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Η απάντηση της Θάνου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Κοινότοπα αναμενόμενη διαστρέβλωση, τόσο μπορούν»

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συγκίνηση στον Ψηλορείτη – Ορειβάτες τίμησαν τη μνήμη του Στέλιου Παπαδογιαννάκη

23:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε τον «ινφλουένσερ» που οδηγούσε επικίνδυνα στο κέντρο της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Ποιες ώρες αναμένεται να βρέξει πολύ στην Αττική την Τετάρτη – Η πρόγνωση του gfs Europe

20:56LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

17:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο νεκρός βαρυποινίτης από την επίθεση στις φυλακές Κορυδαλλού

21:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Χειμώνας με διάρκεια» - Η πρόγνωση Κολυδά

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

23:41LIFESTYLE

Νικολόπουλος για Πασχάλη Τερζή: «Δεν του λείπει η νυχτερινή ζωή, δεν επιστρέφει»

02:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για ενδεχόμενη κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα: «Τότε θα απαντήσουμε…» – Τι είπε για Καρυστιανού και Λόρα

02:28ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Δεληβοριά σε Πλακιά για την Καρυστιανού: «Δεν μπορώ να συνδεθώ με προσωπικές επιλογές του κάθε συγγενούς»

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Τα μηνύματα του Νορβηγού πρωθυπουργού με τον Τραμπ που «άναψαν φωτιά» στη Γροιλανδία

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας» - Τσιάρας: «Να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion: Οριακή άνοδος της ΝΔ - Τι καταγράφει για Καρυστιανού και Τσίπρα

14:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δήμος Κάβουρας επιτέθηκε σε διαιτητή αγώνα στη Χίο και την έστειλε στο νοσοκομείο

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Απομακρύνθηκαν όλα τα τρακτέρ από το Νησέλι Ημαθίας

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αρχαία βασιλική 2.000 ετών του «πατέρα της αρχιτεκτονικής» Βιτρούβιου

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στη Γουατεμάλα μετά τις επιθέσεις συμμοριών – Εννέα οι νεκροί αστυνομικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ