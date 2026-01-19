Πιερρακάκης στο Eurogroup: Να φέρουμε απτά και γρήγορα αποτελέσματα

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Να φέρουμε απτά και γρήγορα αποτελέσματα

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη πρώτη του συνεδρίαση ως πρόεδρος του Eurogroup

Ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι, σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, η ευρωπαϊκή ενότητα, ο διάλογος και ο συντονισμός είναι απαραίτητα για την προάσπιση των αρχών της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου.

Προσερχόμενος στην πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του, ο Κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σύγκλιση των χωρών της ευρωζώνης στις βασικές προτεραιότητες: την Ένωση Επενδύσεων, την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, την ενίσχυση των δημοσιονομικών θεμελίων της ΕΕ και το ψηφιακό ευρώ. Όπως είπε, το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι τα απτά και γρήγορα αποτελέσματα.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη η ευρωζώνη να περάσει από τις διακηρύξεις στην πράξη, με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και υπογράμμισε ότι η συγκυρία επιβάλλει στο Eurogroup να κινηθεί με ταχύτητα, σαφείς στόχους και συγκεκριμένα παραδοτέα, ώστε οι αποφάσεις να έχουν ορατό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ένα από τα βασικά αντικείμενα της σημερινής συνεδρίασης θα είναι η περαιτέρω διεύρυνση της ευρωζώνης. Ειδική αναφορά έκανε στην προοπτική ένταξης της Βουλγαρίας στο κοινό νόμισμα, χαρακτηρίζοντάς την κομβικό σταθμό στη διαδικασία εμβάθυνσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Ταυτόχρονα, στη βελγική πρωτεύουσα βρίσκεται και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος θα εκπροσωπεί την Ελλάδα εφεξής στις συνεδριάσεις του Eurogroup.

Η ατζέντα θεμάτων στο Eurogroup

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης αποτελεί η επιλογή νέου αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η θητεία του σημερινού αντιπροέδρου Λουίς ντε Γκίντος λήγει στα τέλη Μαΐου.

Οι υπουργοί Οικονομικών θα χαιρετίσουν την ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ, στην πρώτη επίσημη συμμετοχή της χώρας σε συνεδρίαση του Eurogroup. Επίσης, θα συζητήσουν για τις προτεραιότητες της ευρωζώνης το 2026 και θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνεδριάσεων του G7 καθώς και για τους στόχους της νέας γαλλικής προεδρίας.

H συνεδρίαση του ECOFIN

Στην πρώτη συνεδρίαση του ECOFIN για το 2026, οι υπουργοί Οικονομικών θα ενημερωθούν από την κυπριακή προεδρία για μια σειρά από χρηματοοικονομικά και φορολογικά θέματα.

Ειδικότερα:

*στον τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union - SIU), της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, καθώς και της Τραπεζικής Ένωσης της ΕΕ

*στον τομέα του προϋπολογισμού της ΕΕ, θα προετοιμαστεί η Σύσταση του Συμβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2024, καθώς και για τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2027

*στον τομέα της φορολογίας, η κυπριακή προεδρία θα προωθήσει πρωτοβουλίες που αφορούν τη φορολογική απλούστευση και την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση των προϊόντων καπνού

*βασική προτεραιότητα θα αποτελέσει ο εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής Ένωσης

*επίσης, η προεδρία θα διευκολύνει την επιτυχή ολοκλήρωση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, το Συμβούλιο υπουργών Οικονομικών αναμένεται να εγκρίνει τα συμπεράσματα σχετικά με την Έκθεση Μηχανισμού Επαγρύπνησης (Alert Mechanism Report -AMR) που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Παράλληλα, οι υπουργοί Οικονομικών θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό αντίκτυπο της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για την περίοδο 2026- 2027 με εγγύηση του προϋπολογισμού της Ένωσης.

