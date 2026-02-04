ΝΔ σε ΠΑΣΟΚ: Ή συναινείτε ή πάμε σε αδιέξοδο!

Στο Μέγαρο Μαξίμου πιστεύουν ότι η στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ επί των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που προωθεί η Νέα Δημοκρατία θα καθορίσει το αν η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. «Ή συναινείτε στην συνταγματική αναθεώρηση ή πάμε σε αδιέξοδο», είναι το μήνυμα που στέλνουν στην Χαριλάου Τρικούπη προσθέτωντας ότι τώρα είναι η ώρα να αλλάξει γραμμή το ΠΑΣΟΚ.

Πάνω σε αυτό τον καμβά κυβερνητικά στελέχη θυμίζουν μάλιστα ότι στην πρόσφατη πολιτική ιστορία του τόπου υπάρχει προηγούμενο τεσσάρων συνταγματικών αναθεωρήσεων:

«Η πιο πρόσφατη, όπου υπήρξε μια πολύ σημαντική συναίνεση και μια ουσιαστική αναθεώρηση πολλών άρθρων ήταν αυτή που κορυφώθηκε το 2001. Τότε που ήταν κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ και είχε προτείνει μια σειρά από άρθρα και σε ένα κλίμα συναίνεσης η τότε αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε και αυτή στην αναθεώρηση σημαντικών άρθρων».

Από την άλλη σημειώνουν ότι υπάρχει και αρνητικό παράδειγμα... προς αποφυγήν:

«Η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση, που τελείωσε το 2008 με την τότε -πολύ επιζήμια για τη χώρα- κυβίστηση του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 16, όπου στην πραγματικότητα δεν έγιναν όλα όσα αρχικά είχαν σχεδιαστεί».

Στο γαλάζιο στρατόπεδο λένε ότι η ιστορία δείχνει το δρόμο.

«Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ου δεν έχουμε άλλη επιλογή συνολικά ως πολιτικό σύστημα. Πρέπει να κοιτάξουμε πολύ παραπάνω κάποια θέματα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε κάποια ζητήματα. Είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε, για αυτό και ανοίγει έτσι ο διάλογος».

Για το ενδεχόμενο η αντιπολίτευση να δυναμιτίσει τον διάλογο στην κυβέρνηση επιμένουν ότι κάτι τέτοιο θα γυρίσει μπούμερανγκ για τα υπόλοιπα κόμματα και θα συρρικνώσει τα ποσοστά τους.

«Όπως φαίνεται τόσο από τις εκλογικές διαδικασίες των τελευταίων ετών όσο και από τις δημοσκοπήσεις, δεν έχει αποδώσει πολιτικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης η στρατηγική επιλογή τους να πηγαίνουν σε μια λογική τοξικού λόγου, άρνησης των πάντων, προσπάθειας να αξιοποιηθεί με τον οποιονδήποτε πολιτικό τρόπο ακόμα και ένα τραγικό δυστύχημα».

Μάλιστα φέρνουν ως παράδειγμα τον ΣΥΡΙΖΑ:

«Το ένα κόμμα μετά το άλλο στην αντιπολίτευση, που ακολούθησε αυτή την τακτική, με πρώτο και κυριότερο διδάξαντα τον ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον έχουν οδηγηθεί σε μονοψήφια ποσοστά, παρά έχουν οδηγηθεί σε ποσοστά που μπορεί να θεωρηθεί ότι μπορεί να διεκδικήσουν τη διακυβέρνηση του τόπου.

Επομένως θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε με δύο επιχειρήματα στην αντιπολίτευση: Το πρώτο είναι το παραπάνω: «Αλλάξτε, γιατί μέχρι τώρα, όσο ακολουθείτε αυτή την τακτική της άρνησης, της τοξικότητας και του μηδενισμού, πηγαίνετε σε όλο και χαμηλότερα ποσοστά».

Το δεύτερο επιχείρημα είναι «αν όχι τώρα, πότε;». Η ευκαιρία για συνταγματική αναθεώρηση δεν έρχεται κάθε χρόνο και δεν είναι ότι αν δεν γίνει τώρα, θα γίνει σε ένα ή δύο χρόνια. Η προτείνουσα Βουλή είναι αυτή και η αναθεωρητική Βουλή είναι η επόμενη κοινοβουλευτική σύνθεση - Όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, θα αναμετρηθούμε με την ιστορία.

Εμείς ερχόμαστε και λέμε: αυτά θέλουμε να αλλάξουμε. Και προβάλλουμε μια επιχειρηματολογία: αυτά τα άρθρα, για αυτούς τους λόγους».

Η ρητορική της ΝΔ στοχεύει κυρίως στο ΠΑΣΟΚ όπου υπάρχει έστω και μια ελάχιστη συνεννόηση σε βασικά και κρίσιμα ζητήματα διακυβέρνησης και μια προοπτική συνεργασίας έστω και θεωρητικά σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, τουλάχιστον, το ΠΑΣΟΚ, για να μη μιλάμε αόριστα, θα ανταποκριθεί. Τώρα, από την κ. Κωνσταντοπούλου δεν μπορεί να περιμένουμε συναίνεση. Πιθανότατα και από τα περισσότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι το DNA τους αυτό. Μακάρι να δούμε κάτι διαφορετικό, μακάρι να μας διαψεύσουν γιατί θα είναι για το καλό όλων μας και για το καλό της χώρας».

Στην Ηρώδου Αττικού 19 πιστεύουν ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν ανταποκριθεί σήμερα σε αυτό το κάλεσμα τότε είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει συνθήκες πολιτικού αδιεξόδου μετά την πρώτη Κυριακή.

«Με το ΠΑΣΟΚ έχουμε ξεκάθαρες ιδεολογικές διαφορές, όμως, έχουμε και ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό: Πριν από δέκα και κάτι παραπάνω χρόνια, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Δημιουργήσαμε δηλαδή τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορούμε μετά από κάποια χρόνια να μιλάμε και για στήριξη των πολιτών με εμβόλια, με χρήματα για την πανδημία, με Ταμείο Ανάκαμψης. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε καν να τα συζητάμε, εάν τότε τα δύο κόμματα αυτά δεν είχαν κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη. Άρα, έχουμε κάτι το οποίο μας δείχνει τον δρόμο», σημειώνουν με νόημα από το Μέγαρο Μαξίμου.