Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (26/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

26/3/2026 8:00:00 πμ 26/3/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΑΡΩΝ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΟΥ έως κάθετο: ΙΚΑΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΡΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΙΚΑΡΩΝ έως κάθετο: ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 246 Κατασκευές 26/3/2026 8:00:00 πμ 26/3/2026 12:00:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ απο κάθετο: Λ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΝΟ 49 - 47 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 287 Κατασκευές 26/3/2026 8:00:00 πμ 26/3/2026 1:00:00 μμ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ, ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΛΟΧ.ΔΕΔΟΥΣΗ, Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ, ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ. 241 Κατασκευές 26/3/2026 8:00:00 πμ 26/3/2026 3:00:00 μμ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ : ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ 1331 Λειτουργία 26/3/2026 8:00:00 πμ 26/3/2026 4:00:00 μμ ΚΕΑΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΘΕΜΙΔΟΣ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΝΘΕΩΝ - ΝΕΦΕΛΗΣ - ΛΕΥΚΑΣΣ - ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ - ΤΟΜΠΑΖΗ - ΑΡΜΟΝΙΑΣ - ΕΠΑΡΧ.ΟΔΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΑΛΚΗΣΤΙΣ - ΚΡΟΝΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 401 Λειτουργία 26/3/2026 8:00:00 πμ 26/3/2026 4:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΟΔΟΙ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΛΕΥΚΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΡΜΟΝΙΑΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΣΑΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΝΥΜΦΩΝ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΘΕΜΙΔΟΣ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΝΟΙΞΗΣ 401 Λειτουργία 26/3/2026 8:00:00 πμ 26/3/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΗΦΟΡΙΤΗ, ΚΙΤΣΟΥ, ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ, ΠΛΥΤΑ, ΣΦΑΕΛΟΥ. 246 Κατασκευές 26/3/2026 8:00:00 πμ 26/3/2026 5:00:00 μμ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑ - ΠΡΟΣΗΛΙΟ - ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ - ΣΥΡΟΥ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΑΡΟΥ - ΚΑΤΣΩΝΗ - ΚΥΠΡΟΥ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΠΟΝΤΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΓ.ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΒΕΡΟΙΑΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ - ΑΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ - ΕΛΥΤΗ - ΚΤΙΣΙΠΟΥ - ΔΡΟΣΙΝΗ - ΕΛΥΤΗ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ - ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑ - ΜΑΝΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ - ΩΡΙΩΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - Γ.ΣΕΦΕΡΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

26/3/2026 8:00:00 πμ 26/3/2026 6:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΗΓ. ΖΩΓΚΟΥ απο κάθετο: Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΟΠΟΝΤΙΩΝ ΛΟΚΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ 336 Λειτουργία 26/3/2026 9:00:00 πμ 26/3/2026 11:30:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΚΙΡΚΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 76 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΚΙΡΚΗΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:30 πμ 289 Κατασκευές 26/3/2026 9:00:00 πμ 26/3/2026 4:00:00 μμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΝΟ 12 έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 1 από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ 238 Κατασκευές 26/3/2026 10:00:00 πμ 26/3/2026 12:00:00 μμ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.ΡΑΛΛΗ ΚΑΙ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. 239 Κατασκευές 26/3/2026 10:00:00 πμ 26/3/2026 2:30:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ έως κάθετο: ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΙΑΚΩΝ απο κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ έως κάθετο: ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ έως κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ απο κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 251 Κατασκευές 26/3/2026 10:00:00 πμ 26/3/2026 4:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ. 247 Κατασκευές 26/3/2026 11:00:00 πμ 26/3/2026 3:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΙΑΚΩΝ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ απο κάθετο: ΦΑΙΑΚΩΝ έως κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΑΡΜΑΤΩΛΩΝ έως κάθετο: ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ ΝΟ 10 έως κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΙΑΓΟΡΑ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ 252 Κατασκευές 26/3/2026 11:00:00 πμ 26/3/2026 3:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΦΙΤΟΥ απο κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ 252 Κατασκευές