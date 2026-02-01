Διαμαντοπούλου: Αντιπολίτευση «στο πεδίο» και έμφαση σε «αυτά που μας ενώνουν»

Με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να ηχούν ως συναγερμοί στα αυτιά των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και τις επιδράσεις τους να αντικατοπτρίζονται σε όλα τα επίπεδα του κόμματος, η Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ, επιχείρησε να δώσει έμφαση στα κοινά σημεία εντός του κόμματος.

Η κ. Διαμαντοπούλου επεσήμανε ότι τα στελέχη του κόμματος δε διαφωνούν σε κανένα θέμα κεντρικής πολιτικής, γεγονός που κατά την ίδια θα έπρεπε να λειτουργεί κατευναστικά προς τις αντιδικίες που υπάρχουν σχετικά με το μοναδικό σημείο τριβής, που δεν είναι άλλο από τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Δήλωσε συγκεκριμένα ότι «όταν υπάρχει πλήρης συμφωνία στο προγραμματικό κομμάτι, δεν είναι παράξενο το να κάνουμε μοναδικό θέμα το τι θα γίνει μετά τις εκλογές; Ναι, είναι ένα θέμα, θα το συζητήσουμε στο συνέδριο. Να βάλουμε τα στήθη μας μπροστά για να κάνουμε το ΠΑΣΟΚ ισχυρό πόλο γιατί το χρειάζεται η Δημοκρατία και η χώρα ώστε να πάμε σε πολιτική αλλαγή;»

«Η εσωστρέφεια γίνεται Κράμερ εναντίον Κράμερ. Ερχόμαστε σε πρώτη γραμμή δημοσιότητας, όχι με τα θέματα στα οποία συμφωνούμε, και συμφωνούμε σε όλα τα θέματα πολιτικής, αλλά η διαφωνία είναι στο τι δεν πάει καλά. Η υπερέκθεση αυτών των θεμάτων δεν προσφέρουν τίποτα θετικό», συμπλήρωσε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος.

Το επιχείρημα της κ. Διαμαντοπούλου εκφράζεται ευρέως εντός του κόμματος, ωστόσο, τα δημοσκοπικά δεδομένα και η στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ που πλέον δείχνει να οδηγεί ακόμη και στην απώλεια της δεύτερης ή και της τρίτης θέσης, σε αυτή τη φάση μονοπωλούν το ενδιαφέρον και εντείνουν την εσωκομματική κριτική.

Ωστόσο, οι τελευταίες εβδομάδες που έχουν χαρακτηριστεί από έντονες αντιπαραθέσεις εντός του κόμματος, αλλά και από αρνητικές δημοσκοπικές καταγραφές, φαίνεται πως οδήγησαν την κ. Διαμαντοπούλου σε μια πιο ενωτική στάση, χωρίς όμως να αποστρέφει το βλέμμα και από τις εσωτερικές διεργασίες.

Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε άσκησε και ήπια κριτική, τονίζοντας ότι «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει κάθε ευθύνη να επιβάλει αυτή τη μορφή διαλόγου».

Παράλληλα, επιχειρώντας να εξηγήσει τι πηγαίνει στραβά και δε φτάνει στους πολίτες το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ, η κ. Διαμαντοπούλου άσκησε και πάλι συγκρατημένη κριτική, τονίζοντας ότι «για να είμαστε κόμμα που θα έχει σοβαρές πιθανότητες για να είμαστε πρώτο κόμμα χρειαζόμαστε αντιπολίτευση επί του πεδίου, με ένταση, με σκληρότητα, αλλά με επιχειρήματα και με πρόταση. Τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά δεν τα κάνουμε τόσο κοντά στον κόσμο όσο πρέπει».

Αναφερόμενη πάντως σε αυτή την πρόταση, ξεκαθάρισε ότι όλα τα στελέχη του κόμματος κάνουν προσπάθεια, ωστόσο επισήμανε ουσιαστικά ότι αυτή θα πρέπει να συστηματοποιηθεί.

Από τα λεγόμενα της κ. Διαμαντοπούλου πάντως, γίνεται σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ αναζητά διακαώς διέξοδο από τα χαμηλά και καθηλωμένα ποσοστά, καθώς μια παραμονή στα ίδια επίπεδα για περισσότερο καιρό, θα μπορούσε να λειτουργήσει καταστροφικά και για την εκλογική συσπείρωση του κόμματος.

