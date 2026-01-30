Πιερρακάκης για Καρυστιανού: «Το πεπρωμένο της χώρας δεν θα γραφτεί από τα κόμματα διαμαρτυρίας»

«Ο κόσμος ξέρει ποιος μπορεί να απευθυνθεί στο πρόβλημα και ποιος δρα απλώς εκτονωτικά», τόνισε σήμερα (30/01) ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κληθείς να σχολιάσει τις ενέργειες και τις τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού που «δείχνουν» τη δημιουργία κόμματος, με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

«Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας. Όμως, αν υπάρξει πολιτικός που θα έρθει και θα μιλήσει αυτάρεσκα –είτε στην Ελλάδα είτε στον υπόλοιπο κόσμο– και θα πει “είμαστε μια χαρά”, τότε δεν κάνει για τη θέση. Αν δεν ανησυχείς, δεν κάνεις για τη δουλειά.

Το ζητούμενο είναι να “διαβάζεις” σωστά το γήπεδο, να λες “πού βρίσκομαι συγκριτικά με τους άλλους;” και όλες τις δυσκολίες σε περιόδους αστάθειας, να τις “διαβάζεις” ως ευκαιρίες.

Θεωρώ ότι όλο αυτό είναι μία μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη, αυτό θεωρεί και ο πρωθυπουργός», επεσήμανε ακόμη.

«Η ψήφος δεν εξαγοράζεται. Ο κόσμος βλέπει ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Οι πολίτες θέλουν να ξέρουν ότι έχουν ανθρώπους που νοιάζονται από πάνω, γνωρίζουν τα προβλήματα και κάνουν το καλύτερο δυνατόν, με τους περιορισμούς που υπάρχουν», προσέθεσε ο κ. Πιερρακάκης.

«Βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Θα πω ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες, πολίτες που πρέπει να στηριχθούν, στοιχήματα που πρέπει να κερδιθούν. Στο εξωτερικό, όμως, κυριαρχεί η εικόνα ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι πρόβλημα, έχει κάνει πολλά σωστά πράγματα τα τελευταία χρόνια –οι πολίτες τα “σήκωσαν”– και αυτήν τη στιγμή, έχει μία θέση στο τραπέζι σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιοτήτων», σημείωσε επιπλέον.