Ανδρουλάκης: Δε θα μπω σε κουβέντα που υπονομεύει τον στόχο της πολιτικής αλλαγής

Δε σήκωσε τελικά Νίκος Ανδρουλάκης το «γάντι» που του πέταξε χθες το βράδυ ο Χάρης Δούκας, ο οποίος σε σύσκεψη με 850 στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι «δε θα δεχτούμε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο».



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έριξε περισσότερο «νερό» στον μύλο της εσωστρέφειας του κόμματος, τονίζοντας σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 ότι «στόχος μου είναι η πολιτική αλλαγή. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να μιλάμε πολιτικά για τα προβλήματα του κόσμου. Δεν πρόκειται να μπω σε μια κουβέντα η οποία υπονομεύει τον στόχο αυτό. Συνέδριο και διαδικασίες έχουμε, όποιος έχει μια άλλη στρατηγική να έρθει να την καταθέσει ολοκληρωμένα. Όποιος έχει μια άλλη στρατηγική που μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα, ας φέρει την στρατηγική στο τραπέζι να τη συζητήσουμε, δημοκρατικό κόμμα είμαστε».



Παράλληλα, επέμεινε στο τρίπτυχο αγώνας, ενότητα και αξιοπιστία απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει συσσωρεύσει κοινωνικά προβλήματα.

Τι είπε για την τραγωδία στη Χίο

Λακωνικός ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά το τραγικό περιστατικό στη Χίο που οδήγησε κατά τη διάρκεια της νύχτας στον θάνατο 15 ανθρώπων.



Ο κ. Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι «οι κανόνες εμπλοκής πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να προστατεύονται οι ανθρώπινες ζωές. Περιμένουμε επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση σχετικά με το τι έχει γίνει ακριβώς, για να τοποθετηθούμε».

Τι θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του Συντάγματος

Στη συνέντευξη, ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε αναλυτικά τις αλλαγές που το ΠΑΣΟΚ ήδη επεξεργάζεται και θα προτείνει για την αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη της χώρας.



Συνολικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε τη διάθεση του κόμματος να προσφέρει τη συναίνεσή του την επόμενη, αναθεωρητική, Βουλή και όχι στην παρούσα, έτσι ώστε να μπορεί να έχει έλεγχο και παρέμβαση στο περιεχόμενο της αναθεώρησης του κάθε άρθρου και όχι μόνο στην απόφαση να αναθεωρηθεί.



Σχετικά με τα συγκεκριμένα άρθρα που συζητούνται να αναθεωρηθούν, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε:



Για το άρθρο 86 (περί ευθύνης υπουργών):

Το άρθρο 86 πρέπει να αλλάξει. Τι σημαίνει για το ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να αλλάξει; Αποσύνδεση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από την αποτροπή της δικαιοσύνης να ελέγξει τον εκάστοτε Υπουργό. Δηλαδή, φίλτρα πρέπει να υπάρχουν αλλά δεν πρέπει ποτέ ξανά να υπάρξει Άδωνις Γεωργιάδης που θα πει “έχουμε πλειοψηφία πάνω από 151 και δεν επιτρέπουμε στη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς μας, γιατί εμείς αποφασίζουμε”. Δεν πρέπει οι Βουλευτές της εκάστοτε πλειοψηφίας να έχουν τη δύναμη να απαγορεύουν στη δικαιοσύνη την έρευνα των υπουργών, όταν έρχονται δικογραφίες.



Για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης:



Αποσύνδεση της δυνατότητας να επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης η εκτελεστική εξουσία. Η εκτελεστική εξουσία δεν πρέπει να διορίζει την ηγεσία της δικαιοσύνης, είναι καταστροφή. Η συναίνεση είναι στο να συζητήσουμε ή ένα ευρύτερο σώμα ή μια μεγαλύτερη πλειοψηφία στη Βουλή, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα δεύτερο σώμα. Μπορούμε να τα συζητήσουμε και να βρούμε μια λύση, με μια δέσμευση. Η εκτελεστική εξουσία δεν θα ξαναεπιλέξει την ηγεσία της δικαιοσύνης, άρα ο εκάστοτε Πρωθυπουργός.



Για το Άρθρο 16:



Έχουμε δεσμευτεί ότι πρέπει να τροποποιηθεί. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη: το 80% των φοιτητών σπουδάζουν σε ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια και ένα μικρότερο ποσοστό σε μη κρατικά-μη κερδοσκοπικά ή κολλέγια. Άρα πρέπει να επιτραπεί η ίδρυση μη κρατικών-μη κερδοσκοπικών. Όλα τα μεγάλα μη κρατικά της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι μη κερδοσκοπικά. Μπίζνα στην παιδεία ώστε να έχουμε εμπόριο και εμπορευματοποίηση, εμείς θεωρούμε ότι είναι λάθος και έχει αποτύχει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη».



Για τη Διαφάνεια



Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόταση που θα φέρει το ΠΑΣΟΚ για τη διαφάνεια και το πολιτικό χρήμα στη συνταγματική αναθεώρηση.

«Η άποψή μας είναι – και το έχω πει ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης – ότι πρέπει να υπάρξει συνταγματική κατοχύρωση της Διαύγειας. Η Διαύγεια ήταν ένα εργαλείο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2009-11, μια ουσιαστική μεταρρύθμιση για να υπάρχει έλεγχος δαπανών. Πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός που πάει και το τελευταίο ευρώ.

Πολιτικό χρήμα: Σήμερα τι έχουμε; Χιλιάδες πόθεν έσχες και περιμένουμε βουλευτές να ελέγξουν βουλευτές. Όχι. Δεν θα ελέγχουν οι βουλευτές τους βουλευτές. Η Αρχή Διαφάνειας να γίνει συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή και να ελέγχει τα πόθεν έσχες, τις προεκλογικές δαπάνες και συνολικά τις δαπάνες των κομμάτων. Ακόμη και εκείνες όταν έχουμε εσωκομματικές προεδρικές εκλογές. Δηλαδή, σε κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ή όποια άλλα κόμματα κάνουν εκλογές προέδρου από τη βάση, οι πολίτες να ξέρουν από πού προέρχονται οι δαπάνες κάθε υποψήφιου προέδρου. Η ανεξάρτητη και συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή Διαφάνειας να έχει μια ισχυρή εποπτεία του πολιτικού χρήματος».

Θεσμική αναξιοπιστία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για θεσμική αναξιοπιστία της κυβέρνησης και τόνισε ότι «ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνέντευξή του στον κ. Παπαχελά ανέφερε ότι από το 2016 πιστεύει κι επιδιώκει να αναθεωρηθεί το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Εάν το πίστευε πραγματικά, θα το χρησιμοποιούσε συνεχώς για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη σε απανωτές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να μην ελέγξει τους υπουργούς του; Πιστεύει κάποιος Έλληνας ότι ένας άνθρωπος που βαθιά μέσα του δεν πιστεύει σε αυτό το άρθρο, θα το χρησιμοποιούσε τόσες φορές; Δεν μας εξαπατά και μόνο που το λέει;» αναρωτήθηκε δηκτικά.



Και συμπλήρωσε: «Να σας δώσω άλλο παράδειγμα; Ανεξάρτητες Αρχές. Κάναμε την πλειοψηφία των 3/5 για να είναι ευκολότερη η στελέχωσή τους και δεν σεβάστηκε ούτε τα 3/5, με αποτέλεσμα σε συμφωνία με τον Βελόπουλο να αλλάξει τη σύνθεση της ΑΔΑΕ και να μην επιτρέψει τη διερεύνηση των υποκλοπών. Τα ξεχνάμε όλα αυτά;»

Συνταγματικός λαϊκισμός

Σχολιάζοντας τη θέση του κ. Μητσοτάκη για εισαγωγή του δημοσιονομικού κόφτη στο Σύνταγμα, εξήγησε: «Τον έβαλε η Γερμανία επί Μέρκελ και τον αναθεώρησε στον covid και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ας αφήσουμε τον συνταγματικό λαϊκισμό».



«Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κάνει συνταγματικό λαϊκισμό. Γιατί; Υπάρχουν ευρωπαϊκές συνθήκες πολύ ισχυρές που επιβάλλουν δημοσιονομικά πλαίσια σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του ευρώ», κατέληξε για το θέμα αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Δεν είναι πρωθυπουργός μιας εβδομάδας ο Μητσοτάκης

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι Πρωθυπουργός μιας εβδομάδας. Γιατί μιλάει στον ελληνικό λαό λες και εμφανίστηκε προχθές. Είναι ο Πρωθυπουργός που ταυτίζεται με μια χώρα με τα πάντα πανάκριβα και με μισθούς από τους μικρότερους στην Ευρώπη», είπε σε έντονο ύφος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε:



«Έχει υπονομεύσει τους θεσμούς, δεν σέβεται το Σύνταγμα σε πολλές περιπτώσεις. Αυτός ο Πρωθυπουργός αξίζει τρίτη θητεία; Εγώ λέω όχι. Γι’ αυτό θα αγωνιστώ να υπάρχει πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ και με ένα άλλο προοδευτικό πρόγραμμα».

Διαβάστε επίσης